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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsOil Stain Removal: तेल के दाग से खराब हो गए कपड़े? 5 मिनट में ऐसे चमकाएं

Oil Stain Removal: तेल के दाग से खराब हो गए कपड़े? 5 मिनट में ऐसे चमकाएं

Old Oil Stains: कपड़े को किसी ऐसी सतह पर सीधा रखें, जिसे पानी से नुकसान न हो. अब तेल के दाग पर डिश डिटर्जेंट की कुछ बूंदें डालें. उंगलियों की मदद से इसे दाग वाली जगह पर धीरे-धीरे रगड़ें.

Written By : सोनम |  Updated at : 22 Sep 2026 10:14 AM (IST)
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Dish Soap Hack For Removing Grease Stains: कपड़ों पर तेल का दाग लग जाए तो उसे हटाना आसान नहीं लगता, खासकर जब दाग पुराना हो चुका हो. कई बार दाग कपड़े पर हल्का दिखाई देता है, लेकिन धोने के बाद भी पूरी तरह नहीं निकलता. अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी महंगे स्टेन रिमूवर की जरूरत नहीं है. घर में रखा डिश डिटर्जेंट और लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट ही तेल के दाग को साफ करने में काम आ सकता है.

सबसे पहले करें ये काम

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अगर कपड़े पर अभी-अभी तेल गिरा है, तो उसे रगड़ने की गलती न करें. पहले पेपर टॉवल या साफ कपड़े की मदद से अतिरिक्त तेल को हल्के हाथ से सोख लें. रगड़ने से तेल कपड़े के रेशों में और फैल सकता है. इसके बाद दाग वाली जगह पर सीधे थोड़ा डिश डिटर्जेंट लगाएं.

डिश डिटर्जेंट से ऐसे हटाएं दाग

कपड़े को किसी ऐसी सतह पर सीधा रखें, जिसे पानी से नुकसान न हो. अब तेल के दाग पर डिश डिटर्जेंट की कुछ बूंदें डालें. उंगलियों की मदद से इसे दाग वाली जगह पर धीरे-धीरे रगड़ें, ताकि डिटर्जेंट कपड़े के रेशों तक पहुंच सके और तेल को तोड़ने में मदद करे.


Oil Stain Removal: तेल के दाग से खराब हो गए कपड़े? 5 मिनट में ऐसे चमकाएं

इसके बाद दाग वाली जगह पर थोड़ा लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट लगाएं और इसे भी उंगलियों से हल्के हाथ से रगड़ें. डिश डिटर्जेंट में मौजूद सर्फैक्टेंट तेल और ग्रीस को तोड़ने में मदद करते हैं, जबकि लॉन्ड्री डिटर्जेंट में मौजूद सर्फैक्टेंट और एंजाइम दाग को हटाने में मदद कर सकते हैं.

अब थोड़ा पानी और ब्रश करें

दाग वाली जगह पर करीब आधा चम्मच पानी डालकर उसे हल्का गीला करें. इसके बाद छोटे लॉन्ड्री ब्रश या मुलायम टूथब्रश से दाग पर धीरे-धीरे ब्रश करें. इससे डिटर्जेंट और पानी कपड़े के रेशों के अंदर पहुंचेंगे और जमा तेल को निकालने में मदद मिलेगी. अगर कपड़ा नाजुक है, तो बहुत जोर से रगड़ने से बचें. ज्यादा रगड़ने से कपड़े के रेशे खराब हो सकते हैं.


Oil Stain Removal: तेल के दाग से खराब हो गए कपड़े? 5 मिनट में ऐसे चमकाएं

तुरंत धोने की बजाय कुछ देर छोड़ दें

डिटर्जेंट लगाने के बाद कपड़े को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ना जरूरी है. नए तेल के दाग को करीब 15 से 30 मिनट तक डिटर्जेंट में रहने दिया जा सकता है. अगर दाग पहले ही ड्रायर की गर्मी से गुजर चुका है, तो उसे 12 से 24 घंटे तक भिगोकर रखने की जरूरत पड़ सकती है. इससे डिटर्जेंट को दाग पर काम करने का ज्यादा समय मिलता है.

इसके बाद कपड़ा सामान्य तरीके से धोएं

दाग पर डिटर्जेंट लगाने और उसे कुछ देर छोड़ने के बाद कपड़े को उसके केयर लेबल पर दिए निर्देश के अनुसार धोएं. अगर कपड़े की फैब्रिक गर्म या गुनगुने पानी में धोने की अनुमति देती है, तो ऐसा पानी तेल के दाग को तोड़ने में ज्यादा मदद कर सकता है. हालांकि, तापमान चुनने से पहले कपड़े का केयर लेबल जरूर देखें.

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कपड़े को तुरंत ड्रायर में न डालें

धोने के बाद दाग को ध्यान से देखें. अगर तेल का निशान अभी भी दिखाई दे रहा है, तो कपड़े को ड्रायर में न डालें. ड्रायर की गर्मी दाग को कपड़े में और पक्का कर सकती है, जिससे उसे हटाना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में कपड़े को हवा में सुखाएं और जरूरत पड़ने पर उसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराएं. अगर तेल का दाग पुराना है और पहले ही ड्रायर में जा चुका है, तो उसे पूरी तरह हटाने के लिए यह प्रक्रिया एक से ज्यादा बार करनी पड़ सकती है. नाजुक कपड़ों पर पूरी प्रक्रिया शुरू करने से पहले किसी छिपी हुई जगह पर थोड़ा डिटर्जेंट लगाकर जरूर जांच लें. इसलिए अगली बार कपड़ों पर तेल गिर जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है. पहले अतिरिक्त तेल को सोखें, फिर डिश डिटर्जेंट और लॉन्ड्री डिटर्जेंट से दाग को ट्रीट करें और कपड़े को धोने से पहले कुछ समय दें. सबसे जरूरी बात यह है कि दाग पूरी तरह निकलने से पहले कपड़े को ड्रायर में न डालें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Oil Stain Oil Stain Removal Oil Stains On Clothes
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