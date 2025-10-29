सांप के काटने से क्यों हो जाती है इंसान की मौत, कितनी तरह से असर करता है जहर?

दुनिया भर में हर साल करीब 5.4 मिलियन लोग सांप के काटने का शिकार होते हैं, जिनमें से 1.8 से 2.7 मिलियन मामले जहरीले सांपों के काटने के होते हैं. इस कारण हर साल 81,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 से 20 के बीच में 12 लाख से ज्यादा मौतें सांप के काटने से हुई. वहीं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित लोग ग्रामीण इलाकों के किसान और बच्चे होते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सांप के काटने से इंसान की मौत क्यों हो जाती है और कितनी तरह से इसका जहर असर करता है.



सांप का जहर कैसे करता है असर?



दुनिया भर में सांपों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 600 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं. वहीं, हर सांप का जहर अलग तरह से असर करता है. लेकिन ज्यादातर जहर तीन तरह के होते हैं, जिनमें न्यूरोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक और मायो टॉक्सिक शामिल होते हैं.



न्यूरोटॉक्सिक जहर



यह जहर इंसान के नर्वस सिस्टम पर असर डालता है. यह आमतौर पर कोबरा, कैरत और मम्बा जैसे सांपों में पाया जाता है. न्यूरोटॉक्सिक जहर शरीर की नसों के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नुकसान पहुंचाता है, जिससे मांसपेशियां कम करना बंद कर देती है. इसका असर यह होता है कि व्यक्ति की पलकें गिरने लगती है, बोलने में दिक्कत होने लगती है और धीरे-धीरे सांस लेने में परेशानी होती है. अगर इसका समय पर इलाज न मिले तो इंसान की मौत हो जाती है.



साइटोटॉक्सिक जहर



यह जहर शरीर की सेल्स को नुकसान पहुंचता है. वाइपर जैसे सांपों में यह जहर पाया जाता है. यह खून में मौजूद थक्के बनने वाले तत्वों को नष्ट कर देता है, जिससे शरीर में सूजन, फफोले और जगह-जगह से खून का लीकेज शुरू हो जाता है. कई बार इस जहर के असर से शरीर का कोई हिस्सा सड़ने लगता है, जिसे बाद में काटना पड़ता है.



मायाे टॉक्सिन जहर



यह जहर कुछ खास प्रजातियां जैसे रैटलस्नेक में पाया जाता है. यह मांसपेशियों को सीधे प्रभावित करता है और उनमें मौजूद चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के फ्लो को बिगाड़ देता है. इससे मांसपेशियां कमजोर होकर काम करना बंद कर देती है, जिससे इंसान धीरे-धीरे पैरालिसिस का शिकार हो जाता है.



सांप के काटने के बाद शरीर में क्या होता है?



अगर सांप आपको काट लें तो, कांटे के स्थान पर तेज दर्द और सूजन होती है. इसके बाद जहर धीरे-धीरे खून में मिलकर पूरे शरीर में फैलने लगता है, जिससे दिल, फेफड़े, दिमाग और किडनी जैसे जरूरी अंग प्रभावित होने लगते हैं. वहीं एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अगर आपको सांप काट लें तो, तुरंत अस्पताल जाए. सांप के काटने वाली जगह को कस कर बांधने से बचें, इससे खून का सर्कुलेशन रुक सकता है. इसके अलावा सांप के जहर को चूसने की कोशिश न करें, इससे संक्रमण और फैल सकता है.

