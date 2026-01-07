हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थफ्लश करने से पहले बंद क्यों करना चाहिए टॉयलेट का ढक्कन, जानें यह कितना खतरनाक?

फ्लश करने से पहले बंद क्यों करना चाहिए टॉयलेट का ढक्कन, जानें यह कितना खतरनाक?

हाल ही में आई एक नई रिसर्च ने इस आम सोच को पूरी तरह बदल दिया है. इस शोध के अनुसार, टॉयलेट फ्लश करना जितना हम समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा गंदगी और कीटाणु हवा में फैला सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 07 Jan 2026 08:02 PM (IST)
Preferred Sources

हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसे काम करते हैं, जिनके बारे में हम कभी गंभीरता से सोचते ही नहीं, टॉयलेट का यूज करना भी उन्हीं कामों में से एक है. हम बाथरूम जाते हैं, काम खत्म करते हैं, फ्लश दबाते हैं और बिना पीछे देखे बाहर निकल आते हैं. फ्लश की तेज आवाज सुनकर हमें लगता है कि सारी गंदगी बह गई, सब कुछ साफ हो गया और अब वहां कोई खतरा नहीं है. लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है. 

हाल ही में आई एक नई रिसर्च ने इस आम सोच को पूरी तरह बदल दिया है. इस शोध के अनुसार, टॉयलेट फ्लश करना जितना हम समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा गंदगी और कीटाणु हवा में फैला सकता है. यही वजह है कि अब विशेषज्ञ फ्लश करने से पहले टॉयलेट का ढक्कन बंद करने की सलाह दे रहे हैं.  तो आइए जानते हैं कि फ्लश करने से पहले टॉयलेट का ढक्कन बंद क्यों करना चाहिए. 
 
नई रिसर्च क्या कहती है?

अमेरिकन जर्नल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल में छपी एक स्टडी में यह जानने की कोशिश की गई कि जब टॉयलेट फ्लश किया जाता है, तो उस समय बाथरूम के अंदर क्या-क्या होता है. रिसर्च के दौरान यह देखा गया कि ढक्कन खुला होने पर और ढक्कन बंद होने पर फ्लश करने से हवा में कितने छोटे-छोटे कीटाणु वाले कण फैलते हैं. शोध में पता चला कि जैसे ही हम फ्लश करते हैं, वैसे ही बहुत बारीक और अदृश्य बूंदें हवा में ऊपर की ओर उड़ जाती हैं. ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि हमें दिखाई नहीं देतीं, लेकिन इनमें बैक्टीरिया और कीटाणु मौजूद हो सकते हैं. ये कण टॉयलेट सीट, दीवारों, फर्श, वॉशबेसिन और यहां तक कि पास रखे टूथब्रश और तौलियों पर भी जाकर बैठ सकते हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ढक्कन बंद होने पर भी कुछ कण बाहर निकल जाते हैं. 

ढक्कन बंद होने के बाद भी कीटाणु बाहर क्यों आते हैं?

अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर ढक्कन बंद है, तो फिर कीटाणु बाहर कैसे आ जाते हैं. इसका कारण बहुत साधारण है. जैसे टॉयलेट पूरी तरह एयरटाइट (हवा बंद) नहीं होते हैं, ढक्कन और सीट के बीच थोड़ी जगह होती है. जब फ्लश किया जाता है, तो पानी का तेज दबाव हवा को ऊपर की ओर धकेलता है. इसी के साथ बहुत छोटे-छोटे कण उस खाली जगह से बाहर निकल जाते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि ढक्कन बंद करना बेकार है, बल्कि इसका मतलब यह है कि फ्लश की प्रक्रिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा गंदी हो सकती है. 

फ्लश करने से पहले टॉयलेट का ढक्कन बंद क्यों करना चाहिए

फ्लश करने से पहले टॉयलेट का ढक्कन बंद करना चाहिए, भले ही ढक्कन हर कीटाणु को न रोक पाए, लेकिन फिर भी इसे बंद करना बहुत फायदे भरा कदम है. ढक्कन बंद होने से बड़े छींटे सीधे बाहर नहीं आते और वहीं रुक जाते हैं. ज्यादातर घरों में टॉयलेट के पास ही टूथब्रश, साबुन, तौलिये और अन्य सामान रखा होता है. ढक्कन बंद करने से उन पर गंदगी कम गिरती है. फ्लश से निकलने वाली नमी और बदबू पूरे बाथरूम में फैलने से बचती है, कम कीटाणु फैलेंगे तो संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी कम होगा. 

जरूरी साफ-सफाई की आदतें

अगर आप सच में अपने बाथरूम को साफ और सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो सिर्फ ढक्कन बंद करना ही काफी नहीं है. इसके साथ कुछ और अच्छी आदतें भी अपनानी जरूरी हैं. जैसे टॉयलेट सीट, फ्लश बटन, हैंडल और आसपास की सतहों को रो साफ करें. बाथरूम में खिड़की या एग्जॉस्ट फैन होना बहुत जरूरी है, ताकि हवा का सही प्रवाह बना रहे. साथ ही कोशिश करें कि टूथब्रश और तौलिये टॉयलेट से थोड़ी दूरी पर रखें या ढक कर रखें. 

यह भी पढ़ें: ड्राइविंग के दौरान तेज संगीत सुनना कितना खतरनाक, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 07 Jan 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
Bathroom Cleaning Toilet Lid Toilet Flush Germs From Flush
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि वहां हर हाल में कब्जा चाहते हैं ट्रंप? रूस के पास पहुंचने की चाल या है कोई और वजह समझें
ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि वहां हर हाल में कब्जा चाहते हैं ट्रंप? रूस के पास पहुंचने की चाल या है कोई और वजह समझें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
क्रिकेट
मुस्तफिजुर विवाद पर पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर को लगी मिर्ची, सरेआम ICC को लगा दी फटकार
मुस्तफिजुर विवाद पर पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर को लगी मिर्ची, सरेआम ICC को लगा दी फटकार
बॉलीवुड
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
Advertisement

वीडियोज

Bulldozer Action: Delhi दहली...Turkman Gate पर आधी रात पथराव की हकीकत सामने | Chitra Tripathi
Chitra Tripathi: FIR ने खोले राज...Turkman Gate Violence की अंदरूनी कहानी | Delhi Bulldozer Action
Jawahar lal Nehru पर सोमनाथ मंदिर को लेकर Sudhanshu Trivedi ने दे दिया बड़ा बयान
Sukma में 26 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, सरकार ने घोषित किया था लाखों का इनाम
Delhi Bulldozer Action : पत्थरबाजों की भीड़ में दिखे सपा सांसद, दंगा भड़काने में थे शामिल ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि वहां हर हाल में कब्जा चाहते हैं ट्रंप? रूस के पास पहुंचने की चाल या है कोई और वजह समझें
ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि वहां हर हाल में कब्जा चाहते हैं ट्रंप? रूस के पास पहुंचने की चाल या है कोई और वजह समझें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
क्रिकेट
मुस्तफिजुर विवाद पर पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर को लगी मिर्ची, सरेआम ICC को लगा दी फटकार
मुस्तफिजुर विवाद पर पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर को लगी मिर्ची, सरेआम ICC को लगा दी फटकार
बॉलीवुड
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
इंडिया
भारत में ब्रेनवॉश कर बच्चों से जासूसी करवा रहा ISI! पाकिस्तान के नए 'स्पाई नेटवर्क' का पर्दाफाश
भारत में ब्रेनवॉश कर बच्चों से जासूसी करवा रहा ISI! पाकिस्तान के नए 'स्पाई नेटवर्क' का पर्दाफाश
इंडिया
'बैंगन' बोलने पर ट्रोल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, TMC ने मजाक उड़ाते हुए कही बड़ी बात
'बैंगन' बोलने पर ट्रोल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, TMC ने मजाक उड़ाते हुए कही बड़ी बात
हेल्थ
Baba Ramdev Winter Tips: कड़ाके की ठंड में भी शरीर रहेगा एकदम गरम, बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स देंगे बंपर फायदा
कड़ाके की ठंड में भी शरीर रहेगा एकदम गरम, बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स देंगे बंपर फायदा
शिक्षा
यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द, धांधली की शिकायत के बाद सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द, धांधली की शिकायत के बाद सरकार का बड़ा फैसला
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget