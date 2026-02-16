Who Should Avoid Eating Guava: अमरूद देखने में भले ही छोटा और साधारण लगे, लेकिन पोषण के मामले में यह बेहद समृद्ध फल है. इसमें विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल ऊर्जा देने वाले तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. पाचन सुधारने, इम्यूनिटी मजबूत करने, दिल की सेहत बेहतर रखने और त्वचा में निखार लाने के लिए कई लोग इसे अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करते हैं. पोषण एक्सपर्ट भी इसे हेल्दी फल मानते हैं. हेल्थ के मामले में जानकारी देने वाली बेवसाइट Medicalnewstoday के अनुसार इससे कुछ दिक्कत हो सकती है, चलिए जानते हैं.

जिनका डाइजेशन संवेदनशील है या IBS की समस्या है

अमरूद में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, खासकर इसके सख्त बीज कई लोगों के लिए पचाना मुश्किल हो सकते हैं. जिन्हें अक्सर गैस, एसिडिटी, पेट फूलना या इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम की शिकायत रहती है, उनके लिए ज्यादा फाइबर आंतों में जलन पैदा कर सकता है. ऐसे लोगों को अमरूद खाने के बाद पेट दर्द, ऐंठन, दस्त या भारीपन महसूस हो सकता है. इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अगर पाचन कमजोर है तो अमरूद बहुत कम मात्रा में खाएं, बीज निकाल दें या कच्चा अमरूद खाने से बचें.

डायबिटीज या ब्लड शुगर की समस्या वाले लोग

अमरूद में प्राकृतिक शर्करा मौजूद होती है, जो बिना संतुलन के खाने पर ब्लड ग्लूकोज बढ़ा सकती है. टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहे लोगों को पका हुआ अमरूद या उसका जूस लेने से शुगर स्पाइक का खतरा हो सकता है. खाली पेट अमरूद खाने से ग्लूकोज तेजी से एब्जॉर्व हो सकता है. इसलिए डायबिटीज मरीजों को सीमित मात्रा में, कम पका अमरूद और डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए.

ये दिक्कतें भी हो सकती हैं

कुछ लोगों में अमरूद खाने से खुजली, लाल चकत्ते या एक्जिमा भड़क सकता है. माना जाता है कि अमरूद शरीर की आंतरिक गर्मी बढ़ा सकता है, जो संवेदनशील त्वचा वालों में जलन और सूजन को बढ़ा देता हैय अगर अमरूद खाने के बाद बार-बार त्वचा पर प्रतिक्रिया दिखे तो यह संकेत है कि शरीर इसे सहन नहीं कर पा रहा. ऐसे में इसका सेवन सीमित या बंद करना बेहतर होता है. अमरूद को ठंडी तासीर वाला फल माना जाता है. यानि लोगों को जल्दी सर्दी, खांसी, साइनस या गले में खराश की समस्या रहती है, उनमें यह बलगम बढ़ा सकता है. खासकर सर्दियों में या रात के समय अमरूद खाने से कुछ लोगों में खांसी और गले की तकलीफ बढ़ सकती है.

क्या करना चाहिए आपको?

अमरूद पौष्टिक है, लेकिन सेहत हमेशा व्यक्तिगत होती है. अगर इसे खाने से पेट दर्द, सूजन, खुजली या असहजता महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें. हर शरीर की पाचन क्षमता, मेटाबॉलिज्म और जरूरत अलग होती है. समझदारी इसी में है कि अपने शरीर के संकेतों को पहचानें और उसी के अनुसार भोजन का चुनाव करें. सही जानकारी और जागरूकता के साथ लिया गया निर्णय ही लंबे समय तक स्वस्थ जीवन की कुंजी है.

