हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSecond Heart in Human Body: शरीर में कहां होता है दूसरा दिल? फटाफट जान लीजिए जवाब

Second Heart in Human Body: शरीर में कहां होता है दूसरा दिल? फटाफट जान लीजिए जवाब

Second Heart in Human Body: शरीर में एक दिल हम सबको पता है, इसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहा हैं. जब तक ये धड़कता है, इंसान चलता है. चलिए आपको दूसरे दिल के बारे में बताते हैं कि वह कहां है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 16 Oct 2025 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

हमने बचपन से पढ़ा है कि हमारे शरीर में एक हार्ट होता है, जो इंसान के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है. जब तक यह धड़कता है, इंसान चलता है. जैसे ही यह धड़कना बंद करता है, इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है. इसका काम पूरे शरीर में खून को पंप करना होता है. हार्ट को लेकर तमाम तरह के सवाल सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिनमें से एक है "क्या इंसान के शरीर में दो दिल होते हैं?". यह सवाल सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि क्या सच में दो दिल होते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या सच्चाई है.

इंसान का दिल

अगर दिल की बात करें तो इंसान के शरीर में एक ही असली दिल होता है, जो सीने में मौजूद होता है. यह पंप की तरह काम करता है और खून को पूरे शरीर में दौड़ाता है. एक सामान्य इंसान का दिल रोज़ाना लगभग 1 लाख बार धड़कता है और करीब 7000 से 8000 लीटर खून पंप करता है. यह अंग जीवन का आधार है और इसके बिना शरीर काम नहीं कर सकता.

इंसान का दूसरा दिल

डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इंसान के शरीर में "दूसरे दिल" का मतलब हार्ट जैसा दूसरा अंग नहीं होता, बल्कि यह एक तरह की उपमा है. पैर के हिस्से में काफ मसल्स को दूसरा दिल कहा जाता है. काफ मसल्स यानी पिंडलियों की मांसपेशियां हमारे खून को पैरों से ऊपर दिल तक पहुंचाने में मदद करती हैं. जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं, तो ये मसल्स सिकुड़कर खून को नसों के जरिए ऊपर की ओर धकेलती हैं. चूंकि यह काम दिल जैसा ही है यानी खून को पंप करना, यही कारण है कि काफ मसल्स को "सेकंड हार्ट" कहा जाता है. इसे दूसरा दिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो खून पैरों की नसों में जमा होने लगता है. ऐसे में काफ मसल्स का मूवमेंट खून को ऊपर की ओर पंप करने में मदद करता है. अगर यह प्रक्रिया सही से न हो, तो पैरों में सूजन, दर्द और वैरिकोज वेन्स जैसी बीमारियां हो सकती हैं.

कैसे रख सकते हैं दूसरे दिल को स्वस्थ

अगर आप अपने दूसरे दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो रोज़ाना पैदल चलें और जॉगिंग करें. लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का चयन करें, इससे काफ मसल्स को मजबूती मिलती है. कोशिश करें कि लंबे समय तक एक ही पोजीशन में खड़े या बैठे न रहें, इससे इन पर असर पड़ता है.

इसे भी पढ़ें: क्या आप भी रोज लेते हैं शॉवर तो अपने फेफड़ों को बना रहे इंफेक्शन का शिकार? यह बैक्टीरिया बना खतरा

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 16 Oct 2025 02:06 PM (IST)
Tags :
Second Heart Second Heart In Human Body Calf Muscles Heart Function
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan Blame India: तालिबान के सामने सरेंडर के बाद बिलबिलाया पाकिस्तान, PAK रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर निकाला गुस्सा, बोले- 'इसके पीछे...'
तालिबान के सामने सरेंडर के बाद बिलबिलाया पाकिस्तान, PAK रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर निकाला गुस्सा, बोले- 'इसके पीछे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
Advertisement

वीडियोज

पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
सीट शेयरिंग को लेकर BJP का महागठबंधन पर तंज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Blame India: तालिबान के सामने सरेंडर के बाद बिलबिलाया पाकिस्तान, PAK रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर निकाला गुस्सा, बोले- 'इसके पीछे...'
तालिबान के सामने सरेंडर के बाद बिलबिलाया पाकिस्तान, PAK रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर निकाला गुस्सा, बोले- 'इसके पीछे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
ट्रेंडिंग
फ्लाईओवर पर रॉकस्टार बन रहा था कार सवार, डिवाइडर से ऐसा टकराया कि चारों खाने हो गया चित- वीडियो वायरल
फ्लाईओवर पर रॉकस्टार बन रहा था कार सवार, डिवाइडर से ऐसा टकराया कि चारों खाने हो गया चित- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
रिटायर्ड लोगों को पीएफ का पैसा निकालने में अब नहीं होगी दिक्कत, EPFO ने नियमों में किया यह बदलाव
रिटायर्ड लोगों को पीएफ का पैसा निकालने में अब नहीं होगी दिक्कत, EPFO ने नियमों में किया यह बदलाव
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget