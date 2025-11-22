क्या है सबक्लेड के और इसे क्यों माना जा रहा खतरनाक फ्लू स्ट्रेन, जानें टेंशन में क्यों वैज्ञानिक?
दरअसल H3N2 का यह नया रूप सबक्लेड के कई देशों में फैल चुका है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले सीजन में सीडीसी ने पहले ही हाई सीवेरिटी घोषित किया था.
ठंड का मौसम शुरू हो गया है. वहीं ठंड आते ही कई लोगों को सर्दी जुकाम की शिकायत होने लग जाती है. लेकिन इस बार ठंड का मौसम शुरू होते ही दुनिया एक नए खतरे का सामना कर रही है. दरअसल फ्लू का एक बदला हुआ स्ट्रेन H3N2 का सबक्लेड के तेजी से फैल रहा है और वैज्ञानिकों में भी चिंता बढ़ा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार यह वायरस इतना बदल हुआ है कि मौजूदा फ्लू वैक्सीन भी इसे पूरी तरह पहचान नहीं पा रही है. यही वजह है कि दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स इस बार फ्लू सीजन को और ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि सबक्लेड के क्या है और इसे खतरनाक फ्लू स्ट्रेन क्यों माना जा रहा है.
क्यों बढ़ रही है इस फ्लू स्ट्रेन को लेकर चिंता?
दरअसल H3N2 का यह नया रूप सबक्लेड के कई देशों में फैल चुका है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले सीजन में सीडीसी ने पहले ही हाई सीवेरिटी घोषित किया था. जिसमें हॉस्पिटल भर गए थे और मौतों का आंकड़ा भी बड़ा था. अब जब एक और म्यूटेटेड स्ट्रेन सामने आया है तो आशंका जताई जा रही है कि हालात और बिगड़ सकते हैं. इसे लेकर डॉक्टरों ने लोगों से आग्रह भी किया है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाएं ताकि हॉस्पिटल का बोझ कम हो और लोग सुरक्षित रह सके.
क्या है यह म्यूटेटेड सबक्लेड के?
सबक्लेड के दरअसल H3N2 फ्लू स्ट्रेन का नया बदला हुआ वर्जन है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें करीब सात प्रमुख म्यूटेशन हुए हैं जो इसे इम्यून सिस्टम और वैक्सीन दोनों से बच निकलने में मदद करते हैं. एनबीसी शिकागो की रिपोर्ट के अनुसार यह वेरिएंट अमेरिका के कई हिस्सों में तेजी से फैल रहा है और डॉक्टरों को शक है कि मौजूदा वैक्सीन इसे पूरी तरह रोक नहीं पाएगी. लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे वैक्सीन आंशिक सुरक्षा जरूर देगी खासकर गंभीर बीमारियों में. वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार पिछला फ्लू सीजन हॉस्पिटल के लिए बहुत भारी साबित हुआ था क्योंकि उस समय कई लाख लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे, लाखों बीमार हुए और मौतों में भी उछाल आया था. वहीं अब सबक्लेड के की तेज रफ्तार और संभावित गंभीरता को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट्स पहले से ही अलर्ट है. वही हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह स्ट्रेन डोमिनेंट हो गया तो हॉस्पिटल में एक बार फिर हॉस्पिटलाइजेशन का भारी दबाव देखने को मिल सकता है
किसे तुरंत लगवानी चाहिए वैक्सीन?
इस सबक्लेड को लेकर डॉक्टरों का साफ कहना है कि किसी भी बीमारी का इंतजार न करें और अभी ही फ्लू वैक्सीन लगवा लें. खासकर बुजुर्ग, बच्चों, पुरानी बीमारियों वाले लोग और हाई रिस्क व्यक्तियों के साथ रहने वाले लोगों को यह वैक्सीन जरूर लगा लेनी चाहिए. इसके साथ ही एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि इस सीजन में बार-बार हाथ धोते रहे, भीड़भाड़ में मास्क पहनें, बीमारी होने पर घर पर ही रहे और हाई रिस्क व्यक्तियों के लिए शुरुआती है, एंटीवायरस ट्रीटमेंट जरूरी है.
