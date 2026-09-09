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रात को बीच में अचानक खुल रही नींद? इस बीमारी का है संकेत

अगर आपकी नींद भी रात को अचानक खुल जाती है और सोने में परेशानी होता है, तो इसे आम समस्या समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश न करें. यह अनिद्रा व स्लीप एपनिया के लक्षण हो सकते हैं.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 09 Sep 2026 12:42 PM (IST)
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रात में नींद खुलना एक सामान्य समस्या है. रात में अक्सर कई लोगों की नींद खुलती है. हालांकि रात में बार-बार नींद खुलना, उठने के बाद नींद न आना और चिड़चिड़ापन होना किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं. ऐसे में इन्हें नजरअंदाज करने से अनिद्रा और स्लीप एपनिया जैसी बीमारी हो सकती है. सही समय पर पहचान करने से आप घर पर ही अपनी दैनिक जीवन की आदतों में बदलाव कर के इसका उपचार कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं रात में नींद खुलने की वजह और समाधान.

रात में नींद खुलने की वजह

रात में अक्सर नींद खुलने की सबसे प्रमुख वजह तनाव और चिंता होती है. व्यक्ति तनाव की वजह से रात में सो नहीं पाता और नींद आने पर बार-बार टेंशन की वजह से उठ जाता है. वहीं कभी-कभी व्यक्ति गलत तकिया व जगह की वजह से भी सोने में असहज महसूस करता है. वहीं कुछ परिस्थितियों में रात में नींद अनिद्रा और स्लीप एपनिया की वजह से भी खुलती है.

क्या है अनिद्रा?

रात में बार-बार नींद खुलना, नींद खुलने के बाद नींद न आना, सुबह होने से पहले ही नींद खुल जाना या रात भर नींद ही न आना अनिद्रा की वजह से होता है. जिसकी वजह से व्यक्ति दिनभर थकान और चिड़चिड़ापन महसूस करता है.

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स्लीप एपनिया क्या है?

स्लीप एपनिया में व्यक्ति की सोते हुए सांस रूक जाना, खर्राटें लेना और घुटन होने जैसी समस्याएं होती है. कभी-कभी तो व्यक्ति को इस बारे में पता नहीं चलता. परिवार के लोग इस समस्या को पहचानते है. स्लीप एपनिया की वजह से व्यक्ति रात में अचानक उठ जाता है, या सांस रूकने की वजह से घबराहट के कारण नींद में परेशान होता है.

कैसे पाएं अच्छी नींद?

रात में अच्छी नींद लेने के लिए सबसे जरूरी है एक्टिव लाइफस्टाइल. दिनभर की दिनचर्या सही होने से व्यक्ति को रात में आसानी से नींद आ जाती है. सोने से पहले किसी भी गैजेट जैसे मोबाइल या लेपटॉप का उपयोग न करें, यह आपकी नींद को प्रभावित कर देता है. आप सोने से पहले किताब पढ़ सकते हैं, स्लो गाने सुन सकते हैं और अपने पसंद का कोई भी काम कर सकते हैं. वहीं सोने के लिए आपकी जगह भी सही होना जरूरी है. गलत तकिये व गद्दे की वजह से आपके शरीर को सोने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में आरामदायक गद्दा और तकिये का चुनाव करना नींद के लिए बेहतर होता है.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 12:42 PM (IST)
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Sleeping Problems
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