हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थकिडनी में भी होती है मेमोरी रिसर्च में चौंकाने वाला दावा, जानिए नई स्टडी की बातें

किडनी में भी होती है मेमोरी रिसर्च में चौंकाने वाला दावा, जानिए नई स्टडी की बातें

एक खास स्टडी में चौंकाने वाला दावा किया गया है कि हमारी याददाश्त सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि किडनी, स्किन और अन्य अंगों की कोशिकाओं में भी मेमोरी जैसी प्रक्रिया होती है.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 10 Oct 2025 08:06 PM (IST)
Preferred Sources

अभी तक हम यही मानते आए हैं कि याददाश्त यानी मेमोरी सिर्फ दिमाग का काम है. लेकिन अब एक नई रिसर्च ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है. न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉ. निकोलाय कुकुश्किन की एक खास स्टडी में चौंकाने वाला दावा किया गया है कि हमारी याददाश्त सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि किडनी, स्किन और अन्य अंगों की कोशिकाओं में भी मेमोरी जैसी प्रक्रिया होती है.

यह रिसर्च मशहूर साइंटिफिक जर्नल नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुई है. इसमें बताया गया है कि हमारे शरीर की गैर-तंत्रिका कोशिकाएं यानी non-neural cells, जैसे कि किडनी की कोशिकाएं, भी कुछ जानकारी को याद रखने की क्षमता रखती हैं, जैसे न्यूरॉन  करते हैं. तो चलिए जानते हैं कि रिसर्च में चौंकाने वाला दावा क्या है. 

रिसर्च में चौंकाने वाला दावा क्या है
डॉ. कुकुश्किन और उनकी टीम ने एक खास रिसर्च किया, जिसमें शरीर की गैर-न्यूरल कोशिकाओं पर ध्यान दिया गया. उन्होंने पाया कि जब इन कोशिकाओं को केमिकल सिग्नल दिए गए, तो ये कोशिकाएं भी मेमोरी जीन को एक्टिव करने लगीं, जैसे दिमाग की कोशिकाएं करती हैं. इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर के अलग-अलग अंगों की कोशिकाएं भी, अपनी तरह से चीजों को याद रख सकती हैं. 

कैसे की गई ये स्टडी?
वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च में कोशिकाओं के अंदर एक रिपोर्टर जीन डाला. ये रिपोर्टर जीन तब चमकने लगता है, जब मेमोरी से जुड़ा जीन एक्टिव होता है फिर उन्होंने कोशिकाओं को दो तरीकों से केमिकल सिग्नल दिए. कुछ कोशिकाओं को बार-बार लगातार संकेत दिए गए.वहीं कुछ कोशिकाओं को थोड़े-थोड़े समय के गेप पर सिग्नल दिए गए. जिसमें रिजल्ट के बाद पता चला कि जिन कोशिकाओं को थोड़े-थोड़े समय के गेप पर संकेत दिए गए थे, उन्होंने मेमोरी जीन को लंबे समय तक एक्टिव रखा, जबकि लगातार सिग्नल देने पर वो असर देखने को नहीं मिला. इस रिसर्च में एक खास साइकोलॉजिकल प्रोसेस को सामने लाया गया. जिसे Massive-Spaced Effect कहते हैं. 

क्या है Massive-Spaced Effect?
Massive-Spaced Effect का मतलब है कि अगर कोई जानकारी एक बार में न देकर, थोड़े-थोड़े समय के गैप में दी जाए, तो वह ज्यादा अच्छी तरह याद रहती है. पहले यह प्रोसेस सिर्फ दिमाग पर लागू होता माना जाता था, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि यह असर शरीर की दूसरी कोशिकाओं पर भी होता है. अब तक अल्जाइमर जैसी बीमारियों को सिर्फ दिमाग की समस्या माना जाता था, लेकिन अब अगर किडनी या अन्य अंगों की कोशिकाएं भी मेमोरी से जुड़ी होती हैं, तो इलाज के नए रास्ते खुल सकते हैं. वहीं अगर थोड़े-थोड़े गेप पर दी गई जानकारी ज्यादा असरदार होती है, तो पढ़ाई का तरीका भी बदला जा सकता है. स्कूलों और कोचिंग में इस रिसर्च के आधार पर नई पढ़ाई तकनीकें अपनाई जा सकती हैं. 

यह भी पढ़ें Depression in Youth: स्ट्रेस और डिप्रेशन से क्यों जूझ रहे 70 पर्सेंट यूथ? इस स्टडी में सामने आया डराने वाला सच

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 10 Oct 2025 08:06 PM (IST)
Tags :
Kidney Brain Memory NYU Memory Study Kidney Memory New Research Memory Memory Research
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नोबेल प्राइज जीतने के बाद मारिया कोरिना का चौंकाने वाला बयान, राष्ट्रपति ट्रंप को किस बात का दिया क्रेडिट?
नोबेल प्राइज जीतने के बाद मारिया कोरिना का चौंकाने वाला बयान, राष्ट्रपति ट्रंप को किस बात का दिया क्रेडिट?
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल BJP के अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई गिरफ्तार, युवती से रेप का आरोप
हिमाचल BJP के अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई गिरफ्तार, युवती से रेप का आरोप
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
माहिका शर्मा है हार्दिक पांड्या की नई रूमर्ड गर्लफ्रेंड का नाम, सिर्फ 24 है उम्र; करती हैं बंपर कमाई
माहिका शर्मा है हार्दिक पांड्या की नई रूमर्ड गर्लफ्रेंड का नाम, सिर्फ 24 है उम्र; करती हैं बंपर कमाई
Advertisement

वीडियोज

Marks Scandal: जोधपुर की MBM University में नंबरों की 'लूट', 100 में से मिले 138 अंक!
Bihar Politics: JDU में बड़ी टूट, पूर्व सांसद Santosh Kushwaha समेत कई नेता RJD में शामिल
Gold बेचने पर कितना Tax देना पड़ेगा? 2024 के नए Tax Rules का सच!||Gold | Tax | Paisa Live
1 October से Atal Pension Yojana में बड़ा बदलाव! जानें नए Form के 3 अहम Updates | Paisa Live
एक यूनिक मर्डर मिस्ट्री,कोंकणा सेन शर्मा की सीरीज आपको अंत तक बांधे रखेगी।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नोबेल प्राइज जीतने के बाद मारिया कोरिना का चौंकाने वाला बयान, राष्ट्रपति ट्रंप को किस बात का दिया क्रेडिट?
नोबेल प्राइज जीतने के बाद मारिया कोरिना का चौंकाने वाला बयान, राष्ट्रपति ट्रंप को किस बात का दिया क्रेडिट?
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल BJP के अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई गिरफ्तार, युवती से रेप का आरोप
हिमाचल BJP के अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई गिरफ्तार, युवती से रेप का आरोप
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
माहिका शर्मा है हार्दिक पांड्या की नई रूमर्ड गर्लफ्रेंड का नाम, सिर्फ 24 है उम्र; करती हैं बंपर कमाई
माहिका शर्मा है हार्दिक पांड्या की नई रूमर्ड गर्लफ्रेंड का नाम, सिर्फ 24 है उम्र; करती हैं बंपर कमाई
इंडिया
बूंद-बूंद को तरेसागा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
बूंद-बूंद को तरेसागा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
बॉलीवुड
मीरा कपूर का करवा चौथ लुक, लाल साड़ी, बिंदी में लाजवाब लगीं शाहिद कपूर की वाइफ
मीरा कपूर का करवा चौथ लुक, लाल साड़ी, बिंदी में लाजवाब लगीं शाहिद कपूर की वाइफ
हेल्थ
सिगरेट के मुकाबले तंबाकू से तेजी से बढ़ता है कैंसर का खतरा, स्टडी में सामने आया सच
सिगरेट के मुकाबले तंबाकू से तेजी से बढ़ता है कैंसर का खतरा, स्टडी में सामने आया सच
क्रिकेट
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी शामिल
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शामिल
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget