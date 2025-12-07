सर्दियों में ऐसे बढ़ाएं बच्चों की इम्यूनिटी, बीमारियों से रहेंगे दूर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थसर्दियों में ऐसे बढ़ाएं बच्चों की इम्यूनिटी, बीमारियों से रहेंगे दूर

सर्दियों में बच्चों की इम्युनिटी बढ़ाने के लिए कई उपाय हैं. इनमें विटामिन सी और डी का सेवन, गर्म और पौष्टिक खाना, नियमित रूप से पानी पिलाना और शारीरिक गतिविधियां कराना शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 07 Dec 2025 06:21 PM (IST)
सर्दियों का मौसम बच्चों के लिए काफी तकलीफ लेकर आता है, जिससे बच्चे तो परेशान होते ही है साथ ही उनके माता-पिता भी परेशान रहते है. ठंडी हवाएं, तापमान में गिरावट और बदलता मौसम मिलकर बच्चों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता या इम्युनिटी को कमजोर कर देते है. इसकी वजह से वे जल्दी-जल्दी सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार और वायरल इंफेक्शन का शिकार हो जाते है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है.

अगर आपके घर में छोटे बच्चे है तो सर्दियों में उनका विशेष ध्यान रखना जरूरी है. खाने से लेकर कपड़े पहनाने तक हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है ताकि वे मौसमी बीमारियों से बच सकें.

सर्दियों में बच्चों को होने वाली आम समस्याएं

  • जुकाम
  • खांसी और गले से संबंधित दिक्कत
  • त्वचा का बेजान और सूखापन
  • वायरल बीमारियां जैसे बुखार
  • सिर दर्द
  • पेट से जुड़ी समस्याएँ
  • फ्लू वायरस (इन्फ्लुएंज़ा) का खतरा
  • फेफड़ों से जुड़ी बीमारियाँ

विटामिन C और D क्यों जरूरी है?

  • सर्दियों का मौसम आते ही माता-पिता को बच्चों की डायट में विटामिन C की मात्रा बढ़ानी चाहिए. जिन खाद्य पदार्थों में विटामिन C ज्यादा होता है, उनका सेवन बच्चों को जरूर कराना चाहिए. विटामिन C बच्चों की इम्यून कोशिकाओं को एक्टिव रखता है.
  • विटामिन C सबसे ज्यादा इन फलों और सब्जियों में होता है: संतरा, मौसम्बी, आंवला, कीवी, नींबू, टमाटर, शिमला मिर्च.
  • इसी तरह विटामिन D भी बच्चों के लिए जरूरी है. उन्हें रोज थोड़ी देर धूप में खेलने दें ताकि हड्डियाँ मजबूत रहे.

बच्चों को गर्म और पौष्टिक खाना दें

सर्दियों में बच्चों के शरीर को अतिरिक्त एनर्जी और गर्माहट की जरूरत होती है. इसलिए इन चीजों का सेवन करवाएं:

  • आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर दे
  • सूखे मेवे: बादाम, अखरोट, किशमिश
  • घी और गुड़ (इम्युनिटी बढ़ाते है लेकिन ज्यादा मात्रा में न दें)
  • बाजरा, ज्वार, रागी जैसे गर्म अनाज
  • आयुर्वेदिक मसाले: हल्दी, अदरक
  • सूप, दलिया, मूंग दाल, सब्जियाँ

बच्चों को हाइड्रेटेड रखें

सर्दियों में प्यास कम लगती है जिसकी वजह से गले में सूखापन और चेहरा खुरदुरा हो सकता है. बच्चों को थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पिलाते रहें.

  • गर्म पानी
  • हर्बल पानी (अदरक, तुलसी, दालचीनी) पर्याप्त पानी इम्यून कोशिकाओं को सक्रिय रखता है और संक्रमण से बचाता है.

सर्दियों में बच्चों की शारीरिक गतिविधि क्यों जरूरी है?

ठंड के कारण माता-पिता अक्सर बच्चों को बाहर खेलने नहीं देते, जो कि गलत है. इससे उनका ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ता है, एनर्जी कम होती है और इम्युनिटी कमजोर हो जाती है. इसलिए बच्चों को हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधि करवाना जरूरी है, जैसे:

  • दौड़ना
  • स्किपिंग
  • योग
  • इनडोर एक्सरसाइज
  • कोई भी मजेदार गेम जिसमें बॉडी मूवमेंट हो

Published at : 07 Dec 2025 06:21 PM (IST)
Immunity Winters Children Vitamin C Vitamin D Nutritious Food Health Warm Food
