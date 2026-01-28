हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थFatty Liver And Cancer: प्रोसेस्ड फूड-फैटी डाइट से सर्वाइवल मोड में जा सकता है लिवर, जानें कैसे बढ़ता है कैंसर का खतरा?

Fatty Liver And Cancer: प्रोसेस्ड फूड-फैटी डाइट से सर्वाइवल मोड में जा सकता है लिवर, जानें कैसे बढ़ता है कैंसर का खतरा?

Liver Cancer Warning Signs: जितनी तेजी से हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, उतनी ही तेजी से बीमारी बढ़ रही है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे हाई फैटी फूड से आपके लिवर को नुकसान होता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 28 Jan 2026 09:06 AM (IST)
Preferred Sources

Long Term High Fat Diet Effects: साइंटिस्ट ने हालिया रिसर्च में यह चौंकाने वाला खुलासा किया है कि लंबे समय तक ज्यादा फैट वाला खाना न सिर्फ मोटापा बढ़ाता है, बल्कि यह शरीर के भीतर इतना नुकसान करता है, जो आगे चलकर जानलेवा कैंसर की वजह बन सकती है. खासतौर पर लिवर पर इसका असर बेहद खतरनाक बताया गया है. प्रोसेस्ड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड में मौजूद  अनहेल्दी फैट लगातार लिवर सेल्स पर दबाव डालता है, जिससे यह अंग धीरे-धीरे अपने सामान्य कामकाज को भूलने लगता है.

क्या निकला रिसर्च में?

रिसर्च के मुताबिक, जब लिवर पर लंबे समय तक खराब डाइट का बोझ बना रहता है, तो वह "सर्वाइवल मोड" में चला जाता है. इस स्थिति में लिवर खून साफ करने, पोषक तत्वों को प्रोसेस करने, टॉक्सिन्स बाहर निकालने और जरूरी प्रोटीन-एंजाइम बनाने जैसे अहम कामों को पीछे छोड़ देता है और सिर्फ खुद को जिंदा रखने पर ध्यान देने लगता है. महीनों और वर्षों तक चलने वाला यह तनाव लिवर सेल्स को धीरे-धीरे एक साधारण अवस्था में ले जाता है, जहां वे पूरी क्षमता से काम नहीं कर पातीं.

इतने साल पहले मिलने लगते हैं संकेत

शोध में पाया गया कि यह सेलुलर डैमेज लिवर कैंसर के खतरे को ट्यूमर बनने से 10 से 15 साल पहले ही संकेत देने लगता है. साइंटिस्ट ने बताया कि सर्वाइवल मोड वाला यह माहौल कैंसर सेल्स के पनपने के लिए अनुकूल होता है. इस दौरान ट्यूमर को रोकने वाले जीन निष्क्रिय होने लगते हैं और शरीर की वह सफाई प्रणाली भी कमजोर पड़ जाती है, जो खराब या डेड सेल्स को खत्म करती है. इसका नतीजा यह होता है कि सेल्स तेजी से बढ़ने, म्यूटेशन करने और अंत में ट्यूमर बनाने लगती हैं.

चूहों पर की गई स्टडी

MIT और हार्वर्ड से जुड़े साइंटिस्ट ने चूहों पर किए गए एक रियल-टाइम स्टडी में देखा कि हाई-फैट डाइट खाने से करीब छह महीने के भीतर ही लिवर सेल्स में कैंसर की तैयारी शुरू हो जाती है. डीएनए के वे हिस्से सक्रिय हो जाते हैं, जो कोशिकाओं की ग्रोथ और सर्वाइवल को कंट्रोल करते हैं. यह एक तरह की खतरनाक "रेडी स्टेट" होती है, जिसमें भविष्य में मामूली जेनेटिक नुकसान भी कैंसर को जन्म दे सकता है.

क्या कहते हैं साइंटिस्ट?

साइंटिस्ट के अनुसार, लिवर कैंसर शुरुआती दौर में अक्सर बिना लक्षणों के बढ़ता है. लेकिन जैसे-जैसे बीमारी आगे बढ़ती है, वजन कम होना, भूख न लगना, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द, पीलिया, थकान और पेट में सूजन जैसे लक्षण दिखने लगते हैं. यही वजह है कि फैटी लिवर, हेपेटाइटिस या सिरोसिस जैसे जोखिम वाले लोगों की समय-समय पर जांच बेहद जरूरी है. इस स्टडी को प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल सेल में प्रकाशित किया गया है.

इसे भी पढ़ें: Vitamin B12: क्या खाली पेट विटामिन B12 लेना सही है? एक्सपर्ट से जानें सप्लीमेंट लेने का सबसे सही समय

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 28 Jan 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
High Fat Diet And Cancer Risk Liver Cancer Warning Signs High Fat Diet Liver Damage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-EU FTA: मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
महाराष्ट्र
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
Advertisement

वीडियोज

Crime News : दगाबाज डॉ के LOVE की दिलजली नर्स | Sansani
Hajipur Violence: मूर्ति विसर्जन में रास्ता बदलने की बात पर दो गुटों के बीच झड़प! | Bihar News
Chitra Tripathi: राजनीति का नया क्लेश...UGC पर भड़का देश? | UGC Protest | Dharmendra
Bharat Ki Baat: 2 अफसर 2 इस्तीफे..ब्राह्मण vs क्षत्रिय? | Shankaracharya | CM Yogi | UP Politics
Seedha Sawal: UGC-जाति भेदभाव पर वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा खुलासा | Sandeep Chaudhary | Shankaracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-EU FTA: मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
महाराष्ट्र
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
बिजनेस
India-EU FTA: भारत- EU के बीच ट्रेड डील से इन दो सेक्टर्स को झटका, जानें क्यों होगा नुकसान?
भारत- EU के बीच ट्रेड डील से इन दो सेक्टर्स को झटका, जानें क्यों होगा नुकसान?
बॉलीवुड
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी? सिंगर ने अब खुद बताई असल वजह, बोलें- 'मुझे जीने के लिए...'
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी? असल वजह का अब हुआ खुलासा
महाराष्ट्र
India-EU मुक्त व्यापार समझौते का प्रियंका चतुर्वेदी ने किया स्वागत, कहा- 20 साल का इंतजार हुआ खत्म
India-EU मुक्त व्यापार समझौते का प्रियंका चतुर्वेदी ने किया स्वागत, कहा- 20 साल का इंतजार हुआ खत्म
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान की सोशल मीडिया हसीना का लीक हुआ प्राइवेट वीडियो? मरियम नवाज से लगाई मदद की गुहार
पाकिस्तान की सोशल मीडिया हसीना का लीक हुआ प्राइवेट वीडियो? मरियम नवाज से लगाई मदद की गुहार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget