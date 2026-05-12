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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSilent Killer Disease: क्या आपके शरीर में भी पल रहा यह साइलेंट किलर? जा सकती है जान, डॉक्टर ने दी चेतावनी

Silent Killer Disease: क्या आपके शरीर में भी पल रहा यह साइलेंट किलर? जा सकती है जान, डॉक्टर ने दी चेतावनी

Cholesterol And Heart Attack: अब सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि कम उम्र के लोग भी तेजी से हाई कोलेस्ट्रॉल की चपेट में आ रहे हैं. यह अक्सर बिना किसी लक्षण के बढ़ता रहता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 12 May 2026 05:33 PM (IST)
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Early Signs Of High Cholesterol: हाई कोलेस्ट्रॉल को अक्सर "साइलेंट किलर" कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर में चुपचाप बढ़ता रहता है और लंबे समय तक कोई साफ लक्षण नहीं दिखाता. कई लोग सालों तक सामान्य जिंदगी जीते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी आर्टरीज में फैट जमा होता रहता है, जो आगे चलकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. सबसे चिंता की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है, जब स्थिति काफी बिगड़ चुकी होती है. 

 20 साल से अधिक उम्र के करीब 11.3 प्रतिशत लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल

हाल के आंकड़ों के मुताबिक, अब सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि कम उम्र के लोग भी तेजी से हाई कोलेस्ट्रॉल की चपेट में आ रहे हैं. नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे 2021-2023 के अनुसार, अमेरिका में 20 साल से अधिक उम्र के करीब 11.3 प्रतिशत लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल पाया गया. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी शुरुआत 20 या 30 की उम्र में भी हो सकती है. 

हार्ट डिजीज या स्ट्रोक जैसे हो सकती है स्थिति

नोएडा के मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. आशीष कुमार गोविल बताते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल अक्सर बिना किसी लक्षण के बढ़ता रहता है. उनका कहना है कि जब तक लोगों को इसके बारे में पता चलता है, तब तक यह हार्ट डिजीज या स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है. इसलिए कम उम्र से ही नियमित जांच बेहद जरूरी है. 

आंखों, कोहनी, घुटनों और हाथों में दिखते हैं लक्षण

डॉक्टर्स के मुताबिक, कई बार आंखें भी हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देने लगती हैं. आंखों की पुतली के आसपास ग्रे या सफेद रंग का घेरा दिखना "कॉर्नियल आर्कस" कहलाता है, जो शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की ओर इशारा कर सकता है. इसके अलावा त्वचा के नीचे पीले रंग के छोटे उभार या गांठें, जिन्हें जैंथोमास कहा जाता है, भी हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकती हैं. ये अक्सर आंखों, कोहनी, घुटनों और हाथों के आसपास दिखाई देती हैं. 

50 साल के लोगों के लिए ये खतरे की घंटी

जर्नल ऑफ ट्रांसलेशनल मेडिसिन में प्रकाशित 2021की एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों में कॉर्नियल आर्कस और जैंथोमास जैसे संकेत दिखाई देते हैं, उनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा ज्यादा हो सकता है. रिसर्च में यह भी कहा गया कि अगर 50 साल से कम उम्र के लोगों की आंखों के आसपास ऐसा घेरा दिखे, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

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किस कमी के कारण हो रही है परेशानी?

डॉ. गोविल के अनुसार, कम उम्र में हाई कोलेस्ट्रॉल के पीछे खराब लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कारण बन रहा है. प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा फैट वाला खाना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, स्मोकिंग और लगातार बढ़ता तनाव इसके जोखिम को बढ़ाते हैं. मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज और फैमिली हिस्ट्री भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाई कोलेस्ट्रॉल का पता सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही लगाया जा सकता है. इसलिए अगर परिवार में किसी को यह समस्या रही हो या शरीर में ऐसे संकेत दिखें, तो समय रहते लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाना चाहिए.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 12 May 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
High Cholesterol High Cholesterol Symptoms Silent Killer Disease
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