Common Mistakes During First Intimacy: पहली बार फिजिकल रिलेशन बनाने का अनुभव फिल्मों और सोशल मीडिया की तरह हमेशा परफेक्ट या बेहद रोमांटिक नहीं होता. असल जिंदगी में यह पल कई तरह की भावनाओं के साथ आता है जिसमें उत्साह, घबराहट, दबाव और अनिश्चितता शामिल होती है. इसलिए जरूरी है कि इस फैसले से पहले दोनों लोग मानसिक रूप से तैयार हों और सही जानकारी रखें. Psychologytoday की रिपोर्ट के अनुसार, समझदारी और खुली बातचीत इस अनुभव को बेहतर बना सकती है. चलिए आपको वे आम गलतियां बताते हैं, जो अक्सर लोग पहली बार फिजिकल रिलेशन बनाते समय कर बैठते हैं.

बातचीत न करना

सबसे बड़ी गलती है पहले से बातचीत न करना. अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस विषय पर खुलकर बात करना जरूरी है. एक-दूसरे की उम्मीदें, डर, सीमाएं और पसंद-नापसंद जानना बेहद अहम है. जब दोनों को पता होता है कि सामने वाला क्या सोचता है, तो भरोसा मजबूत होता है और गलतफहमियां कम होती हैं.

सुरक्षा के उपाय

दूसरी बड़ी गलती है सुरक्षा को नजरअंदाज करना. कई लोग उस पल के उत्साह में सुरक्षा उपायों की अहमियत को कम आंकते हैं. लेकिन अनचाही गर्भावस्था और यौन संचारित इंफेक्शन से बचाव के लिए सुरक्षा बेहद जरूरी है. पहली बार लापरवाही आगे भी आदत बन सकती है, जिसका नतीजा गंभीर हो सकता है. इसलिए यह जरूरी है कि फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले आप चीजों को ध्यान से समझ लें.

इन चीजों की भी न करें गलती

अहम बात है सहमति को सही तरह से समझना. सहमति का मतलब सिर्फ हां कहना नहीं, बल्कि दोनों का सहज और सुरक्षित महसूस करना है. अगर किसी एक को भी डर, दबाव या असहजता महसूस हो रही है, तो यह सही स्थिति नहीं है. बिना स्पष्ट और स्वेच्छा से दी गई सहमति के कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए. अगर इसको सरल शब्दों में कहें, तो बिना अपने पार्टनर के मेंटल सहमित के उसके साथ जबरदस्ती न करें और न ही ऐसा दिखाएं कि आप उससे इस फैसले के लिए नाराज हैं. फिजिकल रिलेशन बेहद निजी और भावनात्मक अनुभव होता है, जिसे कोई भी तभी अपनाए जब वह पूरी तरह तैयार हो. किसी को मनाने, मजबूर करने या भावनात्मक दबाव डालने से स्थिति बिगड़ सकती है और रिश्ते में दरार आ सकती है

इस बात का रखें ध्यान

इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती है वह है फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद शेखी बघारना या दूसरों को बताना. यह अनुभव आप दोनों के बीच का निजी पल है. बिना साथी की अनुमति इसके बारे में चर्चा करना भरोसे को तोड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि आपसी सहमति से ही तय करें कि इस बारे में किसे बताना है और किसे नहीं. क्योंकि कभी-कभी आपकी एक बात आपके रिश्ते पर भारी पड़ सकती है.

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