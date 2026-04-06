हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थFirst Time Intimacy Mistakes: पहली बार बनाने जा रहे फिजिकल रिलेशन तो न करें ये गलतियां, वरना तबाह हो जाएगी जिंदगी

First Time Intimacy Mistakes: पहली बार बनाने जा रहे फिजिकल रिलेशन तो न करें ये गलतियां, वरना तबाह हो जाएगी जिंदगी

Healthy Relationship Advice: जिंदगी में पहली बार फिजिकल रिलेशन बनाना लोगों के अंदर नए रोमांच पैदा करता है. हालांकि, इस दौरान कुछ गलतियां आपके ऊपर भारी पड़ सकती है. चलिए आपको बताते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 06 Apr 2026 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

Common Mistakes During First Intimacy: पहली बार फिजिकल रिलेशन बनाने का अनुभव फिल्मों और सोशल मीडिया की तरह हमेशा परफेक्ट या बेहद रोमांटिक नहीं होता. असल जिंदगी में यह पल कई तरह की भावनाओं के साथ आता है जिसमें उत्साह, घबराहट, दबाव और अनिश्चितता शामिल होती है. इसलिए जरूरी है कि इस फैसले से पहले दोनों लोग मानसिक रूप से तैयार हों और सही जानकारी रखें. Psychologytoday  की रिपोर्ट के अनुसार, समझदारी और खुली बातचीत इस अनुभव को बेहतर बना सकती है. चलिए आपको वे आम गलतियां बताते हैं, जो अक्सर लोग पहली बार फिजिकल रिलेशन बनाते समय कर बैठते हैं.

बातचीत न करना 

सबसे बड़ी गलती है पहले से बातचीत न करना. अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस विषय पर खुलकर बात करना जरूरी है. एक-दूसरे की उम्मीदें, डर, सीमाएं और पसंद-नापसंद जानना बेहद अहम है. जब दोनों को पता होता है कि सामने वाला क्या सोचता है, तो भरोसा मजबूत होता है और गलतफहमियां कम होती हैं. 

सुरक्षा के उपाय

दूसरी बड़ी गलती है सुरक्षा को नजरअंदाज करना. कई लोग उस पल के उत्साह में सुरक्षा उपायों की अहमियत को कम आंकते हैं. लेकिन अनचाही गर्भावस्था और यौन संचारित इंफेक्शन से बचाव के लिए सुरक्षा बेहद जरूरी है. पहली बार लापरवाही आगे भी आदत बन सकती है, जिसका नतीजा गंभीर हो सकता है. इसलिए यह जरूरी है कि फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले आप चीजों को ध्यान से समझ लें.

इन चीजों की भी न करें गलती

अहम बात है सहमति को सही तरह से समझना. सहमति का मतलब सिर्फ हां कहना नहीं, बल्कि दोनों का सहज और सुरक्षित महसूस करना है. अगर किसी एक को भी डर, दबाव या असहजता महसूस हो रही है, तो यह सही स्थिति नहीं है. बिना स्पष्ट और स्वेच्छा से दी गई सहमति के कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए. अगर इसको सरल शब्दों में कहें, तो बिना अपने पार्टनर के मेंटल सहमित के उसके साथ जबरदस्ती न करें और न ही ऐसा दिखाएं कि आप उससे इस फैसले के लिए नाराज हैं.  फिजिकल रिलेशन बेहद निजी और भावनात्मक अनुभव होता है, जिसे कोई भी तभी अपनाए जब वह पूरी तरह तैयार हो. किसी को मनाने, मजबूर करने या भावनात्मक दबाव डालने से स्थिति बिगड़ सकती है और रिश्ते में दरार आ सकती है

इस बात का रखें ध्यान

इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती है वह है फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद  शेखी बघारना या दूसरों को बताना. यह अनुभव आप दोनों के बीच का निजी पल है. बिना साथी की अनुमति इसके बारे में चर्चा करना भरोसे को तोड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि आपसी सहमति से ही तय करें कि इस बारे में किसे बताना है और किसे नहीं. क्योंकि कभी-कभी आपकी एक बात आपके रिश्ते पर भारी पड़ सकती है. 

यह भी पढ़ें: How to Confess to Your Boss: बॉस से हो गई मुहब्बत तो कैसे करें इजहार? जानें ऐसे तरीके, जिससे खतरे में नहीं आएगी नौकरी

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 06 Apr 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
First Time Physical Relationship First Time Intimacy Mistakes Common First Time Relationship Errors
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Protein Rich Rice: क्या चावल खाने से डरते हैं? CSIR की नई खोज से बदलेगी आपकी थाली, आयरन-विटामिन की नहीं होगी कमी
क्या चावल खाने से डरते हैं? CSIR की नई खोज से बदलेगी आपकी थाली, आयरन-विटामिन की नहीं होगी कमी
हेल्थ
बच्चे के दांत निकल रहे हैं और वह हो गया है चिड़चिड़ा? इन 5 तरीकों से कम करें उसका दर्द
बच्चे के दांत निकल रहे हैं और वह हो गया है चिड़चिड़ा? इन 5 तरीकों से कम करें उसका दर्द
हेल्थ
शराब नहीं पीते फिर भी फैटी लिवर के शिकार, जानें कितनी आम हो गई है यह बीमारी?
शराब नहीं पीते फिर भी फैटी लिवर के शिकार, जानें कितनी आम हो गई है यह बीमारी?
हेल्थ
Kidney Health Problems: किडनी पर तनाव के शुरुआती लक्षण जिन्हें लोग अक्सर कर देते हैं नजरअंदाज; समय रहते पहचानें
किडनी पर तनाव के शुरुआती लक्षण जिन्हें लोग अक्सर कर देते हैं नजरअंदाज; समय रहते पहचानें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
युद्ध के बीच ईरान को बड़ा झटका , यूएस-इजरायल हमले में मारे गए IRGC इंटेलिजेंस चीफ
युद्ध के बीच ईरान को बड़ा झटका , यूएस-इजरायल हमले में मारे गए IRGC इंटेलिजेंस चीफ
दिल्ली NCR
दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल बोले- अभी कुछ बोलना ठीक नहीं...
कथित शराब घोटाले के मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल बोले- अभी कुछ बोलना ठीक नहीं...
विश्व
'भारत तोड़ सकता है अमेरिका का...', जंग के बीच मशहूर अर्थशास्त्री की भविष्यवाणी, बताया इंडिया कौन सा प्लान करे लागू
'भारत तोड़ सकता है अमेरिका का...', जंग के बीच मशहूर अर्थशास्त्री की भविष्यवाणी, बताया इंडिया कौन सा प्लान करे लागू
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
ओटीटी
'एक रात के लिए 50 लाख', बिजनेसमैन ने मेल पर की गंदी डिमांड, चंद्रिका दीक्षित बोलीं- मेरे पास सबूत है
'एक रात के लिए 50 लाख', बिजनेसमैन ने मेल पर की गंदी डिमांड, चंद्रिका दीक्षित का छलका दर्द
विश्व
Explained: जब मिस्र ने बंद किया था सुएज कैनाल... US-ब्रिटेन की बदौलत नेहरू ने चुना था यह रास्ता? कैसे 70 साल बाद दोहरा रहा इतिहास?
जब मिस्र ने बंद किया था सुएज... नेहरू ने किसका दिया था साथ? कैसे 70 साल बाद दोहरा रहा इतिहास
हेल्थ
Protein Rich Rice: क्या चावल खाने से डरते हैं? CSIR की नई खोज से बदलेगी आपकी थाली, आयरन-विटामिन की नहीं होगी कमी
क्या चावल खाने से डरते हैं? CSIR की नई खोज से बदलेगी आपकी थाली, आयरन-विटामिन की नहीं होगी कमी
नौकरी
UP Teacher Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को मिली रफ्तार, ई-अधियाचन पोर्टल मंजूर; 24 हजार से ज्यादा पदों पर जल्द होगी भर्ती
उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को मिली रफ्तार, ई-अधियाचन पोर्टल मंजूर; 24 हजार से ज्यादा पदों पर जल्द होगी भर्ती
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget