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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSummer Fatigue: गर्मी में बिना काम किए भी क्यों लगती है थकान? डॉक्टर ने बताया असली कारण

Summer Fatigue: गर्मी में बिना काम किए भी क्यों लगती है थकान? डॉक्टर ने बताया असली कारण

Summer Fatigue: क्या आप भी गर्मी के मौसम से परेशान हो चुके हैं और अत्यधिक थकान महसूस कर रहे हैं? तो इसे नजरअंदाज न करें. जानिए इसके पीछे का असली कारण.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Gaurav Raj | Updated at : 24 Apr 2026 05:54 PM (IST)
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Summer Fatigue: अप्रैल खत्म होते-होते ही चिलचिलाती और चुभने वाली गर्मी ने कहर ढाना शुरू कर दिया है. तापमान 40 डिग्री के पार जाने के बाद लोगों ने अभी से  कयास लगाना शुरू कर दिया है कि इस बार की गर्मी कितनी भीषण होने वाली है. इस बीच डॉक्टर भी Peak Heat (11 से 3 बजे के बीच) के दौरान घर पर रहने की सलाह दे रहे हैं. हर साल Heat wave और UV Rays का खतरा लोगों पर मंडराता रहता है और इस मौसम में लोग बिना काम किए भी थका-थका महसूस करते हैं.

बहुत से लोग गर्मी में एक अजीब पैटर्न नोटिस कर रहे हैं, जिसमें शारीरिक काम न करने पर भी लोग अत्यधिक थका हुआ महसूस करने लगे हैं. डॉक्टरों के मुताबिक यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि आपके शरीर पर पड़ रहे बोझ के कारण हो रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, "गर्मी में होने वाली थकावट एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, जो हीट, डिहाइड्रेशन और नींद पूरी न होने के कारण होती है."

गर्मी के कारण बढ़ता है शरीर पर बोझ

गर्म मौसम में शरीर अपना आंतरिक तापमान बनाए रखने की कोशिश करता है, जिसके कारण हमारे हार्ट को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है. पसीना आने से मदद मिलती है, लेकिन पसीने के साथ शरीर में मौजूद जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं. हल्की-सी डिहाइड्रेशन भी ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करती है, जो थकावट, सिरदर्द और लो एनर्जी का कारण बन जाती है और आपकी पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती है.

नींद और सांस लेने में दिक्कत

गर्मी की रातें काफी कष्टदायक होती हैं और अच्छी नींद के लिए थोड़े ठंडे तापमान की जरूरत होती है. जब ऐसा नहीं होता तो नींद खराब होती है. ऐसे में घंटों नींद लेने के बाद भी थका-थका महसूस होता है. गर्मी के कारण सांस से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे Sleep Apnea. जब नींद डिस्टर्ब होती है, तो कंसंट्रेशन और मूड बुरी तरह बिगड़ जाता है.

यह भी पढ़ें - AC Side Effects: गर्मियों में AC का ज्यादा उपयोग सेहत के लिए खतरनाक, जानिए डॉक्टरों ने क्या दी चेतावनी?

क्या करना है जरूरी?

गर्मी से होने वाली थकावट आलस के कारण नहीं होती. इसलिए समय-समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, जिससे आप हाइड्रेटेड रहेंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स भी संतुलित रहेंगे. साथ ही अपनी सोने की जगह को भी ठंडा रखने की कोशिश करें.

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Published at : 24 Apr 2026 05:54 PM (IST)
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DEHYDRATION Heat Wave Excessive Heat Fatigue In Heat Summer Fatigue
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