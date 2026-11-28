Hillsborough County Drone Service: अमेरिका के फ्लोरिडा में अब गंभीर रूप से घायल मरीजों तक ड्रोन के जरिए खून पहुंचाने की तैयारी की जा रही है. हिल्सबोरो काउंटी में शुरू होने वाली यह व्यवस्था देश में अपनी तरह की पहली व्यवस्था बताई जा रही है. इसकी शुरुआत कुछ ही हफ्तों में करीब 70 वर्ग मील के इलाके से होगी.

इस व्यवस्था के तहत अगर किसी मरीज का बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तो पैरामेडिक्स मोबाइल ऐप के जरिए तापमान नियंत्रित तरीके से रखे गए पूरे खून की मांग कर सकेंगे. कोशिश होगी कि मांग किए जाने के करीब साढ़े तीन मिनट के अंदर खून मरीज तक पहुंच जाए. इसका मकसद उन मरीजों को जल्द मदद पहुंचाना है, जिनके लिए अस्पताल पहुंचने तक इंतजार करना जानलेवा हो सकता है.

हादसों में घायल लोगों को मिलेगी मदद

काउंटी अधिकारियों के मुताबिक, ड्रोन का इस्तेमाल सड़क हादसों, गोली लगने या चाकू से हमला होने के मामलों में किया जा सकता है. इसके अलावा बच्चे को जन्म देने के बाद ज्यादा खून बहने वाली महिलाओं के लिए भी यह व्यवस्था मददगार हो सकती है. ऐसे मामलों में मरीज को समय पर खून मिलना बेहद जरूरी हो सकता है. इस खून पहुंचाने वाली व्यवस्था को आर्चर फर्स्ट रिस्पॉन्स सिस्टम्स नाम की कंपनी चला रही है. कंपनी ने मई 2024 में फ्लोरिडा के दो काउंटी में आपात स्थिति के लिए ड्रोन उड़ाना शुरू किया था. कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी गॉर्डन फोल्क्स के मुताबिक, अब तक उनके ड्रोन 15 आपातकालीन कॉल का जवाब दे चुके हैं.





सिर्फ खून नहीं, दूसरी मेडिकल चीजें भी पहुंचाएगा ड्रोन

इन आपातकालीन ड्रोन में पहले से तैयार मेडिकल किट भी रखी जा सकती है. जरूरत के हिसाब से इन किट में अलग-अलग तरह के सामान शामिल होते हैं. इनमें स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर यानी एईडी भी हो सकता है. यह एक छोटा उपकरण है, जो मरीज के दिल की धड़कन की जांच करता है और जरूरत पड़ने पर बिजली का झटका देकर दिल की धड़कन सामान्य करने की कोशिश करता है.

इसके अलावा किट में खून बहना रोकने वाली पट्टी, नशे की दवा की अधिक मात्रा लेने पर इस्तेमाल होने वाली दवा, अस्थमा के दौरे में दी जाने वाली दवा और गंभीर एलर्जी की स्थिति में इस्तेमाल होने वाली दवा भी रखी जा सकती है.

एक मामले में ड्रोन ने एक महिला तक एईडी पहुंचाया था. उसके पति अचानक गिर गए थे. गॉर्डन फोल्क्स के मुताबिक, जमीन से आने वाली मेडिकल टीम के घटनास्थल पर पहुंचने से करीब चार मिनट पहले ही महिला को एईडी मिल गया था. हालांकि, इस मामले में मरीज को बचाया नहीं जा सका. उपकरण ने दिल की ऐसी स्थिति का पता लगाया था, जिसमें बिजली का झटका देने से सुधार नहीं हो सकता था और मरीज की मौत हो गई.





दिल की धड़कन रुकने पर हर मिनट जरूरी

इसके बावजूद आपात स्थिति में समय की बहुत बड़ी भूमिका होती है. खासकर जब किसी व्यक्ति के दिल की धड़कन रुक जाती है, तब उसे जल्द से जल्द इलाज मिलना जरूरी होता है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक, अगर बिजली का झटका नहीं दिया जाता है तो हर गुजरते मिनट के साथ मरीज के बचने की संभावना 7 से 10 प्रतिशत तक कम हो सकती है.

ब्रिटेन के डॉक्टर और अंगों को ड्रोन के जरिए पहुंचाने पर शोध करने वाले डॉ. रॉबसन गिल्मोर के मुताबिक, दिल की धड़कन रुकने की स्थिति में डिफिब्रिलेटर को मरीज तक जल्दी पहुंचाना बेहद जरूरी है.

स्वीडन में भी हो रहा ड्रोन का इस्तेमाल

मेडिकल आपात स्थिति में ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है. पश्चिमी स्वीडन में भी आपात स्थिति के दौरान एईडी पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, वहां करीब 15 प्रतिशत आबादी इस सुविधा के दायरे में आती है. दवाइयां पहुंचाने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है. जुलाई में क्लीवलैंड क्लिनिक ने ड्रोन कंपनी जिपलाइन के साथ मिलकर ड्रोन के जरिए दवाइयां पहुंचाने की एक व्यवस्था शुरू की थी.

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अमेरिका में अभी कई चुनौतियां

हालांकि, अमेरिका में मेडिकल ड्रोन का इस्तेमाल अभी बड़े स्तर पर नहीं हो पाया है. इसकी एक बड़ी वजह ड्रोन उड़ाने से जुड़े नियम हैं. अमेरिकी विमानन प्रशासन के नियमों के मुताबिक, आमतौर पर ड्रोन को उस जगह तक ही उड़ाया जा सकता है, जहां पायलट उसे अपनी आंखों से देख सके. कुछ मामलों में इस नियम से छूट मिल सकती है, लेकिन रोजाना बड़े स्तर पर ड्रोन से सामान पहुंचाने की व्यवस्था के लिए यह अब भी एक बड़ी चुनौती है.

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