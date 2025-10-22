शरीर में बेहद जरूरी है ये चिपचिपा पदार्थ, अगर खराब हो जाए तो मौत पक्की?
शरीर में मौजूद बोन मैरो हमारे जीने के लिए बेहद जरूरी होती है. हमारी हड्डियों में मौजूद ये स्टिकी सब्सटेंस रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाने में मदद करता है.
शरीर में दिल, दिमाग, किडनी और लंग्स बेहद जरूरी होते हैं. लेकिन हम अक्सर एक बेहद जरूरी चीज भूल जाते हैं, जिसका नाम है बोन मैरो. हमारी शरीर में मौजूद हड्डियों में पाया जाने वाला ये स्टिकी लिक्विड बेहद जरूरी होता है.
दरअसल, बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्ल्ड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाने का काम करता है. ऐसे में हमारे शरीर में होने वाले सभी जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लड फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप यही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शरीर में अगर बोन मैरो न हो तो क्या इंसान की मौत भी हो सकती है?
क्या होता है बोन मैरो?
ये हमारे शरीर में पाया जाना वाले ऐसे टिश्यू होते हैं जो शरीर की बड़ी हड्डियों जैसे जांघ की हड्डी में पाया जाता है. ये दिखने में सेमी सॉलिड और चिपचिपा भी होता है. यह शरीर में ब्लड बनाने की प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है. बोन मैरो दो तरह के होते हैं. इसमें एक लाल बोन मैरो होता है और दूसरा पीला बोन मैरो. इसमें रेड बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाने में मदद करता है.
बोन मैरो में क्या होता है?
दरअसल, बोन मैरो में हेमोटोपोटेटिक स्टेम सेल्स होते हैं. ये ब्लड सेल्स खुद को डिवाइड करके न्यू ब्लड सेल्स को जन्म देती है और शरीर में नए सेल्स बनाने में मदद करती है. इसके बिना शरीर में ब्लड की कमी हो सकती है, ब्लड की कमी से शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और उसकी कमी हो जाती है.
क्या हम बिना बोन मैरो के जी सकते है?
बोन मैरो हमारे शरीर में खून बनाने का काम करती है. ऐसे में इसके बिना जीना मुमकिन नहीं है क्योंकि इसके न होने पर शरीर में न्यू ब्लड सेल बनने बंद हो जाएंगे और पुराने सेल्स कुछ समय बाद मर जाते है. इस कारण धीरे-धीरे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी और जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा. इसके अलावा बिना इसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी भी हो जाती है और चोट लगने पर चोट भरती नहीं है और खून बहने लगता है. साथ ही शरीर के लिए जरूरी वाइट ब्ल्ड सेल्स शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं. बिना बोन मैरो के शरीर की इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी और इंसान बीमार हो जाएगा, जिससे उसकी जान भी जा सकती है.
