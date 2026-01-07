हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थTypes of Turmeric: काली-पीली और नीली... कितनी तरह की होती है हल्दी और किन बीमारियों में आती है काम?

Types of Turmeric: काली-पीली और नीली... कितनी तरह की होती है हल्दी और किन बीमारियों में आती है काम?

How to Identify Pure Turmeric: हल्दी हमारे घरों में दाल बनाने से लेकर दवाई तक में यूज की जाती है. चलिए आपको बताते हैं कि काली-पीली और नीली हल्दी कुल कितने तरह की हल्दी होती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 07 Jan 2026 06:21 PM (IST)
Preferred Sources

Turmeric Types and Uses: हल्दी अपने सूजन-रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जानी जाती है. इसका नियमित सेवन जोड़ों की सेहत को बेहतर बनाता है, पाचन सुधारता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है. यह त्वचा के लिए भी हल्दी फायदेमंद है और मुंहासों को कम करने और पिग्मेंटेशन घटाने में मदद करती है. चाहे आप हल्दी को खाने में इस्तेमाल करें या घरेलू नुस्खों में, यह आपकी सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचाती है.

यह कई तरह की होती है और हर तरह की हल्दी का अपना अलग महत्व है. कोई स्वाद के लिए खास है, तो कोई त्वचा और दवाइयों के लिए. अगर आप जानते हैं कि कौन-सी हल्दी किस काम की है, तो आप इसे सही तरीके से अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं. सेहत सुधारनी हो, त्वचा निखारनी हो या खाने में सुनहरा रंग जोड़ना हो, हल्दी हर रूप में काम की है.

सामान्य हल्दी

सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हल्दी यही है, जो आमतौर पर पाउडर के रूप में हर घर में मिल जाती है. यही वह पीली हल्दी है जो करी, सब्जी और दाल में रंग व स्वाद देती है. इसमें मौजूद कर्क्यूमिन इसे चमकीला रंग देता है और यही तत्व सूजन कम करने व शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने में मदद करता है. खाना बनाने में यह स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है.

सफेद हल्दी

सफेद हल्दी आम हल्दी की तुलना में कम पाई जाती है. इसका रंग पीला नहीं होता और स्वाद भी हल्का होता है. आयुर्वेद में इसे पाचन सुधारने और सूजन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कई एशियाई व्यंजनों, खासकर अचार और मसाला मिश्रण में इसका हल्का फ्लेवर देने के लिए उपयोग होता है.

जंगली हल्दी

जंगली हल्दी की खुशबू तेज होती है और इसका स्वाद भी सामान्य हल्दी से थोड़ा अलग होता है. इसका इस्तेमाल खाने में कम और आयुर्वेद व स्किन केयर में ज्यादा होता है. इसके पाउडर से फेस पैक बनाए जाते हैं, जो त्वचा की रंगत निखारने और दाग-धब्बे कम करने में मदद करते हैं.

काली हल्दी

काली हल्दी बहुत रेयर होती है और अंदर से इसका रंग गहरा, लगभग काला होता है। यह आमतौर पर रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल नहीं की जाती. आयुर्वेद में इसे दर्द, सूजन, जोड़ों की परेशानी और सांस से जुड़ी दिक्कतों में उपयोगी माना जाता है.

एलेप्पी हल्दी

भारत के एलेप्पी शहर के नाम पर जानी जाने वाली यह हल्दी कर्क्यूमिन से भरपूर होती है. इसका रंग गहरा पीला और स्वाद तेज होता है. इसमें कर्क्यूमिन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसे सेहत के लिहाज से बेहद असरदार माना जाता है. यही कारण है कि यह अच्छी क्वालिटी के मसालों और सप्लीमेंट्स में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 07 Jan 2026 06:21 PM (IST)
