Trip Wine: गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हैं जरूर पिएं यह शराब, तुरंत बन जाएगा माहौल

Wine Effects On Mood: शराब आपके माहौल को रंगीन बना देते हैं. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हैं, तो कौन सा ड्रिंक आपके लिए फायदेमंद है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 21 Jan 2026 02:33 PM (IST)
Red Wine Benefits For Heart And Mind: चाहे पार्टी के लिए सही ड्रिंक चुननी हो या दिनभर की थकान के बाद सुकून के कुछ पल चाहिए हों, वाइन हमेशा एक सिंपल लेकिन लग्जरी एहसास देती है. खासकर तब, जब आप अपनी ट्रिप या डेट पर हों. ऐसे में रेड वाइन को अक्सर ऐसा ड्रिंक माना जाता है, जो माहौल को जल्दी रिलैक्स और रोमांटिक बना देती है. रेड वाइन सिर्फ एन्जॉयमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे तत्व भी होते हैं जो मूड को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सीमित मात्रा में रेड वाइन पीने से दिमाग में मौजूद कुछ केमिकल्स एक्टिव हो जाते हैं, जिससे इंसान ज्यादा खुश और कॉन्फिडेंट महसूस करता है. एक्सपर्ट्स और हेल्थ स्टडीज के मुताबिक, सीमित मात्रा में रेड वाइन ट्रिप या डेट के दौरान माहौल को रिलैक्स और रोमांटिक बना सकती है

मूड पर कैसे असर डालती है रेड वाइन?

हमारा मूड काफी हद तक न्यूरोट्रांसमीटर पर निर्भर करता है. इनमें डोपामिन और सेरोटोनिन सबसे अहम माने जाते हैं. डोपामिन खुशी और एक्साइटमेंट से जुड़ा होता है, जबकि सेरोटोनिन मन को शांत और पॉजिटिव बनाए रखता है. जब इनका स्तर कम होता है, तो इंसान चिड़चिड़ा, थका हुआ या उदास महसूस कर सकता है.

रिसर्च के मुताबिक, रेड वाइन को सीमित मात्रा में लेने से डोपामिन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ सकता है, जिससे मूड हल्का होता है और बातचीत ज्यादा सहज लगने लगती है. यही वजह है कि कपल ट्रिप या डेट पर रेड वाइन को ‘मूड सेट करने वाली ड्रिंक’ कहा जाता है.

क्वालिटी टाइम और माइंडफुलनेस

रेड वाइन को जल्दी-जल्दी नहीं पिया जाता. उसकी खुशबू, रंग और स्वाद को धीरे-धीरे एन्जॉय किया जाता है. यह आदत इंसान को पल में जीना सिखाती है. गर्लफ्रेंड के साथ घूमते वक्त जब आप फोन से हटकर सामने बैठे इंसान पर ध्यान देते हैं, तो रिश्ता अपने आप गहरा होता है.

सोशल और रोमांटिक कनेक्शन

दो लोगों के बीच एक ग्लास रेड वाइन सिर्फ ड्रिंक नहीं होती, बल्कि एक कनेक्शन बनाती है. साथ बैठकर वाइन शेयर करने से झिझक कम होती है, बातों का सिलसिला चलता है और माहौल ज्यादा ओपन व रोमांटिक बन जाता है.

रिलैक्स करने का परफेक्ट तरीका

चाहे नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हों या होटल के कमरे में आराम कर रहे हों, रेड वाइन शरीर और दिमाग दोनों को सुकून देती है. यह तनाव कम करती है और मूड को हल्का बनाए रखती है, जिससे ट्रिप ज्यादा यादगार बन जाती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 21 Jan 2026 02:33 PM (IST)
