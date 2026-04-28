क्या वेजीटेरियन लोगों में जल्दी ठीक हो जाता है कैंसर, जानें डॉक्टरों की राय

Vegetarian Diet Cancer Risk: कैंसर को लेकर अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या वेजीटेरियन डाइट अपनाने से बीमारी जल्दी ठीक हो सकती है या इसका खतरा कम हो जाता है. हाल ही में सामने आई एक बड़ी स्टडी ने इस बहस को फिर से चर्चा में ला दिया है. रिसर्च में पाया गया है कि वेजीटेरियन डाइट कुछ तरह के कैंसर के खतरों को कम करने में मदद कर सकती हैं. लेकिन इलाज जल्दी होने या पूरी तरह ठीक होने को लेकर कोई सीधा दावा नहीं किया गया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या वेजीटेरियन लोगों में कैंसर जल्दी ठीक हो जाता है.



क्या कहती है नई स्टडी?



यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स की ओर से की गई इस बड़ी स्टडी में करीब 18 लाख लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया. इसमें अलग-अलग डाइट फॉलो करने वाले लोगों जैसे मीट खाने वाले, मछली खाने वाले, पोल्ट्री खाने वाले, वेजिटेरियन और वीगन की तुलना की गई . स्टडी ब्रिटिश जनरल ऑफ कैंसर में पब्लिश हुई, इसमें पाया गया कि वेजीटेरियन लोगों में कुछ कैंसर का खतरा कम था.



किन कैंसर का खतरा कम पाया गया?



स्टडी के अनुसार वेजीटेरियन लोगों में पैंक्रियाटिक कैंसर का खतरा करीब 21 प्रतिशत कम, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 9 प्रतिशत कम, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा 12 प्रतिशत कम, किडनी कैंसर का खतरा 28 प्रतिशत कम और मल्टीपल मायलोमा का खतरा 31 प्रतिशत कम पाया गया है. हालांकि एक अहम बात यह भी सामने आई कि वेजीटेरियन लोगों में इसोफेगस के एक प्रकार के कैंसर का खतरा लगभग दोगुना देखा गया.



क्या वेजिटेरियन डाइट से जल्दी ठीक होता है कैंसर?



डॉक्टर का साफ करना है कि स्टडी में कहीं भी यह बात साबित नहीं हुआ है कि वेजीटेरियन लोगों में कैंसर जल्दी ठीक हो जाता है यह रिसर्च सिर्फ कैंसर के खतरे को लेकर है ना की लाज रिकवरी की गति को लेकर एक्सपर्ट्स के अनुसार कैंसर का इलाज कई फैक्टर पर निर्भर करता है जैसे बीमारी की स्टेज का तरीका और समय पर इलाज मिलना केवल डाइट के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि कोई व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा.



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कैसे काम हो सकता है खतरा?



रिसर्चर्स के अनुसार प्लांट बेस्ड डाइट में फाइबर एंटीऑक्सीडेंट और कम सैचुरेटेड फैट होता है, जो शरीर में सूजन कम करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद कर सकता है. फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालें पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है और कुछ कैंसर के खतरे को कम करने में भूमिका निभा सकती है. साथ ही वेजीटेरियन लोग को का बॉडी मास इंडेक्स भी आमतौर पर कम होता है जो कई तरह के कैंसर के खतरे को घटाने से जुड़ा होता है. वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह स्टडी जरूरी संकेत जरूर देती है, लेकिन इससे कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी. उनके अनुसार डाइट और कैंसर के बीच संबंध जटिल होता है और इसे पूरी तरह समझने के लिए रिसर्च की जरूरत है. डॉक्टर यह भी बताते हैं कि केवल शाकाहारी होना ही पर्याप्त नहीं है, संतुलित आहार लेना ज्यादा जरूरी है. अगर डाइट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या तला-भूना खाना ज्यादा है तो इससे मोटापा और दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, जो कैंसर के खतरे को बढ़ाते भी है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.