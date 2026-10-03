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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडMushroom Handi: विटामिन D से भरपूर मशरूम हांडी कैसे बनाएं? नोट कर लीजिए रेसिपी

Mushroom Handi: विटामिन D से भरपूर मशरूम हांडी कैसे बनाएं? नोट कर लीजिए रेसिपी

Mushroom Gravy: रोज की सब्जी से कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो मशरूम हांडी एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसका स्वाद रिच होता है और इसे रोटी, नान या चावल के साथ आसानी से खाया जा सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 03 Oct 2026 02:35 PM (IST)
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Restaurant Style Creamy Mushroom Handi Recipe: मशरूम से बनी डिश स्वाद में तो अच्छी लगती ही है, इसे डाइट में शामिल करने की एक और वजह भी है. कुछ मशरूम में विटामिन डी पाया जाता है और इन्हें सही परिस्थितियों में रोशनी मिलने पर विटामिन डी2 की मात्रा बढ़ सकती है. हालांकि, हर मशरूम में विटामिन डी की मात्रा एक जैसी नहीं होती. खासतौर पर जिन मशरूम को यूवी या धूप का एक्सपोजर मिला हो, उनमें इसकी मात्रा सामान्य मशरूम की तुलना में ज्यादा हो सकती है.

अगर आप रोज की सब्जी से कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो मशरूम हांडी एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसका स्वाद रिच होता है और इसे रोटी, नान या चावल के साथ आसानी से खाया जा सकता है. घर पर इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ती.

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मशरूम हांडी बनाने के लिए क्या चाहिए?

इसके लिए करीब 250 ग्राम मशरूम लें. इसके साथ 2 प्याज, 2 टमाटर, 1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और स्वादानुसार नमक लें. ग्रेवी को थोड़ा रिच बनाने के लिए 2 चम्मच दही या थोड़ी मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा 1 से 2 चम्मच तेल और थोड़ा हरा धनिया चाहिए.


Mushroom Handi: विटामिन D से भरपूर मशरूम हांडी कैसे बनाएं? नोट कर लीजिए रेसिपी

सबसे पहले मशरूम तैयार करें

मशरूम को साफ करने के बाद ज्यादा देर तक पानी में भिगोकर न रखें. इन्हें साफ करके अच्छी तरह पोंछ लें और फिर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट लें. अगर मशरूम बहुत बड़े हैं तो इन्हें चार हिस्सों में काट सकते हैं. मशरूम को ज्यादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं होती. डाइटिशियन के अनुसार, इसे लंबे समय तक पकाने से विटामिन डी की मात्रा कम होने की संभावना बताई गई है. उदाहरण के तौर पर कुछ शोधों में ज्यादा देर तक उबालने से विटामिन डी में कमी देखी गई है. इसलिए मशरूम को जरूरत से ज्यादा देर तक पकाने से बचना बेहतर है.

अब तैयार करें हांडी की ग्रेवी

एक कड़ाही या हांडी में तेल गर्म करें. इसमें जीरा डालकर चटकने दें. इसके बाद बारीक कटा प्याज डालें और इसे हल्का सुनहरा होने तक भूनें. अब अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर कुछ देर पकाएं. इसके बाद इसमें कटे हुए टमाटर डालें. टमाटर नरम होने तक इसे पकाएं. अब हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक डालकर मसालों को अच्छी तरह भूनें. अगर मसाला कड़ाही में चिपकने लगे तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं. जब मसाले से तेल अलग दिखाई देने लगे तो समझिए ग्रेवी तैयार होने लगी है.


Mushroom Handi: विटामिन D से भरपूर मशरूम हांडी कैसे बनाएं? नोट कर लीजिए रेसिपी

मशरूम डालकर पकाएं

अब तैयार मसाले में कटे हुए मशरूम डालें और अच्छी तरह मिलाएं. मशरूम खुद भी पानी छोड़ते हैं, इसलिए शुरुआत में बहुत ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है. हांडी को ढककर मध्यम आंच पर कुछ मिनट पकाएं. जब मशरूम नरम हो जाएं और मसाला अच्छी तरह उनके साथ मिल जाए तो इसमें थोड़ा दही या मलाई डाल सकते हैं. दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे पहले अच्छी तरह फेंट लें और गैस की आंच धीमी करके डालें. इसके बाद गरम मसाला डालकर एक-दो मिनट और पकाएं. आखिर में ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालें. आपकी मशरूम हांडी तैयार है.

इसे भी पढ़ें : सब्जी बना रहे और टमाटर खत्म? इस चीज से गाढ़ी करें ग्रेवी

विटामिन डी के लिए एक जरूरी बात

मशरूम को विटामिन डी का अच्छा स्रोत मानकर हर मशरूम से एक जैसी मात्रा मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. दिए गए कंटेंट के मुताबिक मशरूम में विटामिन डी की मात्रा उसकी किस्म और उसे मिलने वाली यूवी रोशनी पर काफी निर्भर करती है. एक अध्ययन में सामान्य सफेद बटन मशरूम और जंगली चैंटरैल्स के विटामिन डी स्तर में काफी अंतर पाया गया था. कुछ शोधों में यह भी पाया गया कि सामान्य मशरूम को दोपहर की धूप में थोड़ी देर रखने से उनमें विटामिन डी की मात्रा बढ़ सकती है. हालांकि, यह धूप की तीव्रता, मौसम और मशरूम की स्थिति पर निर्भर करता है. इसलिए सिर्फ घर पर धूप में रखने के आधार पर इसकी निश्चित विटामिन डी मात्रा बताना सही नहीं होगा.

इसे भी पढ़ें : कुरकुरी लिट्ठी कैसे बनाएं? जान लें यह आसान तरीका

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
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