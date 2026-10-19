टाइगर श्रॉफ केस: सोनीपत के रेहान की मौसी का बड़ा खुलासा, '15 दिन पहले...'

मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले गिरफ्तार तीन शूटरों में दो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है. उनमें से एक शूटर रेहान सोनीपत के देबड़ू गांव का रहने वाला है. रेहान अपनी मां और मौसी के साथ गांव में रहता है. एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए रेहान की मौसी ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले रेहान ने हमें बताया था कि वह गुरुग्राम में वेल्डर का काम करने जा रहा है.

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में आरोपी शूटर रेहान की मौसी ने कहा, ''हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि वह मुंबई गया है या जाने वाला है.' रेहान की मौसी ने ये भी कहा कि इससे पहले भी वह एक मामले में जेल गया था, हथियारों के साथ वीडियो बनाया था.''

'हमें पता चला कि रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया'

उन्होंने रेहान को लेकर बताया कि पिछले साल पढ़ाई जारी न रख पाने के कारण उसने स्कूल छोड़ दिया था. वो 9वीं क्लास में पढ़ता था. हमने उसे कई बार ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी थी, और उसने कहा था कि वह अपने काम पर ध्यान देगा. हमें पता चला कि रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हमें मामले की कोई जानकारी नहीं है और न ही यह पता है कि उसे कहाँ से पकड़ा गया. उसकी अगली कोर्ट तारीख 31 तारीख को है.''

'रेहान अच्छा लड़का है, उसे लोगों ने बहकाया होगा'

आरोपी की मौसी ने आगे कहा, ''रेहान को लोगों ने बहकाया होगा. रेहान अच्छा लड़का है, वो लोगों के बहकावे में आ गया होगा.'' जब उनसे यह सवाल पूछा गया है कि रेहान ने फिल्म एक्टर पर हमला किया है तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? इस पर उन्होंने कहा, ''जो भी कानून सजा देगा, वह तय करें. रेहान की माँ किसी कंपनी में काम करती है जो फिलहाल घर पर मौजूद नहीं है.''

मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ पर हुई थी फायरिंग

बता दें कि मुंबई के जुहू इलाके में रविवार (18 अक्टूबर) शाम एक्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की थी. इस गोलीबारी में कथित तौर पर शामिल तीन संदिग्धों को पुलिस ने सोमवार सुबह कोटा में पकड़ा. शुरुआती पूछताछ के मुताबिक ये तीनों आरोपी कल शाम वारदात के बाद इस ट्रेन में बैठ गए थे. इनकी योजना जयपुर से बस पकड़कर दिल्ली जाने और वहां से नेपाल भागने की थी.

हरियाणा में कश्मीरी बस पर पथराव, CM सैनी ने CM उमर अब्दुल्ला को दिया जवाब