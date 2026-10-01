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भारतीय थाली में बढ़ रहा Protein का महत्व, अब मटर से बनेगा Protein Isolate

भारत में प्रोटीन की बढ़ती जरूरत को देखते हुए NIFTEM कुंडली में मटर प्रोटीन उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है. जानें क्या है Protein Isolate और Food Processing से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written By : सोनम |  Updated at : 01 Oct 2026 07:23 PM (IST)
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भारत में खाने-पीने की पसंद तेजी से बदल रही है. स्वाद के साथ अब पोषण खासकर प्रोटीन को लेकर भी लोगों की जरूरत और बाजार दोनों बढ़ रहे हैं. भारत की बड़ी शाकाहारी आबादी को देखते हुए पर्याप्त प्रोटीन उपलब्ध कराना फूड सेक्टर के सामने अहम मुद्दा बन रहा है. इसी दिशा में सरकार अब मटर से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट और प्रोटीन आइसोलेट तैयार करने पर भी काम कर रही है. यह कहना है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव देवेश देवल (IAS) का, जिन्होंने अनुगा सेलेक्ट इंडिया 2026 और अनुगा फूडटेक इंडिया 2026 में यह जानकारी दी. 

मटर से बनेगा Protein Extract और Isolate

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देवेश देवल ने बताया कि भारत की बड़ी शाकाहारी आबादी को देखते हुए देश में प्रोटीन की जरूरत पूरी करना बेहद अहम है. इसे ध्यान में रखते हुए निफ्टम (NIFTEM) कुंडली में कनाडा के सहयोग से मटर प्रोटीन उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है. इस सेंटर का मकसद मटर से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट और प्रोटीन आइसोलेट बनाना है. इसका मतलब है कि मटर जैसे पौधों से मिलने वाले प्रोटीन को अलग करके ऐसे रूप में विकसित करने पर काम होगा, जिसका इस्तेमाल फूड सेक्टर में किया जा सके. 


भारतीय थाली में बढ़ रहा Protein का महत्व, अब मटर से बनेगा Protein Isolate

₹600 अरब डॉलर का है भारत का फूड मार्केट

देवेश देवल के मुताबिक, भारत का फूड मार्केट करीब 550–600 अरब डॉलर का है. यह आर्थिक विकास और शहरीकरण के कारण 6–7 पर्सेंट की CAGR से बढ़ रहा है. फूड प्रोसेसिंग को सरकार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानती है. इसका कारण यह है कि इससे किसानों के लिए ज्यादा मूल्य तैयार होता है, निवेश आकर्षित होता है और विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं.

किसानों को भी होगा फायदा

देवेश देवल के मुताबिक, फूड प्रोसेसिंग विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है और विनिर्माण GVA में इसका योगदान करीब 8 पर्सेंट है. सरकार का ध्यान फूड सेक्टर के सभी 16 व्यापक उप-क्षेत्रों में प्रोसेसिंग का स्तर बढ़ाने और किसानों तक ज्यादा लाभ पहुंचाने पर है. 


भारतीय थाली में बढ़ रहा Protein का महत्व, अब मटर से बनेगा Protein Isolate

भारत के कृषि निर्यात में भी इजाफा

APEDA के सीनियर एडवाइजर डॉ. तरुण बजाज के मुताबिक, भारत ने वर्ष 2025–26 में 53 अरब डॉलर के एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का निर्यात किया है. भारत के कुल कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत उत्पादों की हिस्सेदारी करीब 30 पर्सेंट तक पहुंच गई है. अगले पांच साल में इसमें बढ़ोतरी करते हुए कुल निर्यात को दोगुना करने का टारगेट है. चावल, मांस, समुद्री उत्पाद, कॉफी और चाय भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादों में शामिल हैं.

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फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ने का अनुमान

कोइलनमेस्से के एमडी मिलिंद दीक्षित के मुताबिक, घरेलू खपत में बढ़ोतरी, ज्यादा वैल्यू एडिशन, आधुनिक तकनीक और ग्लोबल मार्केट से मजबूत कनेक्शन के कारण भारत का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है. यह सेक्टर फाइनेंशियल ईयर 2025 में करीब 382 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और फाइनेंशियल ईयर 2034 तक यह सेक्टर करीब 689 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 07:23 PM (IST)
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