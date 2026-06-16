हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडHyderabadi Biryani vs Karachi Biryani : हैदराबादी और कराची बिरयानी में क्या होता है अंतर, जानिए किसमें है सबसे ज्यादा स्वाद

Hyderabadi Biryani vs Karachi Biryani : हैदराबादी और कराची बिरयानी में क्या होता है अंतर, जानिए किसमें है सबसे ज्यादा स्वाद

Hyderabadi Biryani vs Karachi Biryani : इन दोनों बिरयानी में बासमती चावल, मांस और खुशबूदार मसालों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इन्हें बनाने का तरीका, मसालों का यूज और टेस्ट एक-दूसरे से काफी अलग होता है.

Reported By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Jun 2026 06:57 PM (IST)
Preferred Sources

Hyderabadi Biryani vs Karachi Biryani : बिरयानी का नाम सुनते ही ज्यादातर हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है. भारत से लेकर पाकिस्तान और दुनिया के कई देशों तक बिरयानी की अलग-अलग वैरायटी बेहद पसंद की जाती है. बासमती चावल, खुशबूदार मसाले और चिकन या मटन के साथ बनने वाली यह डिश नॉनवेज लवर्स की पहली पसंद मानी जाती है, लेकिन जब सबसे बेहतरीन बिरयानी की बात होती है तो दो नाम सबसे पहले सामने आते हैं. यह दो नाम हैदराबादी बिरयानी और कराची बिरयानी हैं. इन दोनों बिरयानी में बासमती चावल, मांस और खुशबूदार मसालों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इन्हें बनाने का तरीका, मसालों का यूज और टेस्ट एक-दूसरे से काफी अलग होता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि हैदराबादी और कराची बिरयानी में क्या अंतर होता है और सबसे ज्यादा स्वाद किसमें है. 

हैदराबादी और कराची बिरयानी में क्या अंतर होता है?

हैदराबादी और कराची बिरयानी में सबसे बड़ा फर्क इनके बनाने के तरीके और टेस्ट का होता है. हैदराबादी बिरयानी को दम कुकिंग तकनीक से तैयार किया जाता है, जिसमें मैरिनेट किए हुए चिकन या मटन के ऊपर आधे पके बासमती चावल की परत लगाकर बर्तन को बंद कर धीमी आंच पर पकाया जाता है. इससे चावल का हर दाना अलग रहता है और केसर, इलायची साथ ही तले हुए प्याज की खुशबू अच्छी तरह उसमें मिल जाती है. इसका टेस्ट हल्का और खुशबूदार होता है.

वहीं कराची बिरयानी में मांस और चावल को मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाकर पकाया जाता है, जिससे हर चीज में मसालों का तीखा और चटपटा टेस्ट महसूस होता है. इसमें चिकन, मटन और कई बार बकरे के मांस का इस्तेमाल किया जाता है. इसके चावल मसालों से अच्छी तरह मिल जाते हैं और लाल रंग के दिखाई देते हैं. परोसते समय भी हैदराबादी बिरयानी परतदार और अलग समेल वाली होती है, जबकि कराची बिरयानी ज्यादा मसालेदार होती है और कई जगहों पर इसमें आलू भी डाले जाते हैं. 

हैदराबादी बिरयानी की खासियत क्या है?

हैदराबादी बिरयानी अपनी खास दम कुकिंग तकनीक के लिए जानी जाती है. इसमें आधे पके हुए चावलों की परत मैरिनेट किए हुए मांस के ऊपर लगाई जाती है. इसके बाद बर्तन को अच्छी तरह सील करके धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे सभी टेस्ट आपस में अच्छी तरह घुल-मिल जाएं. इस बिरयानी में केसर, तले हुए प्याज और इलायची जैसी सामग्री इसकी अलग पहचान बनाती हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि चावल का हर दाना अलग दिखाई देता है और मांस बेहद मुलायम रहता है. 

यह भी पढ़ें - Dal Paratha Recipe: रात की दाल बच गई है? फेंकने से अच्छा नाश्ते में ऐसे बनाएं क्रिस्पी पराठे

हैदराबादी बिरयानी का टेस्ट कैसा होता है?

इसमें तीखापन कम होता है. साथ ही मसालों से ज्यादा खुशबू पर जोर दिया जाता है. इसके अलावा केसर और इलायची इसकी महक को खास बनाते हैं. 

कराची बिरयानी की खासियत क्या है?

कराची बिरयानी अपने बोल्ड और मसालेदार टेस्ट के लिए मशहूर है. इसमें चावल और मसाले को अच्छी तरह मिलाया जाता है, जिससे हर निवाले में मसालों का टेस्ट महसूस होता है. इस बिरयानी का रंग अक्सर लाल या नारंगी दिखाई देता है, जो लाल मिर्च और पपरिका के इस्तेमाल से आता है. कई जगहों पर इसमें आलू भी डाले जाते हैं, जो मसालों का टेस्ट अपने अंदर सोख लेते हैं. 

कराची बिरयानी का टेस्ट कैसा होता है?

कराची बिरयानी का टेस्ट तीखा और चटपटा होता है. यह मसालेदार टेस्ट पसंद करने वालों के लिए बेहतर ऑप्शन है. इसे खाते हुए हर बाइट में मसालों का तीखा और चटपटा टेस्ट महसूस होता है. इसका टेस्ट लंबे समय तक जुबान पर बना रहता है. 

यह भी पढ़ें - Benefits Of Soaking Mangoes: आम खाने से पहले पानी में डालने को क्यों कहा जाता है? जान लीजिए इसका कारण

Published at : 16 Jun 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
Food Biryani Hyderabadi Biryani LIfestyle Biryani Lovers Hyderabadi Biryani Vs Karachi Biryani Karachi Biryani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Hyderabadi Biryani vs Karachi Biryani : हैदराबादी और कराची बिरयानी में क्या होता है अंतर, जानिए किसमें है सबसे ज्यादा स्वाद
हैदराबादी और कराची बिरयानी में क्या होता है अंतर, जानिए किसमें है सबसे ज्यादा स्वाद
फूड
Dal Paratha Recipe: रात की दाल बच गई है? फेंकने से अच्छा नाश्ते में ऐसे बनाएं क्रिस्पी पराठे
रात की दाल बच गई है? फेंकने से अच्छा नाश्ते में ऐसे बनाएं क्रिस्पी पराठे
फूड
Healthy Indian Snacks: चिप्स-नमकीन को मारो गोली! बिना वजन बढ़ाए भूख मिटाएंगे भारत के ये 6 पारंपरिक स्नैक्स
चिप्स-नमकीन को मारो गोली! बिना वजन बढ़ाए भूख मिटाएंगे भारत के ये 6 पारंपरिक स्नैक्स
फूड
Benefits Of Soaking Mangoes: आम खाने से पहले पानी में डालने को क्यों कहा जाता है? जान लीजिए इसका कारण 
आम खाने से पहले पानी में डालने को क्यों कहा जाता है? जान लीजिए इसका कारण 
Advertisement

वीडियोज

Tum Dena Sath Mera:🥰Rakshit के सामने आई Aprajita, हाथ में चाय और केक लेकर दिया सरप्राइज #sbs
TMC News: TMC से NCPI की ओर रुख...आखिर क्यों बदल रहे हैं सांसदों के राजनीतिक रास्ते? समझिए |ABPLIVE
बॉलीवुड न्यूज़: गदर के 25 साल पूरे: जश्न में जुटे सितारे, अमीषा पटेल ने दिया 'गदर 3' का बड़ा हिंट! ( 16-06-26)
B-52 Bomber Crash: राख बना अमेरिकी सेना का सबसे खतरनाक B-52 बॉम्बर, 8 सैनिकों की मौत! |ABPLIVE
Plug in hybrid vs strong hybrid: Which is better? #phev #stronghybrid #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी की जीत को ममता की चुनौती, कोलकाता HC में दायर की चुनाव याचिका
भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी की जीत को ममता की चुनौती, कोलकाता HC में दायर की चुनाव याचिका
बिहार
Khan Sir News: खान सर को BJP ने बताया फ्रॉड, कहा- 'इसका पाकिस्तान से…'
खान सर को BJP ने बताया फ्रॉड, कहा- 'इसका पाकिस्तान से…'
क्रिकेट
Fastest Ball in Cricket By Indian: इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 7 भारतीय गेंदबाज, जानें कौन है नंबर-1
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 7 भारतीय गेंदबाज, जानें कौन है नंबर-1
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
इंडिया
Explained: कमर पर हाथ और लचक वाली नग्न 'डांसिंग गर्ल' कंट्रोवर्सी! NCERT ने मोहनजोदड़ो की मूर्ति को ढांककर क्यों छापा?
कमर पर हाथ और लचक वाली नग्न 'डांसिंग गर्ल' कंट्रोवर्सी! NCERT ने ढांककर क्यों छापा?
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
नौकरी
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
ट्रेंडिंग
Video: एक ही नारियल बुझा देगा पूरे परिवार की प्यास! 7 किलो का बाहुबली नारियल देख हैरान यूजर्स
एक ही नारियल बुझा देगा पूरे परिवार की प्यास! 7 किलो का बाहुबली नारियल देख हैरान यूजर्स
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget