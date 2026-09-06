घर में कैसे बनाएं अचारी चिकन? देखें ये आसान रेसिपी

अगर आपको चिकन की अलग-अलग रेसिपी ट्राई करना पसंद है तो इस बार अचारी चिकन बना सकते हैं. इसमें चिकन का स्वाद अचार के मसालों के साथ मिलकर काफी अलग हो जाता है. इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं पड़ती. घर में मौजूद मसालों से ही इसका मसाला तैयार किया जा सकता है. अचारी चिकन को रोटी, नान, पराठे या चावल के साथ खाया जा सकता है. अगर आप घर पर रेस्टोरेंट जैसा स्वाद पाना चाहते हैं तो इस आसान रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं.

अचारी चिकन बनाने के लिए सामग्री

इसके लिए करीब 500 ग्राम चिकन, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1 प्याज, 2 टमाटर, 2-3 हरी मिर्च और थोड़ा अदरक-लहसुन चाहिए. मसालों में हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा गरम मसाला लें. अचारी स्वाद के लिए सौंफ, राई, मेथी दाना, कलौंजी और जीरा लिया जा सकता है. आप चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा नींबू का रस या अमचूर भी डाल सकते हैं.

सबसे पहले चिकन को करें मैरिनेट

चिकन को अच्छी तरह धोकर एक बर्तन में लें. इसमें दही, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा अदरक-लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे कम से कम 30 मिनट के लिए रख दें। अगर आपके पास समय है तो चिकन को 1-2 घंटे मैरिनेट करने से मसालों का स्वाद इसमें अच्छी तरह आ सकता है.

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तैयार करें अचारी मसाला

अब एक कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें. इसमें जीरा, राई, सौंफ, मेथी दाना और कलौंजी डालकर हल्का भूनें। मसालों को ज्यादा देर तक न भूनें, वरना मेथी दाना कड़वा हो सकता है। इसके बाद प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. फिर अदरक-लहसुन और हरी मिर्च डालें। टमाटर डालकर तब तक पकाएं जब तक मसाला अच्छी तरह नरम होकर तेल छोड़ने न लगे।

अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालें

मसाला तैयार होने के बाद इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर तेज आंच पर कुछ मिनट अच्छी तरह भूनें. इसके बाद आंच मध्यम कर दें और चिकन को मसाले के साथ पकने दें. जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालकर कड़ाही को ढक दें। चिकन को बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि वह नीचे चिपके नहीं और मसाला अच्छी तरह मिल जाए.

ऐसे तैयार होगा स्वादिष्ट अचारी चिकन

जब चिकन अच्छी तरह पक जाए और मसाला गाढ़ा हो जाए तो इसमें थोड़ा गरम मसाला और अमचूर या नींबू का रस डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें. तैयार अचारी चिकन को गरमागरम रोटी, नान, पराठे या चावल के साथ सर्व करें। सरसों के तेल और अचार वाले मसालों की खुशबू इस डिश को खास स्वाद देती है.

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