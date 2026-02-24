होली पर सफेद कपड़े पहनने का ट्रेंड कभी पुराना नहीं होता, सफेद कपड़ों पर जब रंग लगते हैं, तो वे और भी सुंदर दिखते हैं और फोटो भी बहुत अच्छे आते हैं. आप सफेद चिकनकारी कुर्ता के साथ ब्लू जींस या व्हाइट प्लाजो पहन सकती हैं. अगर चाहें तो साथ में रंग-बिरंगा दुपट्टा ले लें, जिससे आपका लुक और भी फ्रेश लगेगा. यह आउटफिट सिंपल, सुंदर और हर उम्र की महिलाओं के लिए परफेक्ट है.