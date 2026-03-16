एक्सप्लोरर
Sara Tendulkar Saree Look: भाभी सानिया के साथ सारा तेंदुलकर ने बिखेरे जलवे, साड़ी पहन ननद-भाभी ने लूट ली महफिल
Saaniya Chandhok Wedding Look: सारा और उनकी नई भाभी सानिया चंडोक पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बनीं हुईं हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी खूबसूरती से सबका मन मोह लिया.
सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर और उनकी नई भाभी सानिया चंडोक इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं. अर्जुन तेंदुलकर की शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों एक और वेडिंग फंक्शन में साथ नजर आईं. उनकी एंट्री और स्टाइल ने लोगों का ध्यान खींच लिया.
1/6
2/6
Published at : 16 Mar 2026 03:46 PM (IST)
फैशन
7 Photos
ये 7 कलर कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो हर जगह होगा आपका ही रौला, मुड़-मुड़कर आपको ही देखेंगी लड़कियां
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
आज सोम प्रदोष व्रत का प्रदोष काल कब रहेगा, शिव पूजन की विधि देखें
लाइफस्टाइल
शब-ए-कद्र की अफजल रात आज, हजार महीनों की इबादत का मिलेगा फल
लाइफस्टाइल
सांस फूलना सिर्फ थकान नहीं, हार्ट की सेहत का भी संकेत; सीढ़ियां चढ़ते समय इन बातों पर दें ध्यान
लाइफस्टाइल
मंदिरों तक पहुंचा सिलेंडर का संकट, भारत के इन प्रसिद्ध मंदिरों में भोज में हुई कटौती
Advertisement
प्रेम कुमारJournalist
Opinion