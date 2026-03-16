दोनों को एक ग्रे एसयूवी से उतरते हुए देखा गया, जहां कैमरों के बीच सारा अपनी भाभी सानिया को भीड़ से सहजता से बाहर निकालती नजर आईं. यह पल साफ दिखाता है कि दोनों के बीच पहले से ही अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है.