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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनSara Tendulkar Saree Look: भाभी सानिया के साथ सारा तेंदुलकर ने बिखेरे जलवे, साड़ी पहन ननद-भाभी ने लूट ली महफिल

Sara Tendulkar Saree Look: भाभी सानिया के साथ सारा तेंदुलकर ने बिखेरे जलवे, साड़ी पहन ननद-भाभी ने लूट ली महफिल

Saaniya Chandhok Wedding Look: सारा और उनकी नई भाभी सानिया चंडोक पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बनीं हुईं हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी खूबसूरती से सबका मन मोह लिया.

By : सोनम  | Updated at : 16 Mar 2026 03:46 PM (IST)
Saaniya Chandhok Wedding Look: सारा और उनकी नई भाभी सानिया चंडोक पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बनीं हुईं हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी खूबसूरती से सबका मन मोह लिया.

सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर और उनकी नई भाभी सानिया चंडोक इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं. अर्जुन तेंदुलकर की शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों एक और वेडिंग फंक्शन में साथ नजर आईं. उनकी एंट्री और स्टाइल ने लोगों का ध्यान खींच लिया.

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दोनों को एक ग्रे एसयूवी से उतरते हुए देखा गया, जहां कैमरों के बीच सारा अपनी भाभी सानिया को भीड़ से सहजता से बाहर निकालती नजर आईं. यह पल साफ दिखाता है कि दोनों के बीच पहले से ही अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है.
दोनों को एक ग्रे एसयूवी से उतरते हुए देखा गया, जहां कैमरों के बीच सारा अपनी भाभी सानिया को भीड़ से सहजता से बाहर निकालती नजर आईं. यह पल साफ दिखाता है कि दोनों के बीच पहले से ही अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है.
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फैशन की बात करें तो सारा तेंदुलकर का लुक बेहद सॉफ्ट और एलिगेंट था. उन्होंने पेस्टल टोन की साड़ी पहनी थी, जिसमें शैंपेन, आइवरी और हल्के हरे रंग का खूबसूरत मेल नजर आ रहा था.
फैशन की बात करें तो सारा तेंदुलकर का लुक बेहद सॉफ्ट और एलिगेंट था. उन्होंने पेस्टल टोन की साड़ी पहनी थी, जिसमें शैंपेन, आइवरी और हल्के हरे रंग का खूबसूरत मेल नजर आ रहा था.
Published at : 16 Mar 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Sara Tendulkar Saaniya Chandhok Sara Tendulkar Saree Look

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