क्या कच्चे अंडों से सिर धोने से जल्दी होती है प्रेग्नेंसी, जानें कितनी सही है वायरल पोस्ट?

Raw Egg Hair Wash Pregnancy Myth: क्या कच्चे अंडों से बाल धोने से प्रेग्नेंसी जल्दी हो सकती है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे दावों को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं. कई महिलाएं इन घरेलू नुस्खों को अपनाने लगी हैं, लेकिन एक्सपर्ट इसे भ्रामक और नुकसानदायक मानते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, दक्षिण टाइनसाइड की रहने वाली 35 वर्षीय बारबोरा ग्रे भी ऐसी ही एक वायरल पोस्ट से प्रभावित हुई थीं. उन्हें गर्भधारण में दिक्कत हो रही थी और इसी दौरान उन्होंने ऑनलाइन एक सलाह देखी, जिसमें कच्चे अंडे से बाल धोने की बात कही गई थी. उन्होंने यह तरीका अपनाया, लेकिन बाद में महसूस किया कि यह सही दिशा नहीं थी. बारबोरा बताती हैं कि शुरुआत में यह सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे-धीरे वह हर चीज को लेकर चिंतित रहने लगीं कि चाहे वह शैंपू हो या घर में इस्तेमाल होने वाले अन्य प्रोडक्ट्स. उन्हें एहसास हुआ कि सोशल मीडिया पर बिना वैज्ञानिक आधार के दी गई जानकारी लोगों को भ्रमित कर सकती है, खासकर तब जब वे किसी समस्या से जूझ रहे हों.

इसी अनुभव के बाद उन्होंने She Thrives नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिसका मकसद महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी सही और प्रमाण आधारित जानकारी देना है. यह प्लेटफॉर्म मानसिक स्वास्थ्य, पीरियड्स और प्रेग्नेंसी जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाने का काम करता है और महिलाओं को एक सुरक्षित जगह उपलब्ध कराता है, जहां वे सही जानकारी हासिल कर सकें.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

बीबीसी उर्दू की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक्सपर्ट का भी मानना है कि सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है. कम्युनिटी गाइनाकोलॉजी डॉ. कैथरीन गिल्मोर कहती हैं कि उनके पास अक्सर ऐसे मरीज आते हैं, जो इंटरनेट पर देखी गई गलत जानकारी से प्रभावित होते हैं.

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डॉक्टर की सलाह जरूरी

उनके मुताबिक, समय की कमी के कारण महिलाएं अक्सर सोशल मीडिया को जानकारी का आसान सोर्स मान लेती हैं, लेकिन वहां मौजूद हर जानकारी सही नहीं होती. कई बार डर फैलाने वाले या बिना साइंटफिक आधार के दावे लोगों को गलत दिशा में ले जाते हैं. असल में, कच्चे अंडे से बाल धोने और प्रेग्नेंसी के बीच कोई वैज्ञानिक संबंध साबित नहीं हुआ है. प्रेग्नेंसी से जुड़ी समस्याएं हार्मोन, स्वास्थ्य स्थिति और मेडिकल कारणों पर निर्भर करती हैं, जिनका इलाज सही डॉक्टर की सलाह से ही संभव है. एक्सपर्ट कहते हैं सोशल मीडिया पर दिखने वाले हर घरेलू नुस्खे पर भरोसा करना सही नहीं है. खासकर जब बात प्रेग्नेंसी जैसी गंभीर विषय की हो, तो एक्सपर्ट की सलाह लेना ही सबसे सुरक्षित और सही रास्ता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.