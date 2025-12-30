हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Eyebrow Growth: दुबली-पतली भौंहें भी दिखेंगी घनी और खूबसूरत, आइब्रो के लिए ट्राई करें ये कमाल के नुस्खे

Eyebrow Growth: दुबली-पतली भौंहें भी दिखेंगी घनी और खूबसूरत, आइब्रो के लिए ट्राई करें ये कमाल के नुस्खे

How to Make Eyebrows Thick: आइब्रो किसी भी इंसान के चेहरे की खूबसूरती का बढ़ाने का एक जरिया होता है, जितना अच्छा ये होता है चेहरा उतना प्यारा लगता है. चलिए आपको आइब्रो के लिए नुस्खे बताते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 30 Dec 2025 04:58 PM (IST)
Preferred Sources

Home Remedies for Eyebrow Growth: जिस तरह बाल शरीर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, उसी तरह आइब्रो चेहरे की सुंदरता में अहम भूमिका निभाती हैं. घनी और खूबसूरत आइब्रो चेहरे को अट्रैक्टिव बनाती हैं, लेकिन कई बार तनाव, हार्मोनल बदलाव, बार-बार थ्रेडिंग कराने या पोषण की कमी की वजह से आइब्रो पतली होने लगती हैं। कुछ लोगों की आइब्रो बचपन से ही हल्की होती हैं, जिससे लुक फीका लग सकता है. ऐसे में अगर आपकी आइब्रो पतली, हल्की या असमान दिखती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है.

बाजार में आइब्रो ग्रोथ के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स और सीरम उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में घरेलू उपाय सबसे सुरक्षित और असरदार विकल्प माने जाते हैं. इन उपायों को नियमित रूप से अपनाने से न सिर्फ आइब्रो घनी होती हैं, बल्कि उनमें चमक और मजबूती भी आती है.  चलिए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं. 

अरंडी का तेल

अरंडी का तेल आइब्रो को घना बनाने में काफी मददगार होता है. रोज रात को सोने से पहले भौंहों पर हल्के हाथ से अरंडी का तेल लगाएं और ऐसे ही छोड़ दें. नियमित इस्तेमाल से आइब्रो की ग्रोथ बेहतर होती है.

नारियल का तेल

नारियल का तेल हर घर में आसानी से मिल जाता है और किफायती भी होता है. इसमें विटामिन E भरपूर मात्रा में होता है, जो आईब्रो को पोषण देता है. इसके इस्तेमाल से आइब्रो घनी होती हैं और सर्दियों में भौंहों पर डैंड्रफ भी नहीं जमता.

 एलोवेरा जेल

अधिकांश भारतीय घरों में एलोवेरा का पौधा होता है. एलोवेरा जेल आईब्रो की जड़ों को पोषण देता है और ग्रोथ को बढ़ावा देता है. अगर घर में पौधा न हो, तो बाजार में मिलने वाला एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

प्याज का रस

प्याज का रस आइब्रो ग्रोथ के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इसमें सल्फर पाया जाता है, जो भौंहों की जड़ों को मजबूत करता है और नए बाल उगने में मदद करता है. रुई की मदद से हल्का-सा रस आईब्रो पर लगाएं.

जैतून का तेल

अगर आपकी किचन में जैतून का तेल है, तो इसका इस्तेमाल भी आईब्रो को मजबूत बनाने के लिए किया जा सकता है. रोज़ रात को सोने से पहले हल्के हाथों से भौंहों पर मसाज करें. कुछ ही दिनों में फर्क नजर आने लगेगा.

इन घरेलू उपायों को धैर्य और रेगुलरिटी के साथ अपनाएं.  बिना किसी साइड इफेक्ट के ये नुस्खे आपकी आइब्रो को घना, मजबूत और खूबसूरत बनाने में मदद कर सकते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 30 Dec 2025 04:58 PM (IST)
