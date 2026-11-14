100 कर्मचारियों का ऑफिस बनाने में कितना आएगा खर्च? जानें पूरा हिसाब

किसी कंपनी में नया ऑफिस बनना अब सिर्फ कुर्सी, टेबल और कंप्यूटर लगाने तक सीमित नहीं रह गया है. कंपनियां अब ऐसे ऑफिस बना रही हैं, जहां कर्मचारियों को काम करने में आसानी हो. बिजली की बचत हो और नई टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके. क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी कंपनी को 100 कर्मचारियों के लिए मॉडर्न ऑफिस बनाना हो तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा?

बता दें कि देश में ऑफिस स्पेस की मांग तेजी से बढ़ रही है. रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी CBRE के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 के बीच देश के 9 प्रमुख शहरों में लगभग 66.4 मिलियन वर्ग फुट ऑफिस स्पेस लीज पर लिया गया. यह आंकड़ा पिछले साल के इसी पीरियड से 8 पर्सेंट ज्यादा है.

100 कर्मचारियों के ऑफिस के लिए कितनी जगह चाहिए?

सबसे पहले ऑफिस का आकार समझना जरूरी है. अगर किसी कंपनी में 100 कर्मचारी काम करते हैं तो उसे केवल 100 कुर्सियों की जगह नहीं चाहिए. कर्मचारियों के बैठने के अलावा मीटिंग रूम, रिसेप्शन, कैफेटेरिया, सर्वर रूम, स्टोरेज और आने-जाने के लिए भी जगह की जरूरत होती है.

ऐसे में 100 कर्मचारियों के मॉडर्न ऑफिस के लिए लगभग 8000 से 12000 वर्ग फुट जगह रखी जा सकती है. हालांकि, यह कर्मचारियों के बैठने के तरीके, केबिन की संख्या और ऑफिस के डिजाइन पर तय करती है.





ऑफिस के इंटीरियर पर कितना खर्च?

ऑफिस तैयार करने में सबसे बड़ा खर्च इंटीरियर और सिविल वर्क पर हो सकता है. इसमें पार्टिशन, फॉल्स सीलिंग, दीवारों की फिनिशिंग, फ्लोरिंग, रिसेप्शन और दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्क शामिल होते हैं. ऐसे में 100 कर्मचारियों के ऑफिस के लिए अनुमानित बजट 40 लाख से 85 लाख रुपये हो सकता है. अगर कंपनी महंगे डिजाइन, प्रीमियम फ्लोरिंग और खास तरह के केबिन बनवाती है तो खर्च बढ़ सकता है.

100 कर्मचारियों के लिए फर्नीचर का खर्च

आधुनिक ऑफिस में कर्मचारियों के आराम को काफी महत्व दिया जाता है. इसी वजह से कंपनियां सामान्य कुर्सियों के बजाय एर्गोनॉमिक चेयर और मॉड्यूलर वर्कस्टेशन का इस्तेमाल कर रही हैं. एक अच्छी ऑफिस चेयर के लिए लगभग 5000 से 15000 रुपये खर्च हो सकते हैं. वहीं, एक कर्मचारी के मॉड्यूलर वर्कस्टेशन पर करीब 10000 से 25000 रुपये खर्च हो सकते हैं.

अगर कंपनी 100 कर्मचारियों के लिए कुर्सियां और वर्कस्टेशन खरीदती है तो इन दोनों पर करीब 15 से 40 लाख रुपये खर्च हो सकते हैं. इसके अलावा मीटिंग टेबल, रिसेप्शन फर्नीचर, स्टोरेज और दूसरी जरूरतों को जोड़ने पर फर्नीचर का कुल बजट लगभग 18 लाख से 40 लाख रुपये माना जा सकता है.

भारत में क्यों बढ़ रही है मॉडर्न ऑफिस की मांग?

कोएल्नमेसे के एमडी (भारत और सार्क) मिलिंद दीक्षित के मुताबिक, CBRE के आंकड़ों की मानें तो जनवरी से सितंबर 2026 के दौरान भारत में ऑफिस लीजिंग में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCC की हिस्सेदारी लगभग 42 प्रतिशत रही. इन कंपनियों ने करीब 28 मिलियन वर्ग फुट ऑफिस स्पेस लीज पर लिया, जो सालाना आधार पर 16 प्रतिशत ज्यादा है. इसके अलावा CBRE के सर्वे में शामिल 77 प्रतिशत कंपनियों ने अगले दो साल में भारत में अपना ऑफिस पोर्टफोलियो एक्सटेंड करने की उम्मीद जताई है.

इसी बढ़ती मांग के बीच मुंबई में 19 से 21 नवंबर 2026 तक ORGATEC INDIA का आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम की थीम WorkNext – Design, Technology, Experience है, जिसका मकसद यह दिखाना है कि भविष्य के ऑफिस किस तरह डिजाइन और टेक्नोलॉजी की मदद से कर्मचारियों के लिए ज्यादा उपयोगी बन सकते हैं.

स्मार्ट लाइटिंग और बिजली की व्यवस्था

आधुनिक ऑफिस में बिजली की व्यवस्था सिर्फ पंखे और लाइट लगाने तक सीमित नहीं है. अब कंपनियां स्मार्ट लाइटिंग, सेंसर और ऑटोमेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रही हैं. कुछ स्मार्ट सिस्टम कमरे में लोगों की मौजूदगी के अनुसार लाइट कंट्रोल कर सकते हैं. 100 कर्मचारियों वाले ऑफिस में इलेक्ट्रिकल वायरिंग, लाइटिंग, पावर पॉइंट और जरूरी कंट्रोल सिस्टम के लिए करीब 12 से 25 लाख रुपये का बजट खर्च हो सकता है.

एयर कंडीशनिंग पर कितना खर्च?



ऑफिस में कर्मचारियों के लिए आरामदायक तापमान बनाए रखना जरूरी है. इसके लिए कंपनियां सेंट्रल एयर कंडीशनिंग या VRF जैसे सिस्टम इस्तेमाल कर सकती हैं. एक मध्यम आकार के ऑफिस के लिए एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम का अनुमानित बजट 15 से 35 लाख रुपये हो सकता है.





इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा पर कितना खर्च?

आधुनिक ऑफिस में तेज इंटरनेट और सुरक्षित कंप्यूटर नेटवर्क जरूरी है. ऑफिस में नेटवर्क और जरूरी IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 12 से 30 लाख रुपये का बजट रखा जा सकता है. इसके अलावा CCTV कैमरे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और एक्सेस कंट्रोल जैसी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर करीब 3 से 8 लाख रुपये खर्च हो सकते हैं.

स्मार्ट मीटिंग रूम बनाने में कितना खर्च?

अगर किसी ऑफिस में दो से तीन मॉडर्न मीटिंग रूम बनाए जाएं तो उनके ऑडियो-वीडियो सिस्टम और दूसरी तकनीकी सुविधाओं पर लगभग 5 से 15 लाख रुपये खर्च हो सकते हैं. अगर कुल हिसाब देखा जाए तो 100 कर्मचारियों के लिए मॉडर्न ऑफिस बनाने के लिए 1.2 करोड़ से 2.73 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं.

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