पतंजलि दिव्य हर्बल पेय: 28 जड़ी-बूटियों का संगम जो बढ़ाए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता

पतंजलि दिव्य हर्बल पेय: 28 जड़ी-बूटियों का संगम जो बढ़ाए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता

Morning Rituals: सुबह खाली पेट चाय या कॉफी स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. इसलिए आप आयुर्वेदिक दिव्य हर्बल पेय का इस्तेमाल करें, जिसमें 28 जड़ी-बूटियों का मिश्रण है, जो सूजन को कम करता है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 10 Feb 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

सुबह की रस्में: भागदौड़ भरी आधुनिक जीवनशैली की शुरुआत अक्सर चाय या कॉफ़ी के बिना अधूरी सी लगती है। ये पेय हमारे दिन की शुरुआत का सिद्धांत बन गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह-सुबह खाली पेट चाय या कॉफ़ी का सेवन आपके स्वास्थ्य पर कैसा दिखता है?

विशेषज्ञों की राय तो सुबह खाली पेट चाय या कॉफी पीने से न केवल पेट की चिंताएं होती हैं, बल्कि इससे नींद की गुणवत्ता, पाचन तंत्र और यहां तक ​​कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

चाय और चॉकलेट में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर के प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करती है। इसका अत्यधिक सेवन शरीर को ऊर्जा की चंचलता का एहसास तो देता है, लेकिन आहार के रूप में थकान, चिंता और अनिद्रा की समस्या पैदा हो सकती है।

कैफीन के अधिक सेवन के प्रभाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, यदि एक दिन में 400 से अधिक फेफड़ों से अधिक कैफीन का सेवन किया जाए, तो इससे पाचन संबंधी विकार पैदा हो सकते हैं। इनमें पेट की गैस, नींद में कमी, हृदय गति की रोकथाम और मस्तिष्क की अत्यधिक सक्रियता शामिल हैं। ये सभी हमारी लाइफस्टाइल और मानसिक शांति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

आयुर्वेदिक औषधि- जड़ी बूटी से भरपूर दिव्य हर्बल पेय

आयुर्वेद, जो कि हजारों प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, ऐसे कई औषधियों में से एक का वर्णन है जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हैं। ये जड़ी-बूटियाँ केवल ऊर्जा प्रदान करती हैं बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाती हैं।

पतंजलि ने आयुर्वेद के समान ज्ञान का रहस्योद्घाटन करते हुए दिव्य पेय पेय का निर्माण किया है। इस प्लांट पेयर 28 में विशेष रूप से मिर्च-मिर्च का मिश्रण है, जिसमें छोटी मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री, काली मिर्च, सौंठ, लाल चंदन, मुलेठी, तुलसी, अर्जुन, गुलाब और छोटी मिर्च शामिल हैं।

दिव्य प्लांट पेय पदार्थों की पुष्टि के लिए गहन वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। सबसे पहले इसका रासायनिक विश्लेषण किया गया, जिसमें इसकी सक्रियता की मात्रा और सूजन रोधक तत्वों की पहचान की गई। इसके बाद, इसे ज़ेब्रा फिश मॉडल की जांच की गई, जो जैव चिकित्सा अनुसंधान में एक मान्य मॉडल है।

कई अध्ययनों में ज़ेबरा मछलियों में लिपोपॉलिसकेराइड (एलपीएस) को प्रेरित किया गया, जिससे उनके शरीर में सूजन और बुखार जैसे लक्षण पैदा हुए। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे शरीर में हर जगह किसी न किसी तरह का आतंरिक संक्रमण होता रहता है जिसमें खांसी, सर्दी, बुखार के साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल भी होता है जिससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती रहती है।

इन कंपनियों में भी एलपीएस इंडस्ट्रीज़ के बाद आपके शारीरिक तापमान में वृद्धि हुई। इसके बाद, इन मछलियों को दिव्य प्लांट पेय की विभिन्न मात्राओं में खुराक दी गई, जिससे इन मछलियों में सूजन के लक्षण कम हो गए और शारीरिक तापमान में सुधार देखा गया।

यह बात इस बात की पुष्टि करती है कि दिव्य पेय पदार्थों के सेवन से सूजन और अन्य पदार्थों के मूल कारण को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही अलग-अलग ग्रुप को 7 दिन, 10 दिन और 15 दिन तक प्लांट पेय के सेवन से इन रोगों की बीमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सुधार देखा गया। साथ ही किया एल पी एस के कारण ज़्वर आने की वजह से इन मज़हबों के पंखों में आई विकृति को भी प्लांट पेय ने डोज़ डिपेंडेंट तरीके से कम किया। 

प्राकृतिक सूजनरोधी गुण- पौधे पेय

विभिन्न जीन्स पर आधारित शोध में पता चला कि प्लांट पेय में साइटोकिन्स को भी नियंत्रित किया जाता है, जो सूजन और ज्वर का कारण बनता है। साथ ही, अस्थमा सूजन के कारण बढ़े हुए एचएस-सीआरपी (सी-रिप्रोटीन) के स्तर को भी कम किया गया।  

इन सभी शोधों से पता चला कि दिव्य पेय पदार्थ में प्राकृतिक सूजन निवारक गुण मौजूद होते हैं जो शरीर में सूजन और बुखार के प्रभावों को नियंत्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त फिलामेंट पेय का असाधारण समय तक उपयोग की सुविधा उपलब्ध है। यह कैफीन के विपरीत तनाव और मस्तिष्क की सक्रियता को शांत और स्थिर रखता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है और पेट से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करने में सहायक है। प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से निर्मित होने के कारण यह शरीर को स्वस्थ और ऊर्जा प्रदान करता है। 

अस्वीकरण: यह एक प्रायोजित लेख है। एबीपी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और/या एबीपी लाइव इसकी सामग्री और/या इसमें व्यक्त विचारों का समर्थन नहीं करते हैं। सभी जानकारी यथावत आधार पर प्रदान की गई है। यह जानकारी चिकित्सीय सलाह या खरीद का प्रस्ताव नहीं है। किसी भी प्रकार की खरीद से पहले किसी विशेषज्ञ सलाहकार/स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श लें। पाठकों को विवेक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है।

Published at : 10 Feb 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Immunity Power Ayurveda Herbal Tea
और पढ़ें
