हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजस्कूटी में क्यों लगाया जाता है बाइक से छोटा पहिया, क्या है इसकी वजह?

स्कूटी में क्यों लगाया जाता है बाइक से छोटा पहिया, क्या है इसकी वजह?

Why Scooter Has Small Wheels: आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो देखा होगा कि स्कूटी के पहिए बाइक के पहियों से छोटे होते हैं. स्कूटी के छोटे पहिए सिर्फ डिजाइन नहीं, एक इंजीनियरिंग चमत्कार हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 09 Nov 2025 03:51 PM (IST)
Preferred Sources

क्या आपने कभी गौर किया है कि बाइक के मुकाबले स्कूटी के पहिए हमेशा छोटे क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ डिजाइन का फर्क है या इसके पीछे कोई गहरा तकनीकी कारण छिपा है? दरअसल, स्कूटी का छोटा पहिया सिर्फ दिखने में हल्का नहीं होता, बल्कि यह उसके चलने, मुड़ने और माइलेज तक पर असर डालता है. शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों और ट्रैफिक के बीच, यही छोटे पहिए स्कूटी को बाइक से कहीं ज्यादा फुर्तीला और स्मार्ट बनाते हैं.

क्यों छोटे होते हैं स्कूटी के पहिए?

अगर आप स्कूटी और बाइक को साथ खड़ा करें, तो सबसे पहले जो फर्क नजर आता है, वह है पहियों का आकार. जहां बाइक में बड़े टायर और मोटे रिम होते हैं, वहीं स्कूटी में छोटे पहिए लगाए जाते हैं, लेकिन ये कोई डिजाइन का इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोच-समझा इंजीनियरिंग निर्णय है. स्कूटी को शहर की सड़कों, ट्रैफिक और रोजमर्रा के छोटे-छोटे रास्तों के लिए बनाया गया है. इसलिए इसके पहिए बाइक से छोटे रखे जाते हैं ताकि वह हल्की, फुर्तीली और आसान कंट्रोल में रह सके.

छोटे पहियों के फायदे

छोटे पहिए स्कूटी को ज्यादा फुर्तीली हैंडलिंग देते हैं. इसका मतलब है कि स्कूटी मोड़ों पर तुरंत मुड़ जाती है और ट्रैफिक में कम जगह में भी आसानी से निकल जाती है. छोटे पहिए का टर्निंग रेडियस कम होता है, जिससे संकरी गलियों या ट्रैफिक सिग्नल पर मोड़ना आसान हो जाता है. यही वजह है कि महिलाएं और नए राइडर स्कूटी चलाने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं.

दूसरा बड़ा कारण है कम वजन और लागत. छोटे पहिए हल्के होते हैं और इन्हें बनाने में खर्च भी कम आता है. इससे स्कूटी का कुल वजन घट जाता है, जिससे माइलेज बढ़ता है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है. यही कारण है कि स्कूटी, समान इंजन कैपेसिटी वाली बाइक के मुकाबले ज्यादा माइलेज देती है.

तीसरा कारण है एक्स्ट्रा स्पेस का फायदा. छोटे पहियों की वजह से स्कूटी में नीचे इंजन और ट्रांसमिशन को कॉम्पैक्ट तरीके से फिट किया जा सकता है. इससे सीट के नीचे स्टोरेज स्पेस बढ़ जाता है. यही कारण है कि स्कूटी में आप हेलमेट, बैग या छोटी ग्रॉसरी का सामान आराम से रख सकते हैं, जबकि बाइक में ऐसी जगह नहीं मिलती है.

भारत में बहुत उपयोगी है यह फीचर

इसके अलावा, छोटे पहिए कम रोलिंग रेजिस्टेंस पैदा करते हैं. इसका मतलब है कि टायर को चलाने में कम पावर लगती है, जिससे फ्यूल की खपत घटती है. यानी, छोटे पहिए स्कूटी को न सिर्फ फुर्तीला बल्कि आर्थिक भी बनाते हैं. एक और अहम बात यह है कि स्कूटी में आगे और पीछे दोनों पहिए एक ही साइज के होते हैं. इससे मेंटेनेंस आसान हो जाता है और जरूरत पड़ने पर आप किसी भी पहिए को दूसरे से बदल सकते हैं. यह फीचर खास तौर पर भारत जैसे देशों में बहुत उपयोगी है, जहां रोजमर्रा के सफर में पंक्चर या खराबी आम बात होती है.

बड़े पहिए क्यों हैं बेहतर?

हालांकि, स्थिरता के मामले में बड़े पहिए बेहतर होते हैं. बाइक के बड़े पहिए ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर ज्यादा ग्रिप और बैलेंस देते हैं, जबकि स्कूटी के छोटे टायर शहरी सड़कों पर लो-स्पीड राइडिंग के लिए ज्यादा उपयुक्त रहते हैं. यही कारण है कि स्कूटी शहर के लिए और बाइक लंबी दूरी के लिए बेहतर मानी जाती है. कुल मिलाकर, छोटे पहिए स्कूटी को स्मार्ट अर्बन राइड बनाते हैं. हल्की, तेज, ईंधन बचाने वाली और आसानी से चलने योग्य होती है. यह सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि सोच-समझकर किया गया तकनीकी निर्णय है, जो स्कूटी को बाइक से बिल्कुल अलग बनाता है.

यह भी पढ़ें: क्या लड़की से पीरियड्स की डेट पूछना भी गुनाह, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 09 Nov 2025 03:51 PM (IST)
Tags :
Scooter Has Small Wheels Scooter Vs Bike Tires Reason For Small Scooter Wheels
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
Advertisement

वीडियोज

हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी S4 | अभिनय कौशल | चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ
घुसपैठ से लेकर Seemanchal में मुसलमानों को गाली तक Imran Pratapgarhi ने जमकर साधा निशाना
'Samrat Choudhary और Vijay Kumar Sinha चुनाव हार रहे', Pappu Yadav का नतीजों से पहले सनसनीखेज दावा
Seemanchal में बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग कराने की तैयारी, वोटिंग से पहले Giriraj Singh का खुलासा
खतरनाक वायु प्रदूषण से रेड जोन में पहुंची राजधानी, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता 400 पार । Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
नौकरी
उत्तर प्रदेश में खुला महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; जानिए पूरी डिटेल्स
उत्तर प्रदेश में खुला महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; जानिए पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
'सत्य की खोज में निकला हूं' चोरी की नियत से घूम रहे चोर का पुलिस को जवाब- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
'सत्य की खोज में निकला हूं' चोरी की नियत से घूम रहे चोर का पुलिस को जवाब- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ट्रैवल
ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती
ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget