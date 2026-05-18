भारत में IRCTC से बुक होता है ट्रेन का टिकट, पाकिस्तान में कौन सा ऐप होता है इस्तेमाल?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सरकारी ऐप के अलावा 'बुककारू' जैसे प्राइवेट ऐप भी लोकप्रिय.

भारत में जब भी हमें ट्रेन से कहीं सफर करना होता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आईआरसीटीसी (IRCTC) का आता है. मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए हम मिनटों में अपना कंफर्म टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोग ट्रेन का टिकट कैसे बुक करते हैं? वहां आईआरसीटीसी की जगह कौन सा डिजिटल सिस्टम काम करता है? पाकिस्तान रेलवे ने अपने यात्रियों की सहूलियत के लिए एक खास ऑफिशियल मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसके जरिए वहां का पूरा रेल नेटवर्क ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा देता है.

पाकिस्तान का ऑफिशियल रेल ऐप

भारत के आईआरसीटीसी (IRCTC) की तर्ज पर ही पाकिस्तान रेलवे ने भी अपना एक आधिकारिक डिजिटल नेटवर्क तैयार किया है. पाकिस्तान में ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने के लिए जिस सबसे लोकप्रिय और सरकारी ऐप का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम 'राब्ता' (RABTA) ऐप है. यह वहां का सबसे भरोसेमंद जरिया है.

स्मार्टफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध

पाकिस्तान रेलवे द्वारा अधिकृत यह राब्ता ऐप देश के सभी नागरिकों के लिए आसानी से उपलब्ध है. तकनीक के इस दौर में इसे दोनों ही बड़े प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर और आईफोन यूजर्स के लिए एप्पल ऐप स्टोर पर मुफ्त में डाउनलोड के लिए जारी किया गया है.

सीट चुनने की पूरी आजादी

इस सरकारी ऐप के फीचर्स बेहद आधुनिक और काम के हैं. राब्ता ऐप की मदद से कोई भी रेल यात्री घर बैठे ही अपनी मनपसंद ट्रेन में सीटों की उपलब्धता चेक कर सकता है. इतना ही नहीं, बुकिंग के दौरान यात्रियों को अपनी पसंद की सीट या बर्थ चुनने का भी पूरा विकल्प डिजिटल स्क्रीन पर मिलता है.

यह भी पढ़ें: Offering Namaz In Shifts: किन देशों में शिफ्ट में पढ़ी जाती है नमाज, जानें दुनिया के बड़े देशों में क्या हैं नियम?

कैंसिलेशन की आसान प्रक्रिया

ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद अगर किसी वजह से यात्रा का प्लान बदल जाता है, तो यात्रियों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती. इस ऐप के भीतर टिकट कैंसिलेशन यानी टिकट रद्द करने की भी बेहद सरल और पारदर्शी व्यवस्था दी गई है, जिससे रिफंड का पैसा सीधे खाते में आ जाता है.

सुरक्षित डिजिटल पेमेंट के विकल्प

राब्ता ऐप के जरिए रेलवे टिकट का भुगतान करने के लिए पाकिस्तान में कई तरह के सुरक्षित और डिजिटल पेमेंट गेटवे को जोड़ा गया है. यात्री अपनी सुविधा के अनुसार वहां के स्थानीय और बेहद मशहूर मोबाइल वॉलेट जैसे 'ईजी पैसा' (Easy Paisa) और 'जैजकैश' (JazzCash) का इस्तेमाल पेमेंट के लिए कर सकते हैं.

कार्ड से भुगतान की व्यवस्था

मोबाइल वॉलेट के अलावा जो लोग सीधे बैंक से लेन-देन करना पसंद करते हैं, उनके लिए भी ऐप में पुख्ता इंतजाम हैं. पाकिस्तानी रेल यात्री अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए भी टिकट की राशि का ऑनलाइन भुगतान बेहद सुरक्षित तरीके से सेकंडों में पूरा कर सकते हैं.

प्राइवेट ऐप्स का भी सहारा

ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग सिर्फ सरकारी राब्ता ऐप पर ही पूरी तरह निर्भर हैं. वहां के रेल यात्रियों के बीच कुछ अन्य प्राइवेट ट्रैवल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. इन प्राइवेट ट्रैवलिंग ऐप्स में 'बुककारू' (Bookkaru) नाम का ऐप वहां काफी पॉपुलर है.

पूरा रेल सिस्टम हुआ डिजिटल

इन डिजिटल टूल्स के आ जाने से पाकिस्तान रेलवे का पूरा टिकटिंग सिस्टम पहले के मुकाबले काफी आधुनिक हो गया है. स्टेशन की लंबी लाइनों में लगने की बजाय अब वहां के लोग भी भारत की तरह ही स्मार्टफोन के जरिए अपनी यात्रा को आसान और पूरी तरह से पेपरलेस बनाने में लगे हुए हैं.

यह भी पढ़ें: भारत में कहां सबसे ज्यादा है बुजुर्गों की आबादी, जानें कौन सा राज्य हो रहा बूढ़ा?