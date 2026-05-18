हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत में IRCTC से बुक होता है ट्रेन का टिकट, पाकिस्तान में कौन सा ऐप होता है इस्तेमाल?

भारत में IRCTC से बुक होता है ट्रेन का टिकट, पाकिस्तान में कौन सा ऐप होता है इस्तेमाल?

भारत में ट्रेन टिकट के लिए IRCTC है, तो पाकिस्तान में भी ट्रेन बुकिंग के लिए ऐप चलता है. जानिए इस सरकारी ऐप के फीचर्स और वहां टिकट बुक करने का पूरा डिजिटल तरीका क्या है.

By : निधि पाल | Updated at : 18 May 2026 04:28 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सरकारी ऐप के अलावा 'बुककारू' जैसे प्राइवेट ऐप भी लोकप्रिय.

भारत में जब भी हमें ट्रेन से कहीं सफर करना होता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आईआरसीटीसी (IRCTC) का आता है. मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए हम मिनटों में अपना कंफर्म टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोग ट्रेन का टिकट कैसे बुक करते हैं? वहां आईआरसीटीसी की जगह कौन सा डिजिटल सिस्टम काम करता है? पाकिस्तान रेलवे ने अपने यात्रियों की सहूलियत के लिए एक खास ऑफिशियल मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसके जरिए वहां का पूरा रेल नेटवर्क ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा देता है.

पाकिस्तान का ऑफिशियल रेल ऐप 

भारत के आईआरसीटीसी (IRCTC) की तर्ज पर ही पाकिस्तान रेलवे ने भी अपना एक आधिकारिक डिजिटल नेटवर्क तैयार किया है. पाकिस्तान में ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने के लिए जिस सबसे लोकप्रिय और सरकारी ऐप का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम 'राब्ता' (RABTA) ऐप है. यह वहां का सबसे भरोसेमंद जरिया है.

स्मार्टफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध 

पाकिस्तान रेलवे द्वारा अधिकृत यह राब्ता ऐप देश के सभी नागरिकों के लिए आसानी से उपलब्ध है. तकनीक के इस दौर में इसे दोनों ही बड़े प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर और आईफोन यूजर्स के लिए एप्पल ऐप स्टोर पर मुफ्त में डाउनलोड के लिए जारी किया गया है.

सीट चुनने की पूरी आजादी 

इस सरकारी ऐप के फीचर्स बेहद आधुनिक और काम के हैं. राब्ता ऐप की मदद से कोई भी रेल यात्री घर बैठे ही अपनी मनपसंद ट्रेन में सीटों की उपलब्धता चेक कर सकता है. इतना ही नहीं, बुकिंग के दौरान यात्रियों को अपनी पसंद की सीट या बर्थ चुनने का भी पूरा विकल्प डिजिटल स्क्रीन पर मिलता है.

यह भी पढ़ें: Offering Namaz In Shifts: किन देशों में शिफ्ट में पढ़ी जाती है नमाज, जानें दुनिया के बड़े देशों में क्या हैं नियम?

कैंसिलेशन की आसान प्रक्रिया 

ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद अगर किसी वजह से यात्रा का प्लान बदल जाता है, तो यात्रियों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती. इस ऐप के भीतर टिकट कैंसिलेशन यानी टिकट रद्द करने की भी बेहद सरल और पारदर्शी व्यवस्था दी गई है, जिससे रिफंड का पैसा सीधे खाते में आ जाता है.

सुरक्षित डिजिटल पेमेंट के विकल्प

राब्ता ऐप के जरिए रेलवे टिकट का भुगतान करने के लिए पाकिस्तान में कई तरह के सुरक्षित और डिजिटल पेमेंट गेटवे को जोड़ा गया है. यात्री अपनी सुविधा के अनुसार वहां के स्थानीय और बेहद मशहूर मोबाइल वॉलेट जैसे 'ईजी पैसा' (Easy Paisa) और 'जैजकैश' (JazzCash) का इस्तेमाल पेमेंट के लिए कर सकते हैं.

कार्ड से भुगतान की व्यवस्था

मोबाइल वॉलेट के अलावा जो लोग सीधे बैंक से लेन-देन करना पसंद करते हैं, उनके लिए भी ऐप में पुख्ता इंतजाम हैं. पाकिस्तानी रेल यात्री अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए भी टिकट की राशि का ऑनलाइन भुगतान बेहद सुरक्षित तरीके से सेकंडों में पूरा कर सकते हैं.

प्राइवेट ऐप्स का भी सहारा 

ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग सिर्फ सरकारी राब्ता ऐप पर ही पूरी तरह निर्भर हैं. वहां के रेल यात्रियों के बीच कुछ अन्य प्राइवेट ट्रैवल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. इन प्राइवेट ट्रैवलिंग ऐप्स में 'बुककारू' (Bookkaru) नाम का ऐप वहां काफी पॉपुलर है.

पूरा रेल सिस्टम हुआ डिजिटल

इन डिजिटल टूल्स के आ जाने से पाकिस्तान रेलवे का पूरा टिकटिंग सिस्टम पहले के मुकाबले काफी आधुनिक हो गया है. स्टेशन की लंबी लाइनों में लगने की बजाय अब वहां के लोग भी भारत की तरह ही स्मार्टफोन के जरिए अपनी यात्रा को आसान और पूरी तरह से पेपरलेस बनाने में लगे हुए हैं.

यह भी पढ़ें: भारत में कहां सबसे ज्यादा है बुजुर्गों की आबादी, जानें कौन सा राज्य हो रहा बूढ़ा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 18 May 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
IRCTC RABTA Pakistan Railway Online Ticket Booking RABTA App Pakistan Railways
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
भारत में IRCTC से बुक होता है ट्रेन का टिकट, पाकिस्तान में कौन सा ऐप होता है इस्तेमाल?
भारत में IRCTC से बुक होता है ट्रेन का टिकट, पाकिस्तान में कौन सा ऐप होता है इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
भारत में कहां सबसे ज्यादा है बुजुर्गों की आबादी, जानें कौन सा राज्य हो रहा बूढ़ा?
भारत में कहां सबसे ज्यादा है बुजुर्गों की आबादी, जानें कौन सा राज्य हो रहा बूढ़ा?
जनरल नॉलेज
Donald Trump: क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को होती है शेयर ट्रेडिंग की इजाजत, जानें क्यों उठ रहे ट्रंप पर सवाल; जानें नियम?
क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को होती है शेयर ट्रेडिंग की इजाजत, जानें क्यों उठ रहे ट्रंप पर सवाल; जानें नियम?
जनरल नॉलेज
Offering Namaz In Shifts: किन देशों में शिफ्ट में पढ़ी जाती है नमाज, जानें दुनिया के बड़े देशों में क्या हैं नियम?
किन देशों में शिफ्ट में पढ़ी जाती है नमाज, जानें दुनिया के बड़े देशों में क्या हैं नियम?
Advertisement

वीडियोज

hopal Twisha Sharma Case: ट्विशा केस में पुलिस ने की बड़ी चूक | SIT | Latest News
Bhopal Twisha Sharma Case: ससुराल वालों पर माता-पिता का गंभीर आरोप | Model | SIT | Breaking
Petrol Diesel Price Hike: भारत में फिर महंगा होने वाला है पेट्रोल-डीजल? | PM Modi Appeal | CNG
NEET Paper Leak Case: नीट पेपर लीक में चौंकाने वाला खुलासा | CBI | NTA | Breaking News
Kerala CM Oath Ceremony: VD Satheesan के हाथ में केरल की कमान, ली शपथ | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महिलाओं को 3000 रुपये महीना, बस में फ्री सफर और 7वां वेतन आयोग... शुभेंदु कैबिनेट ने लगाई 5 फैसलों पर मुहर
महिलाओं को 3000 रुपये महीना, बस में फ्री सफर और 7वां वेतन आयोग... शुभेंदु कैबिनेट ने लगाई 5 फैसलों पर मुहर
बिहार
'BJP-JDU में कुछ ठीक नहीं', RJD की बड़ी भविष्यवाणी, दावा- '…बगावत करने वाले हैं'
'BJP-JDU में कुछ ठीक नहीं', RJD की बड़ी भविष्यवाणी, दावा- '…बगावत करने वाले हैं'
विश्व
US Iran Tension: ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नक्शा, AI तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान, फिर कहा- 'अब नहीं माना तो...'
ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नक्शा, AI तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान, फिर कहा- 'अब नहीं माना तो...'
साउथ सिनेमा
Karuppu BO: 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, बनी सूर्या की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑल टाइम
'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, बनी सूर्या की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑल टाइम
आईपीएल 2026
आज IPL को अलविदा कह देंगे एमएस धोनी? चेपॉक में CSK का SRH से मैच; माही का होगा आखिरी मुकाबला?
आज IPL को अलविदा कह देंगे एमएस धोनी? चेपॉक में CSK का SRH से मैच; माही का होगा आखिरी मुकाबला?
इंडिया
Explained: 10 साल बाद भी हीट एक्शन प्लान अधूरा! दिल्ली में फेल और सिर्फ अहमदाबाद में पास क्यों? एक्सपर्ट्स से समझें
10 साल बाद हीट एक्शन प्लान अधूरा! दिल्ली में फेल, अहमदाबाद में पास क्यों? एक्सपर्ट्स से समझें
हेल्थ
Ebola Virus: कितना खतरनाक है इबोला का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन, भारत को इससे कितना खतरा?
कितना खतरनाक है इबोला का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन, भारत को इससे कितना खतरा?
शिक्षा
CBSE Class 12 Re-evaluation: री-इवैल्यूएशन में अगर बढ़ गए नंबर तो क्या फीस वापस करेगा CBSE? जान लें जवाब
री-इवैल्यूएशन में अगर बढ़ गए नंबर तो क्या फीस वापस करेगा CBSE? जान लें जवाब
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget