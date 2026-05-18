किन देशों में शिफ्ट में पढ़ी जाती है नमाज, जानें दुनिया के बड़े देशों में क्या हैं नियम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूएई में सड़क पर नमाज पढ़ने पर भारी जुर्माना.

Offering Namaz In Shifts: बकरीद के त्योहार से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने देश में नई बहस छेड़ दी है. लखनऊ के एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने दोटूक कहा कि अगर नमाज पढ़नी है तो मस्जिदों के अंदर शिफ्ट में पढ़िए, लेकिन सड़कों को ब्लॉक मत कीजिए. उनके इस बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर दुनिया के बड़े और इस्लामिक मुल्कों में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर क्या नियम हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बड़े मुस्लिम देशों में खुले या सड़क पर नमाज अदा करना न सिर्फ प्रतिबंधित है, बल्कि ऐसा करने पर भारी-भरकम जुर्माना भी भुगतना पड़ता है.

योगी आदित्यनाथ की शिफ्ट में नमाज पढ़ने की सलाह

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़े जाने के मुद्दे पर बेहद तीखा और स्पष्ट रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान सड़कों को रोकना किसी भी हाल में सही नहीं है. मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि अगर मस्जिदों में जगह कम पड़ रही है, तो लोग एक के बाद एक अलग-अलग शिफ्ट में अपनी नमाज पूरी कर सकते हैं. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि लोग प्यार से बात मानेंगे तो ठीक है, वरना प्रशासन को दूसरा तरीका अपनाना अच्छे से आता है.

इस्लामिक देशों में बेहद कड़े कानून

सड़क पर नमाज रोकने की यह कवायद सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. दिलचस्प बात यह है कि जिस अरब क्षेत्र से इस्लाम का उदय हुआ, वहां के ज्यादातर मुस्लिम बहुल देशों में सड़कों या खुले सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करना पूरी तरह से गैरकानूनी माना गया है. इन तमाम देशों में इस तरह के सख्त कानून इसलिए बनाए गए हैं, ताकि सड़कों पर होने वाली किसी भी धार्मिक गतिविधि की वजह से आम जनता को परेशानी न हो. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सड़कों पर गाड़ियों का ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे और कोई जाम न लगे.

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इंडोनेशिया का सख्त नियम

दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया की स्थिति इस मामले में बेहद स्पष्ट है. इस देश में लगभग 8 लाख से ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं. इसके बावजूद वहां किसी भी नागरिक को सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है. सभी लोग सिर्फ मस्जिदों के अंदर जाकर ही इबादत करते हैं. इंडोनेशिया की सरकार ने आम जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नमाज के दौरान मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकरों की आवाज को भी एक तय सीमा के भीतर धीमा रखने के सख्त निर्देश जारी किए हैं, ताकि आस-पास रहने वाले दूसरे लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो.

यूएई में लगता है मोटा जुर्माना

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भी सार्वजनिक सड़कों पर नमाज अदा करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है. वहां के नियम इतने कड़े हैं कि अगर कोई व्यक्ति सड़क किनारे अपनी गाड़ी रोककर नमाज पढ़ते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर प्रशासन की तरफ से सीधे तौर पर भारी जुर्माना ठोक दिया जाता है. यूएई प्रशासन के नियमों के मुताबिक, सड़क यातायात को बाधित कर नमाज पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति पर 500 दिरहम का मोटा आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है. यह सख्त नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक आस्था के नाम पर सुरक्षा और यातायात नियमों से खिलवाड़ न कर सके.

किन देशों में शिफ्ट वाली व्यवस्था

पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूएई (दुबई और अबू धाबी) जैसे देशों में एक खास व्यावहारिक व्यवस्था भी देखने को मिलती है. जब किसी बड़ी मुख्य मस्जिद या ईदगाह में नमाजियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वहां एक ही जगह पर तय अंतराल के बाद कई शिफ्ट में अलग-अलग जमात कराकर नमाज पूरी कराई जाती है.

कामकाजी जगहों पर भी शिफ्ट वाली व्यवस्था

सऊदी अरब, यूएई और मलेशिया जैसे देशों के अलावा कई गैर-मुस्लिम देशों में भी कार्यस्थलों, बड़े शॉपिंग मॉल या इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर लोग जगह और समय की कमी को देखते हुए छोटे-छोटे समूहों में बंटकर या अलग-अलग शिफ्ट के अनुसार अपनी जरूरी नमाज अदा करते हैं. पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों में अब यह पूरी तरह तय कर दिया गया है कि सड़कों को किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया जाएगा. यही वजह है कि त्योहारों के बड़े मौकों पर भीड़ को संभालने के लिए मस्जिदों के भीतर ही समय तय करके शिफ्ट में नमाज पढ़ने की मुकम्मल व्यवस्था की जाती है.

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