हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजचांदी का बादशाह कौन? ये रही दुनिया के टॉप-5 सिल्वर किंगडम देशों की पूरी लिस्ट

चांदी का बादशाह कौन? ये रही दुनिया के टॉप-5 सिल्वर किंगडम देशों की पूरी लिस्ट

Most Silver Reserves On Earth: दुनिया की चांदी की दौड़ में एक ऐसा देश है जो कि सबसे आगे हैं, जबकि भारत इस टॉप-5 लिस्ट में नहीं है. सवाल यह है कि क्या आने वाले वर्षों में भारत अपनी भूमिका बदल पाएगा.

By : निधि पाल | Updated at : 23 Dec 2025 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

2025 में जब सोने ने निवेशकों को आकर्षित किया, तो चांदी ने सभी को चौंका दिया है. कीमतें रॉकेट की तरह बढ़ीं और रिकॉर्ड तोड़ते हुए निवेशकों को बड़ा मुनाफा दिलाया है. चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं. आज एक किलो चांदी का भाव 2,19,000 के आसपास है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी किस देश के पास है और कौन सा देश वैश्विक बाजार पर दबदबा बनाए हुए है? आइए जानें.

दुनिया का सिल्वर किंग

दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी का भंडार पेरू के पास है, लगभग 1,40,000 मीट्रिक टन के भंडार हैं. हुआरी क्षेत्र में स्थित 'एंटामिना खदान' इसे वैश्विक स्तर पर नंबर वन बनाती है. यही खदान पेरू को चांदी के बाजार में दबदबा देती है. पेरू की यह स्थिति इसे सिल्वर किंगडम का असली बादशाह बनाती है.

रूस- विशाल भंडार और ग्लोबल योगदान

दूसरे नंबर पर रूस है, जिसके पास लगभग 92,000 टन चांदी का भंडार मौजूद है. साइबेरिया और युराल क्षेत्रों की खदानें इसे वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती हैं. राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, रूस की चांदी ग्लोबल मार्केट में अहम योगदान देती है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है.

चीन- उत्पादन की बढ़ती ताकत

तीसरे स्थान पर चीन है, जिसके पास लगभग 70,000 मीट्रिक टन चांदी है. हेनान प्रांत की यिंग खदान चीन का प्रमुख उत्पादन केंद्र है. हाल के वर्षों में चीन ने खनिज उत्पादन में तेजी से प्रगति की है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और वैश्विक चांदी बाजार में उसकी स्थिति बढ़ी.

पोलैंड- यूरोप का प्रमुख खिलाड़ी

चौथे स्थान पर पोलैंड है, जिसके पास लगभग 61,000 टन चांदी है. सरकारी कंपनी KGHM पोलैंड की चांदी और तांबे की प्रमुख उत्पादक कंपनी है. 2024 में ग्लोगोव कॉपर स्मेल्टर में पोलैंड की अधिकांश चांदी शुद्ध की गई, जिससे इसकी वैश्विक बाजार में भूमिका और भी मजबूत हुई है.

मेक्सिको- खनन में वैश्विक योगदान

दुनिया में पांचवें स्थान पर मेक्सिको है, जिसके पास लगभग 37,000 टन चांदी है. जकाटेकास में 'न्यूमोंट की पेनास्किटो खदान' मेक्सिको की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी चांदी खदान है. यह खदान मेक्सिको को वैश्विक चांदी बाजार में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है.

भारत की स्थिति 

हालांकि भारत चांदी का बड़ा उपभोक्ता है और घरेलू उद्योगों के लिए निर्यात और आयात दोनों करते हैं, लेकिन भंडार की दृष्टि से भारत टॉप-5 देशों में शामिल नहीं है. देश में चांदी के भंडार सीमित हैं, इसलिए भारत ग्लोबल मार्केट में खरीददार और निवेशक की भूमिका निभाता है.

यह भी पढ़ें: कितने देशों से खजूर मंगाता है भारत, सबसे ज्यादा कौन सा मुल्क करता है इसका निर्यात?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 23 Dec 2025 08:01 AM (IST)
Tags :
Silver Silver Rate Today Silver Rate Peru Silver Mine
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Chinese Air Force: चीन ने राफेल के सामने उतारे J-16, वीडियो ने दुनिया को चौंकाया, कौन किस पर पड़ा भारी
चीन ने राफेल के सामने उतारे J-16, वीडियो ने दुनिया को चौंकाया, कौन किस पर पड़ा भारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र कैडर में NIA चीफ सदानंद दाते की री-एंट्री, 26/11 हमले में निभा चुके हैं मुख्य भूमिका
महाराष्ट्र कैडर में NIA चीफ सदानंद दाते की री-एंट्री, 26/11 हमले में निभा चुके हैं मुख्य भूमिका
विश्व
India Vs Vietnam Currency: वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

जल्लाद मुस्कान की 'COPYCAT सिस्टर',संभल की सनम बेवफा का हॉरर शो
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News
Aravali Hills: अरावली विवाद को लेकर जगह-जगह विरोध | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
Aravali Hills: राजस्थान के सिरोही में बड़ा प्रदर्शन | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Chinese Air Force: चीन ने राफेल के सामने उतारे J-16, वीडियो ने दुनिया को चौंकाया, कौन किस पर पड़ा भारी
चीन ने राफेल के सामने उतारे J-16, वीडियो ने दुनिया को चौंकाया, कौन किस पर पड़ा भारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र कैडर में NIA चीफ सदानंद दाते की री-एंट्री, 26/11 हमले में निभा चुके हैं मुख्य भूमिका
महाराष्ट्र कैडर में NIA चीफ सदानंद दाते की री-एंट्री, 26/11 हमले में निभा चुके हैं मुख्य भूमिका
विश्व
India Vs Vietnam Currency: वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
हेल्थ
सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स
सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स
ट्रेंडिंग
समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल
समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल
नौकरी
NABARD में नौकरी का शानदार मौका, 3 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
NABARD में नौकरी का शानदार मौका, 3 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget