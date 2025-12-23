चांदी का बादशाह कौन? ये रही दुनिया के टॉप-5 सिल्वर किंगडम देशों की पूरी लिस्ट

2025 में जब सोने ने निवेशकों को आकर्षित किया, तो चांदी ने सभी को चौंका दिया है. कीमतें रॉकेट की तरह बढ़ीं और रिकॉर्ड तोड़ते हुए निवेशकों को बड़ा मुनाफा दिलाया है. चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं. आज एक किलो चांदी का भाव 2,19,000 के आसपास है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी किस देश के पास है और कौन सा देश वैश्विक बाजार पर दबदबा बनाए हुए है? आइए जानें.

दुनिया का सिल्वर किंग

दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी का भंडार पेरू के पास है, लगभग 1,40,000 मीट्रिक टन के भंडार हैं. हुआरी क्षेत्र में स्थित 'एंटामिना खदान' इसे वैश्विक स्तर पर नंबर वन बनाती है. यही खदान पेरू को चांदी के बाजार में दबदबा देती है. पेरू की यह स्थिति इसे सिल्वर किंगडम का असली बादशाह बनाती है.

रूस- विशाल भंडार और ग्लोबल योगदान

दूसरे नंबर पर रूस है, जिसके पास लगभग 92,000 टन चांदी का भंडार मौजूद है. साइबेरिया और युराल क्षेत्रों की खदानें इसे वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती हैं. राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, रूस की चांदी ग्लोबल मार्केट में अहम योगदान देती है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है.

चीन- उत्पादन की बढ़ती ताकत

तीसरे स्थान पर चीन है, जिसके पास लगभग 70,000 मीट्रिक टन चांदी है. हेनान प्रांत की यिंग खदान चीन का प्रमुख उत्पादन केंद्र है. हाल के वर्षों में चीन ने खनिज उत्पादन में तेजी से प्रगति की है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और वैश्विक चांदी बाजार में उसकी स्थिति बढ़ी.

पोलैंड- यूरोप का प्रमुख खिलाड़ी

चौथे स्थान पर पोलैंड है, जिसके पास लगभग 61,000 टन चांदी है. सरकारी कंपनी KGHM पोलैंड की चांदी और तांबे की प्रमुख उत्पादक कंपनी है. 2024 में ग्लोगोव कॉपर स्मेल्टर में पोलैंड की अधिकांश चांदी शुद्ध की गई, जिससे इसकी वैश्विक बाजार में भूमिका और भी मजबूत हुई है.

मेक्सिको- खनन में वैश्विक योगदान

दुनिया में पांचवें स्थान पर मेक्सिको है, जिसके पास लगभग 37,000 टन चांदी है. जकाटेकास में 'न्यूमोंट की पेनास्किटो खदान' मेक्सिको की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी चांदी खदान है. यह खदान मेक्सिको को वैश्विक चांदी बाजार में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है.

भारत की स्थिति

हालांकि भारत चांदी का बड़ा उपभोक्ता है और घरेलू उद्योगों के लिए निर्यात और आयात दोनों करते हैं, लेकिन भंडार की दृष्टि से भारत टॉप-5 देशों में शामिल नहीं है. देश में चांदी के भंडार सीमित हैं, इसलिए भारत ग्लोबल मार्केट में खरीददार और निवेशक की भूमिका निभाता है.

