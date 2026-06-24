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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइस जगह आज भी जिंदा हैं डायनासोर! जंगलों से आती हैं अजीब तरह की आवाजें

इस जगह आज भी जिंदा हैं डायनासोर! जंगलों से आती हैं अजीब तरह की आवाजें

अगर आज के समय में हम आपसे कहें कि डायनासोर होते हैं तो क्या आप मानेंगे? शायद आप बिल्कुल नहीं मानेंगे और कहेंगे कि वो तो सालों पहले लुप्त हो चुके हैं. लेकिन एक जगह ऐसी है जहां के जंगलों में विशालकाय जानवर होने की बात कही जाती है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 24 Jun 2026 04:21 PM (IST)
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यह बात तो हम सभी जानते हैं कि करोड़ों साल पहले एक तबाही में डायनासोर पूरी तरह से खत्म हो गए थे. आज के समय में धरती पर डायनासोर का अस्तित्व होना नामुमकिन सा है. लेकिन दुनिया के कुछ अनजान कोनों और वहां के घने जंगलों से आने वाली रहस्यमयी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं. लोगों का कहना है कि इस घने जंगल में एक जीव छिपा है, जिसकी आवाजें सुनाई देती हैं, चलिए जानें कि यह कितना सच है.

कांगो के वर्षावन का खौफनाक रहस्य

मध्य अफ्रीका में स्थित कांगो के वर्षावन दुनिया के सबसे घने और सबसे खतरनाक वर्षावनों में गिने जाते हैं. इन दलदली जंगलों का लगभग 80 फीसदी हिस्सा आज भी ऐसा है, जहां इंसानों के कदम तक नहीं पड़े हैं. यहां रहने वाले स्थानीय आदिवासियों और ग्रामीणों के बीच एक अजीब सा डर बना हुआ है. उनका मानना है कि इस गहरे पानी वाले दलदलों में मोकेले-मबेम्बे नाम का एक बेहद विशालकाय जीव रहता है. कई खोजी और वैज्ञानिक जब उन इलाकों में रिसर्च करने के लिए गए तो उनको भी रात के सन्नाटे में बेहद अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई दीं, जो कि किसी आम जानवर की तो नहीं थीं.

आदिम जीव की सच्चाई या इंसानों का भ्रम

वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने जब इन आवाजों और दावों की गहराई से जांच की, तो अलग हकीकत खुलकर सामने आई. कांगो के इन जंगलों में कई ऐसे बड़े जीव रहते हैं, जिनकी दहाड़ और आवाजें गूंजकर बेहद भयानक लगने लगती हैं. स्थानीय लोग इस जीव की बनावट के बारे में जब बात करते हैं तो वह बिल्कुल डायनासोर के सॉरोपॉड (डायनासोर का एक प्रकार) की तरह लगते हैं. हालांकि विज्ञान का मानना है कि घने जंगलों के रहस्यमयी माहौल, बड़े-बड़े हाथियों और अज्ञात जीवों की वजह से लोगों को डायनासोर के होने का भ्रम होता है.

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तो कहां हैं डायनासोर के वंशज?

हम और आप सोचते हैं कि हमने तो कभी डायनासोर को देखा नहीं, तो विज्ञान की नजर में आप गलत हैं. आधुनिक जीव विज्ञान और वैज्ञानिकों की रिसर्च यह साबित कर चुकी है कि आज के दौर के पक्षी असल में थेरोपॉड डायनासोर के ही जीवित वंशज हैं. समय के साथ खुद को बचाए रखने के लिए इनका रूप बदल गया है और ये उड़ने वाले पक्षी बन गए हैं. आज भी दुनिया में कई ऐसे पक्षी मौजूद हैं, जिनकी बनावट और आकार देखने पर आपको उन बड़े-बड़े विशालकाय जीवों की याद आना तय है.

कहां देखने को मिलता है एंडियन कंडोर?

दक्षिण अमेरिका की एंडीज पहाड़ियों में आपको इसका जीता-जागता उदाहरण देखने को मिल सकता है. यहां पर एंडियन कंडोर नाम का एक बहुत बड़ा पक्षी पाया जाता है. जब यह शिकारी पक्षी आसमान में करीब 10 फीट चौड़े पंखों को फैलाकर उड़ता है, तो नीचे खड़े इंसान को लगता है कि आसमान में कोई उड़ने वाला डायनासोर हो. इसकी भयानक आवाज और शिकार करने का अंदाज भी डायनासोर की याद दिलाता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 04:21 PM (IST)
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