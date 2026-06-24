इस जगह आज भी जिंदा हैं डायनासोर! जंगलों से आती हैं अजीब तरह की आवाजें

यह बात तो हम सभी जानते हैं कि करोड़ों साल पहले एक तबाही में डायनासोर पूरी तरह से खत्म हो गए थे. आज के समय में धरती पर डायनासोर का अस्तित्व होना नामुमकिन सा है. लेकिन दुनिया के कुछ अनजान कोनों और वहां के घने जंगलों से आने वाली रहस्यमयी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं. लोगों का कहना है कि इस घने जंगल में एक जीव छिपा है, जिसकी आवाजें सुनाई देती हैं, चलिए जानें कि यह कितना सच है.

कांगो के वर्षावन का खौफनाक रहस्य

मध्य अफ्रीका में स्थित कांगो के वर्षावन दुनिया के सबसे घने और सबसे खतरनाक वर्षावनों में गिने जाते हैं. इन दलदली जंगलों का लगभग 80 फीसदी हिस्सा आज भी ऐसा है, जहां इंसानों के कदम तक नहीं पड़े हैं. यहां रहने वाले स्थानीय आदिवासियों और ग्रामीणों के बीच एक अजीब सा डर बना हुआ है. उनका मानना है कि इस गहरे पानी वाले दलदलों में मोकेले-मबेम्बे नाम का एक बेहद विशालकाय जीव रहता है. कई खोजी और वैज्ञानिक जब उन इलाकों में रिसर्च करने के लिए गए तो उनको भी रात के सन्नाटे में बेहद अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई दीं, जो कि किसी आम जानवर की तो नहीं थीं.

आदिम जीव की सच्चाई या इंसानों का भ्रम

वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने जब इन आवाजों और दावों की गहराई से जांच की, तो अलग हकीकत खुलकर सामने आई. कांगो के इन जंगलों में कई ऐसे बड़े जीव रहते हैं, जिनकी दहाड़ और आवाजें गूंजकर बेहद भयानक लगने लगती हैं. स्थानीय लोग इस जीव की बनावट के बारे में जब बात करते हैं तो वह बिल्कुल डायनासोर के सॉरोपॉड (डायनासोर का एक प्रकार) की तरह लगते हैं. हालांकि विज्ञान का मानना है कि घने जंगलों के रहस्यमयी माहौल, बड़े-बड़े हाथियों और अज्ञात जीवों की वजह से लोगों को डायनासोर के होने का भ्रम होता है.

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तो कहां हैं डायनासोर के वंशज?

हम और आप सोचते हैं कि हमने तो कभी डायनासोर को देखा नहीं, तो विज्ञान की नजर में आप गलत हैं. आधुनिक जीव विज्ञान और वैज्ञानिकों की रिसर्च यह साबित कर चुकी है कि आज के दौर के पक्षी असल में थेरोपॉड डायनासोर के ही जीवित वंशज हैं. समय के साथ खुद को बचाए रखने के लिए इनका रूप बदल गया है और ये उड़ने वाले पक्षी बन गए हैं. आज भी दुनिया में कई ऐसे पक्षी मौजूद हैं, जिनकी बनावट और आकार देखने पर आपको उन बड़े-बड़े विशालकाय जीवों की याद आना तय है.

कहां देखने को मिलता है एंडियन कंडोर?

दक्षिण अमेरिका की एंडीज पहाड़ियों में आपको इसका जीता-जागता उदाहरण देखने को मिल सकता है. यहां पर एंडियन कंडोर नाम का एक बहुत बड़ा पक्षी पाया जाता है. जब यह शिकारी पक्षी आसमान में करीब 10 फीट चौड़े पंखों को फैलाकर उड़ता है, तो नीचे खड़े इंसान को लगता है कि आसमान में कोई उड़ने वाला डायनासोर हो. इसकी भयानक आवाज और शिकार करने का अंदाज भी डायनासोर की याद दिलाता है.

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