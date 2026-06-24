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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMumbai Heavy Rainfall: अंग्रेजों के जमाने से अब तक...जलभराव से क्यों जूझ रही मुंबई, क्यों नहीं मिलती राहत?

Mumbai Heavy Rainfall: अंग्रेजों के जमाने से अब तक...जलभराव से क्यों जूझ रही मुंबई, क्यों नहीं मिलती राहत?

Mumbai Heavy Rainfall: मुंबई में साल की पहली बारिश हुई और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. हालांकि वहां ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. चलिए जानें कि हर साल मानसून पर मुंबई क्यों डूब जाती है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 24 Jun 2026 02:44 PM (IST)
Mumbai Heavy Rainfall: मुंबई में साल की पहली बारिश हुई और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. हालांकि वहां ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. चलिए जानें कि हर साल मानसून पर मुंबई क्यों डूब जाती है.

Mumbai Heavy Rainfall: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए हमेशा साल की पहली बारिश खुशियां नहीं आफत लेकर आती है. हर साल मानसून का महीना आते ही सड़कें समंदर बन जाती हैं और रेलवे ट्रैक डूब जाते हैं, इतना ही नहीं रफ्तार थामने वाली लोकल ट्रेनें पटरियों पर खड़ी नजर आती हैं. दुनिया के सबसे अमीर नगर निगमों में शुमार मुंबई महानगरपालिका BMC हर साल नालों की सफाई और ड्रेनेज दुरुस्त करने के नाम पर करोड़ों रुपये बहाती है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात रहता है. हालांकि वहां पर यह कोई आज की समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे अंग्रेजों के जमाने का पुराना ढांचा, भौगोलिक बनावट और खुद इंसानों की गलतियां भी इसमें शामिल हैं. चलिए जानें मुंबई अब तक इस समस्या से क्यों नहीं निकल पा रही है.

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मुंबई में पानी भरने की सबसे बड़ी तकनीकी वजह यहां का ड्रेनेज सिस्टम है. आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि मुंबई के ज्यादातर हिस्सों में पानी निकालने का बुनियादी ढांचा साल 1860 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था.
मुंबई में पानी भरने की सबसे बड़ी तकनीकी वजह यहां का ड्रेनेज सिस्टम है. आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि मुंबई के ज्यादातर हिस्सों में पानी निकालने का बुनियादी ढांचा साल 1860 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था.
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उस दौर में अंग्रेजों ने इस सिस्टम को उस वक्त की बेहद कम आबादी और महज 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की सामान्य बारिश को झेलने के हिसाब से तैयार किया था. आज के वक्त में जलवायु परिवर्तन की वजह से मुंबई में महज कुछ ही घंटों के अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा मूसलाधार बारिश हो जाती है, जिस वजह से यह डेढ़ सौ साल पुराना ढांचा पूरी तरह से दम तोड़ देता है.
उस दौर में अंग्रेजों ने इस सिस्टम को उस वक्त की बेहद कम आबादी और महज 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की सामान्य बारिश को झेलने के हिसाब से तैयार किया था. आज के वक्त में जलवायु परिवर्तन की वजह से मुंबई में महज कुछ ही घंटों के अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा मूसलाधार बारिश हो जाती है, जिस वजह से यह डेढ़ सौ साल पुराना ढांचा पूरी तरह से दम तोड़ देता है.
Published at : 24 Jun 2026 02:44 PM (IST)
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Mumbai Waterlogging Mumbai Heavy Rainfall Mumbai Flood Reasons

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