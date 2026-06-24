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Mumbai Heavy Rainfall: अंग्रेजों के जमाने से अब तक...जलभराव से क्यों जूझ रही मुंबई, क्यों नहीं मिलती राहत?
Mumbai Heavy Rainfall: मुंबई में साल की पहली बारिश हुई और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. हालांकि वहां ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. चलिए जानें कि हर साल मानसून पर मुंबई क्यों डूब जाती है.
Mumbai Heavy Rainfall: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए हमेशा साल की पहली बारिश खुशियां नहीं आफत लेकर आती है. हर साल मानसून का महीना आते ही सड़कें समंदर बन जाती हैं और रेलवे ट्रैक डूब जाते हैं, इतना ही नहीं रफ्तार थामने वाली लोकल ट्रेनें पटरियों पर खड़ी नजर आती हैं. दुनिया के सबसे अमीर नगर निगमों में शुमार मुंबई महानगरपालिका BMC हर साल नालों की सफाई और ड्रेनेज दुरुस्त करने के नाम पर करोड़ों रुपये बहाती है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात रहता है. हालांकि वहां पर यह कोई आज की समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे अंग्रेजों के जमाने का पुराना ढांचा, भौगोलिक बनावट और खुद इंसानों की गलतियां भी इसमें शामिल हैं. चलिए जानें मुंबई अब तक इस समस्या से क्यों नहीं निकल पा रही है.
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Published at : 24 Jun 2026 02:44 PM (IST)
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