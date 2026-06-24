उस दौर में अंग्रेजों ने इस सिस्टम को उस वक्त की बेहद कम आबादी और महज 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की सामान्य बारिश को झेलने के हिसाब से तैयार किया था. आज के वक्त में जलवायु परिवर्तन की वजह से मुंबई में महज कुछ ही घंटों के अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा मूसलाधार बारिश हो जाती है, जिस वजह से यह डेढ़ सौ साल पुराना ढांचा पूरी तरह से दम तोड़ देता है.