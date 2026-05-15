Milk Price Hike: देश में कौन-कौन सी कंपनियां बेचती हैं दूध, जानें कौन-कौन बढ़ा चुका है दाम?
Milk Price Hike: हाल ही में भारत में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. आइए जानते हैं कि किन कंपनियों ने दूध के रेट बढ़ाए हैं.
- देश में नंदिनी, वेरका, सरस प्रमुख कोऑपरेटिव ब्रांड।
Milk Price Hike: आज से आम आदमी के किचन बजट पर बोझ एक बार फिर से बढ़ गया है. भारत की दो सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कई वैरायटी की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. दोनों कंपनियों ने कीमतों में ₹2 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है. यह नया रेट 14 मई से शुरू हो गया है. इसी बीच आइए जानते हैं देश की दूध कंपनियों के बारे में.
अमूल ने कई वैरायटी की कीमतें बढ़ाईं
गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा संचालित अमूल ने पूरे देश में दूध की कई लोकप्रिय वैरायटी की कीमतों में बढ़ोतरी लागू की है. अमूल गोल्ड दूध महंगा हो गया है. इसकी कीमत ₹68 से बढ़कर ₹70 प्रति लीटर हो गई है. इसी के साथ 500 एमएल की कीमत ₹35 से बढ़कर ₹36 हो गई है. इसी तरह अमूल ताजा की कीमत ₹55 से बढ़कर ₹57 प्रति लीटर हो गई है. कंपनी ने अपने भैंस के दूध की कीमत भी बढ़ा दी है. इसका रेट ₹76 से बढ़कर ₹80 प्रति लीटर हो गया है. वहीं अमूल गाय के दूध के 500 एमएल पाउच की कीमत अब ₹31 हो गई है.
मदर डेयरी ने भी कीमत बढ़ाई
मदर डेयरी ने भी दिल्ली एनसीआर और कई दूसरे इलाकों में दूध की कीमतों में ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी के फुल क्रीम दूध की कीमत ₹70 से बढ़कर ₹72 लीटर हो गई है. टोंड दूध की कीमत ₹58 की जगह ₹60 है. इसी के साथ डबल टोंड दूध की कीमत ₹52 से बढ़कर ₹54 प्रति लीटर हो गई है. गाय के दूध की कीमतें भी ₹60 से बढ़कर ₹62 प्रति लीटर हो गई हैं. इसके अलावा बल्क वेंडिंग मशीनों के जरिए बिकने वाला टोकन दूध भी महंगा हो गया है. इसकी कीमत ₹56 से बढ़कर ₹58 प्रति लीटर हो गई है.
भारत में बड़े डेयरी ब्रांड
भारत के डेयरी सेक्टर पर अलग-अलग इलाकों में काम करने वाले बड़े कोऑपरेटिव और प्राइवेट कंपनियों का दबदबा है. दक्षिण भारत में नंदिनी सबसे लोकप्रिय कोऑपरेटिव दूध ब्रांडों में से एक है और इसे कर्नाटक मिल्क फेडरेशन चलाता है. इसी तरह वेरका पंजाब का मुख्य कोऑपरेटिव डेयरी ब्रांड है. साथ ही सरस राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से जुड़ा है. तमिलनाडु के दूध बाजार में आवीन का दबदबा बना हुआ है. वहीं महाराष्ट्र में महानंद एक जाना-माना कोऑपरेटिव ब्रांड है.
प्राइवेट डेयरी कंपनी
कोऑपरेटिव के अलावा कई बड़ी प्राइवेट कंपनी भी भारत के डेयरी सेक्टर में तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं. पराग मिल्क फूड्स गोवर्धन ब्रांड के तहत अपने प्रोडक्ट बेचती है और हेरीटेज फूड्स ने पूरे दक्षिण भारत में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. आरोग्य ब्रांड के लिए मशहूर हैट्सुन एग्रो प्रोडक्ट भी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट डेयरी कंपनियों में से एक है. वहीं कंट्री डिलाइट अपने प्रीमियम डायरेक्ट टू होम दूध डिलीवरी मॉडल की वजह से तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.
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Source: IOCL