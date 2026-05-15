हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMilk Price Hike: देश में कौन-कौन सी कंपनियां बेचती हैं दूध, जानें कौन-कौन बढ़ा चुका है दाम?

Milk Price Hike: देश में कौन-कौन सी कंपनियां बेचती हैं दूध, जानें कौन-कौन बढ़ा चुका है दाम?

Milk Price Hike: हाल ही में भारत में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. आइए जानते हैं कि किन कंपनियों ने दूध के रेट बढ़ाए हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 15 May 2026 08:33 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • देश में नंदिनी, वेरका, सरस प्रमुख कोऑपरेटिव ब्रांड।

Milk Price Hike: आज से आम आदमी के किचन बजट पर बोझ एक बार फिर से बढ़ गया है. भारत की दो सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कई वैरायटी की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. दोनों कंपनियों ने कीमतों में ₹2 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है. यह नया रेट 14 मई से शुरू हो गया है. इसी बीच आइए जानते हैं देश की दूध कंपनियों के बारे में.

अमूल ने कई वैरायटी की कीमतें बढ़ाईं

गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा संचालित अमूल ने पूरे देश में दूध की कई लोकप्रिय वैरायटी की कीमतों में बढ़ोतरी लागू की है. अमूल गोल्ड दूध महंगा हो गया है. इसकी कीमत ₹68 से बढ़कर ₹70 प्रति लीटर हो गई है. इसी के साथ 500 एमएल की कीमत ₹35 से बढ़कर ₹36 हो गई है. इसी तरह अमूल ताजा की कीमत ₹55 से बढ़कर ₹57 प्रति लीटर हो गई है. कंपनी ने अपने भैंस के दूध की कीमत भी बढ़ा दी है. इसका रेट ₹76 से बढ़कर ₹80 प्रति लीटर हो गया है. वहीं अमूल गाय के दूध के 500 एमएल पाउच की कीमत अब ₹31 हो गई है.

मदर डेयरी ने भी कीमत बढ़ाई 

मदर डेयरी ने भी दिल्ली एनसीआर और कई दूसरे इलाकों में दूध की कीमतों में ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी के फुल क्रीम दूध की कीमत ₹70 से बढ़कर ₹72 लीटर हो गई है. टोंड दूध की कीमत ₹58 की जगह ₹60 है. इसी के साथ डबल टोंड दूध की कीमत ₹52 से बढ़कर ₹54 प्रति लीटर हो गई है. गाय के दूध की कीमतें भी ₹60 से बढ़कर ₹62 प्रति लीटर हो गई हैं. इसके अलावा बल्क वेंडिंग मशीनों के जरिए बिकने वाला टोकन दूध भी महंगा हो गया है. इसकी कीमत ₹56 से बढ़कर ₹58 प्रति लीटर हो गई है.

भारत में बड़े डेयरी ब्रांड 

भारत के डेयरी सेक्टर पर अलग-अलग इलाकों में काम करने वाले बड़े कोऑपरेटिव और प्राइवेट कंपनियों का दबदबा है. दक्षिण भारत में नंदिनी सबसे लोकप्रिय कोऑपरेटिव दूध ब्रांडों में से एक है और इसे कर्नाटक मिल्क फेडरेशन चलाता है. इसी तरह वेरका पंजाब का मुख्य कोऑपरेटिव डेयरी ब्रांड है. साथ ही सरस राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से जुड़ा है. तमिलनाडु के दूध बाजार में आवीन का दबदबा बना हुआ है. वहीं महाराष्ट्र में महानंद एक जाना-माना कोऑपरेटिव ब्रांड है.

प्राइवेट डेयरी कंपनी 

कोऑपरेटिव के अलावा कई बड़ी प्राइवेट कंपनी भी भारत के डेयरी सेक्टर में तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं. पराग मिल्क फूड्स गोवर्धन ब्रांड के तहत अपने प्रोडक्ट बेचती है और हेरीटेज फूड्स ने पूरे दक्षिण भारत में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. आरोग्य ब्रांड के लिए मशहूर हैट्सुन एग्रो प्रोडक्ट भी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट डेयरी कंपनियों में से एक है. वहीं कंट्री डिलाइट अपने प्रीमियम डायरेक्ट टू होम दूध डिलीवरी मॉडल की वजह से तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

यह भी पढ़ेंः होर्मुज स्ट्रेट के 'भंवर' में फंसे ये ड्राई फ्रूट्स, जानें भारत में कितनी बढ़ी किल्लत?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 15 May 2026 08:33 AM (IST)
Tags :
Amul Milk Price Milk Price Hike Mother Dairy Rates
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Milk Price Hike: देश में कौन-कौन सी कंपनियां बेचती हैं दूध, जानें कौन-कौन बढ़ा चुका है दाम?
देश में कौन-कौन सी कंपनियां बेचती हैं दूध, जानें कौन-कौन बढ़ा चुका है दाम?
जनरल नॉलेज
Satellites In Space: किस देश के पास हैं सबसे ज्यादा सैटेलाइट, जानें भारत कौन से नंबर पर?
किस देश के पास हैं सबसे ज्यादा सैटेलाइट, जानें भारत कौन से नंबर पर?
जनरल नॉलेज
Gold Purchase Limit: एक बार में कितना गोल्ड खरीद सकते हैं भारतीय, क्या इसकी भी है कोई लिमिट?
एक बार में कितना गोल्ड खरीद सकते हैं भारतीय, क्या इसकी भी है कोई लिमिट?
जनरल नॉलेज
Norway Oil: तेल बेचकर अरबों डॉलर कमाता है यह देश, जानें खुद क्यों नहीं करता इस्तेमाल?
तेल बेचकर अरबों डॉलर कमाता है यह देश, जानें खुद क्यों नहीं करता इस्तेमाल?
Advertisement

वीडियोज

UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Wholesale Inflation | Sandeep Chaudhary: PM अपील के बाद महंगाई का महा-विस्फोट | PM Modi Appeal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन को डर दिखाकर हॉर्मुज में घसीट रहा अमेरिका, मार्को रूबियो ईरान से बोले- 'हमारा फायदा नहीं उठाने देंगे...'
चीन को डर दिखाकर हॉर्मुज में घसीट रहा अमेरिका, मार्को रूबियो ईरान से बोले- 'हमारा फायदा नहीं उठाने देंगे...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में तूफान और बारिश का अलर्ट, पर नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, तापमान पहुंचेगा 41 डिग्री के पार
दिल्ली में तूफान और बारिश का अलर्ट, पर नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, तापमान पहुंचेगा 41 डिग्री के पार
विश्व
आज से 5 देशों के दौरे पर PM मोदी, सबसे पहले क्यों जा रहे हैं UAE, आखिर में जाएंगे इटली
आज से 5 देशों के दौरे पर PM मोदी, सबसे पहले क्यों जा रहे हैं UAE, आखिर में जाएंगे इटली
आईपीएल 2026
IPL Playoffs Qualification Scenarios: मुंबई से हारने के बाद पंजाब किंग्स की उम्मीदों को लगा झटका, 5 पॉइंट्स में समझिए प्लेऑफ का गणित
मुंबई से हारने के बाद पंजाब किंग्स की उम्मीदों को लगा झटका, 5 पॉइंट्स में समझिए प्लेऑफ का गणित
ओटीटी
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर
फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये 7 नई फिल्में-सीरीज
इंडिया
Weather Forecast: अगले 24 घंटे पड़ेंगे भारी, 10 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार का हाल क्या?
अगले 24 घंटे पड़ेंगे भारी, 10 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार का हाल क्या?
जनरल नॉलेज
Gold Purchase Limit: एक बार में कितना गोल्ड खरीद सकते हैं भारतीय, क्या इसकी भी है कोई लिमिट?
एक बार में कितना गोल्ड खरीद सकते हैं भारतीय, क्या इसकी भी है कोई लिमिट?
नौकरी
Indian Army TES 56 Entry 2026: जेईई के बाद वर्दी का रास्ता, इंडियन आर्मी TES 56 से बनें अधिकारी
जेईई के बाद वर्दी का रास्ता, इंडियन आर्मी TES 56 से बनें अधिकारी
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget