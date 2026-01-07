इजराइल में खूबसूरत लड़कियां ही सेना में क्यों होती हैं भर्ती, हैरान कर देगा असली कारण

इजराइल की सेना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहती हैं. वजह होती है वहां की महिला सैनिक, जो मजबूत भी दिखती हैं और आत्मविश्वास से भरी भी होती हैं. कई लोग सवाल करते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़कियां सेना में क्यों होती हैं, क्या यह कोई खास चयन है? क्या मॉडलिंग या फिल्मों से ज्यादा सेना को चुना जाता है? सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. इसके पीछे कोई ग्लैमर नहीं, बल्कि देश का कानून, सुरक्षा हालात और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है.

इजराइल में सेना जॉब नहीं, कर्तव्य है

इजराइल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है, जहां सेना में जाना विकल्प नहीं, बल्कि जिम्मेदारी मानी जाती है. यहां हर यहूदी नागरिक को 18 साल की उम्र पूरी होते ही राष्ट्रीय सैन्य सेवा करनी होती है. यह नियम लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है. यानी सेना में भर्ती होने के लिए सुंदरता, करियर या पसंद का सवाल ही नहीं उठता है.

महिलाओं के लिए क्या हैं नियम

इजराइल में पुरुषों को करीब ढाई से तीन साल तक और महिलाओं को लगभग दो साल तक सैन्य सेवा करनी होती है. इस दौरान वे पूरी तरह सेना का हिस्सा होती हैं. हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे स्वास्थ्य कारण, धार्मिक वजह या पारिवारिक स्थिति में छूट भी मिलती है, लेकिन आम तौर पर ज्यादातर युवाओं को यह सेवा पूरी करनी होती है.

देश की सुरक्षा सबसे बड़ा कारण

इजराइल एक छोटा देश है और उसके चारों तरफ सुरक्षा चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं. ऐसे में सरकार का मानना है कि देश की रक्षा में हर नागरिक का योगदान जरूरी है. महिलाओं को सेना में शामिल करने का फैसला इसी सोच से लिया गया था. इजराइल रक्षा बल यानी IDF में महिलाओं की मौजूदगी कोई नई बात नहीं, बल्कि देश के गठन के समय से ही यह व्यवस्था रही है.

कम उम्र से मिलती है सख्त ट्रेनिंग

इजराइल में लड़कियों को बहुत कम उम्र से मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनने की ट्रेनिंग दी जाती है. सेना में भर्ती होने के बाद वे हर तरह के मौसम और हालात में काम करना सीखती हैं. उन्हें सिर्फ हथियार चलाना ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग और इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी ट्रेन किया जाता है.

खूबसूरती नहीं, फिटनेस और आत्मविश्वास

अक्सर लोग भ्रम में रहते हैं कि इजराइली महिला सैनिक सुंदर इसलिए दिखती हैं क्योंकि उनका चयन उसी आधार पर होता है, जबकि सच्चाई यह है कि सख्त ट्रेनिंग, अनुशासित जीवन और आत्मविश्वास उन्हें फिट और मजबूत बनाता है. सेना का अनुशासन, रोज की फिजिकल एक्टिविटी और मानसिक मजबूती उनके व्यक्तित्व में साफ नजर आती है.

पुरुषों के साथ कंधे से कंधा

IDF में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं. वे बॉर्डर सुरक्षा, मेडिकल यूनिट, टेक्निकल डिवीजन और कई बार कॉम्बैट सपोर्ट रोल में भी तैनात रहती हैं. इस देश की सरकार का मानना है कि देश की रक्षा में लिंग नहीं, बल्कि क्षमता मायने रखती है.

सेना के बाद भी मिलता है फायदा

सेना में सेवा देने के बाद इजराइली महिलाओं को जीवन में कई फायदे मिलते हैं. उन्हें लीडरशिप, अनुशासन और टेक्निकल स्किल्स का अनुभव मिलता है, जो आगे पढ़ाई और करियर में काम आता है. यही वजह है कि सेना से निकलने के बाद वे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी नजर आती हैं.

यह भी पढ़ें: मोनोगैमी एक मोरल ऑप्शन या फिर सोशल प्रेशर? मोनोगैमस लीग में इंसान किस नंबर पर; नई रिसर्च में हुआ खुलासा