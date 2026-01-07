हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइजराइल में खूबसूरत लड़कियां ही सेना में क्यों होती हैं भर्ती, हैरान कर देगा असली कारण

इजराइल में खूबसूरत लड़कियां ही सेना में क्यों होती हैं भर्ती, हैरान कर देगा असली कारण

इजराइल की महिला सैनिक सुंदरता की वजह से नहीं, बल्कि कानून और देश की जरूरत के कारण सेना में होती हैं. यहां सेना एक करियर नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है.

By : निधि पाल | Updated at : 07 Jan 2026 06:28 PM (IST)
Preferred Sources

इजराइल की सेना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहती हैं. वजह होती है वहां की महिला सैनिक, जो मजबूत भी दिखती हैं और आत्मविश्वास से भरी भी होती हैं. कई लोग सवाल करते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़कियां सेना में क्यों होती हैं, क्या यह कोई खास चयन है? क्या मॉडलिंग या फिल्मों से ज्यादा सेना को चुना जाता है? सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. इसके पीछे कोई ग्लैमर नहीं, बल्कि देश का कानून, सुरक्षा हालात और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है.

इजराइल में सेना जॉब नहीं, कर्तव्य है

इजराइल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है, जहां सेना में जाना विकल्प नहीं, बल्कि जिम्मेदारी मानी जाती है. यहां हर यहूदी नागरिक को 18 साल की उम्र पूरी होते ही राष्ट्रीय सैन्य सेवा करनी होती है. यह नियम लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है. यानी सेना में भर्ती होने के लिए सुंदरता, करियर या पसंद का सवाल ही नहीं उठता है.

महिलाओं के लिए क्या हैं नियम

इजराइल में पुरुषों को करीब ढाई से तीन साल तक और महिलाओं को लगभग दो साल तक सैन्य सेवा करनी होती है. इस दौरान वे पूरी तरह सेना का हिस्सा होती हैं. हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे स्वास्थ्य कारण, धार्मिक वजह या पारिवारिक स्थिति में छूट भी मिलती है, लेकिन आम तौर पर ज्यादातर युवाओं को यह सेवा पूरी करनी होती है.

देश की सुरक्षा सबसे बड़ा कारण

इजराइल एक छोटा देश है और उसके चारों तरफ सुरक्षा चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं. ऐसे में सरकार का मानना है कि देश की रक्षा में हर नागरिक का योगदान जरूरी है. महिलाओं को सेना में शामिल करने का फैसला इसी सोच से लिया गया था. इजराइल रक्षा बल यानी IDF में महिलाओं की मौजूदगी कोई नई बात नहीं, बल्कि देश के गठन के समय से ही यह व्यवस्था रही है.

कम उम्र से मिलती है सख्त ट्रेनिंग

इजराइल में लड़कियों को बहुत कम उम्र से मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनने की ट्रेनिंग दी जाती है. सेना में भर्ती होने के बाद वे हर तरह के मौसम और हालात में काम करना सीखती हैं. उन्हें सिर्फ हथियार चलाना ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग और इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी ट्रेन किया जाता है. 

खूबसूरती नहीं, फिटनेस और आत्मविश्वास

अक्सर लोग भ्रम में रहते हैं कि इजराइली महिला सैनिक सुंदर इसलिए दिखती हैं क्योंकि उनका चयन उसी आधार पर होता है, जबकि सच्चाई यह है कि सख्त ट्रेनिंग, अनुशासित जीवन और आत्मविश्वास उन्हें फिट और मजबूत बनाता है. सेना का अनुशासन, रोज की फिजिकल एक्टिविटी और मानसिक मजबूती उनके व्यक्तित्व में साफ नजर आती है.

पुरुषों के साथ कंधे से कंधा

IDF में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं. वे बॉर्डर सुरक्षा, मेडिकल यूनिट, टेक्निकल डिवीजन और कई बार कॉम्बैट सपोर्ट रोल में भी तैनात रहती हैं. इस देश की सरकार का मानना है कि देश की रक्षा में लिंग नहीं, बल्कि क्षमता मायने रखती है. 

सेना के बाद भी मिलता है फायदा

सेना में सेवा देने के बाद इजराइली महिलाओं को जीवन में कई फायदे मिलते हैं. उन्हें लीडरशिप, अनुशासन और टेक्निकल स्किल्स का अनुभव मिलता है, जो आगे पढ़ाई और करियर में काम आता है. यही वजह है कि सेना से निकलने के बाद वे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी नजर आती हैं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 07 Jan 2026 06:28 PM (IST)
Israeli Women Soldiers Women In Israeli Army Women In Combat Support
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget