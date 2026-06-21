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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजStrait Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट से भारत तक आने पर कितने गैलन तेल पी जाता है जहाज, जानें कितनी है दूरी?

Strait Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट से भारत तक आने पर कितने गैलन तेल पी जाता है जहाज, जानें कितनी है दूरी?

Strait Hormuz: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से होर्मुज अभी भी प्रभावित है. इसी बीच आइए जानते हैं कि होर्मुज से भारत तक आने में एक जहाज कितना तेल खर्च करता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 21 Jun 2026 01:26 PM (IST)
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  • होरमुज से भारत तक टैंकर ईंधन खपत का विश्लेषण किया।
  • होरमुज से भारत पहुंचने में टैंकरों को 4-6 दिन लगते।
  • प्रतिदिन बड़ा टैंकर 50-80 हजार गैलन ईंधन खपत करता।
  • पूरी यात्रा में 2.5-4 लाख गैलन ईंधन खर्च होता।

Strait Hormuz: दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिक रूप से जरूरी समुद्री मार्ग में से एक से भारत को एक अच्छी खबर मिली है. दरअसल होर्मुज को फिर से बंद करने को लेकर खबरें आ रही हैं. इसी बीच तीन बड़े भारतीय तेल टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज से गुजर चुके हैं और भारत की तरफ बढ़ रहे हैं. होर्मुज स्ट्रेट पर सभी लोगों की नजरे हैं और उसके बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर होर्मुज से भारत आने में एक बड़ा तेल टैंकर कितना ईंधन खर्च करता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

होर्मुज स्ट्रेट और भारत के बीच की दूरी 

होर्मुज और भारत की पश्चिमी तट रेखा के बीच समुद्री दूरी बंदरगाह के आधार पर अलग-अलग होती है. गुजरात, मुंबई या फिर दूसरे पश्चिमी तटीय टर्मिनल में दहेज जैसे प्रमुख बंदरगाहों के लिए दूरी लगभग 1200 से 1500 समुद्री मील है. अगर आसान शब्दों में कहें तो यह लगभग 2200 से 2800 किलोमीटर तक होता है. यह रास्ता भारत के लिए सबसे जरूरी ऊर्जा आपूर्ति गलियारों में से एक के रूप में काम करता है. ऐसा इसलिए क्योंकि देश के कच्चे तेल और एलएनजी इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है.

सफर में कितना समय लगता है? 

बड़े मालवाहक जहाजों और कच्चे तेल के टैंकरों को पूरा सफर करने में आमतौर पर 4 से 6 दिन लगते हैं. इस सफर का सटीक समय मौसम की स्थिति, समुद्री यातायात, जहाज के आकार और परिचालन की रफ्तार पर निर्भर करता है. ज्यादातर कमर्शियल टैंकर ईंधन दक्षता और वितरण को संतुलित करने के लिए लगभग 13 से 15 समुद्री मील की रफ्तार बनाए रखते हैं. 

बड़े तेल टैंकरों की ईंधन खपत 

गाड़ी या फिर ट्रक के उलट जहाज प्रति किलोमीटर के आधार पर ईंधन की खपत की गणना नहीं करते. इसके बजाय ईंधन का इस्तेमाल प्रतिदिन मापा जाता है. एक वेरी लार्ज क्रूड करियर या फिर सुपर टैंकर आमतौर पर सफर के दौरान हर दिन 50 हजार से 80 हजार गैलन समुद्री ईंधन की खपत करता है. यह जहाज एक ही सफर में भारी मात्रा में कच्चे तेल का परिवहन करते हैं जो अक्सर 2 लाख से 3 लाख मीट्रिक टन का होता है.

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पुरी यात्रा के दौरान कुल ईंधन खपत 

पांच दिनों की औसत यात्रा को ध्यान में रखते हुए होर्मुज से भारत तक यात्रा करने वाला एक बड़ा तेल टैंकर 2,50,000 से 4 लाख गैलन ईंधन की खपत कर सकता है.

प्रति समुद्री मील ईंधन की खपत 

दूरी के आधार पर देखने पर यह नंबर और भी ज्यादा चौंकाने वाला हो जाता है. एक बड़ा टैंकर हर समुद्री मील की यात्रा के लिए लगभग 200 से 250 गैलन ईंधन के खपत कर सकता है. अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग संचालन के दौरान तय किए गए हजारों समुद्री मील को देखते हुए ईंधन दुनिया भर में शिपिंग कंपनियों के लिए सबसे बड़े खर्चों में से एक है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 21 Jun 2026 01:26 PM (IST)
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Oil Tanker Ship Fuel Strait Hormuz
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