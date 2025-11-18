हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजईरान ने भारतीयों के लिए बंद कर दी फ्री वीजा एंट्री, अब यहां जाने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा?

ईरान ने भारतीयों के लिए बंद कर दी फ्री वीजा एंट्री, अब यहां जाने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा?

Iran Cancels Visa Free Entry: ईरान ने अचानक भारतीयों को दी जाने वाली वीजा-मुक्त एंट्री बंद कर दी है. अब सुरक्षित यात्रा के लिए वीजा लेना अनिवार्य हो गया है और इसकी कीमतें भी कम नहीं हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 18 Nov 2025 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान ने भारतीयों के लिए 22 नवंबर से बिना वीजा प्रवेश की सुविधा बंद कर दी है. यह कदम उस समय उठाया गया, जब कई भारतीयों को नकली नौकरी दिलाने के नाम पर ईरान भेजने, वहां तस्करी करने और फिरौती के लिए अगवा करने जैसी घटनाएं लगातार सामने आईं. सरकार ने साफ कर दिया है कि यह प्रतिबंध सभी भारतीय सामान्य पासपोर्ट धारकों पर लागू होगा. अब ईरान में कदम रखने से लेकर केवल एयरपोर्ट के रास्ते ट्रांजिट करने तक, हर स्थिति में वीजा अनिवार्य होगा. 

क्यों बैन किया गया फ्री वीजा

यह बदलाव सिर्फ एक कागजी नियम नहीं है, बल्कि उसकी बुनियाद कुछ बेहद गंभीर मुद्दों पर है. भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने तुरंत एक चेतावनी जारी की है, खासकर उन एजेंटों से सावधान रहने के लिए, जो वीजा-मुक्त ट्रैवल का झांसा देकर लोगों को गुमराह कर रहे थे. MEA ने बताया है कि पिछले कुछ समय में कई भारतीयों को नौकरी या तीसरे देश ट्रांजिट के नाम पर ईरान भेजा गया था.  इनमें कई लोग अपहरण का शिकार हो गए, और फिर उनका रिहाई पूरा पैसे के लिए हुआ करता था. फिरौती मांगने जैसी घटनाएं सामने आई हैं.

ईरान की तरफ से भी वजह बताई गई है कि यह कदम आपराधिक तत्वों द्वारा वीजा-मुक्त व्यवस्था का दुरुपयोग रोकने के लिए उठाया गया है. अब एयरलाइनों को भी यात्रियों का बोर्डिंग करते समय वीजा चेक करना अनिवार्य होगा. बिना सही वीजा वाले भारतीय यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतरने के बाद देश में एंट्री नहीं मिलेगी. 

कितना आएगा वीजा का खर्चा

अब सवाल उठता है, यह नया वीजा कितना महंगा पड़ेगा? इसके लिए अप्रैल 2025 की ताजा फीस के अनुसार, भारतीयों के लिए ईरान टूरिस्ट वीजा (एक साल तक, सिंगल / मल्टी एंट्री) की कीमत लगभग $100, यानी लगभग 8,330 रुपये है. इसके अलावा, अगर आप 1-5 साल का मल्टी-एंट्री वीजा चाहते हैं, तो वो $200 (करीब 16,660 रुपये) तक जा सकता है. 

यह सिर्फ टूरिस्ट वीजा की दरें हैं, अगर आप वहां नौकरी करना चाहते हैं, तो एम्प्‍लॉयमेंट वीजा की फीस अलग होती है. उदाहरण के लिए, 6-12 महीने के लिए $275 या लगभग 22,908 रुपये. इसके अलावा, ट्रांजिट वीजा (15 दिन तक) भी $20 (लगभग 1,666 रुपये) की कीमत पर पहले से लागू था. 

यह भी पढ़ें: भारत में किसने की फिल्टर कॉफी की शुरुआत? जानें इसके पीछे की दिलचस्प कहानी

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 18 Nov 2025 11:01 AM (IST)
Tags :
Iran Iran Cancels Visa Free Entry Iran Visa Fees
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आंसू गैस, लाठियां और पुलिस से झड़पें, शेख हसीना पर फैसले के बाद बांग्लादेश में बवाल, 2 लोगों की मौत
आंसू गैस, लाठियां और पुलिस से झड़पें, शेख हसीना पर फैसले के बाद बांग्लादेश में बवाल, 2 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट के UP लिंक की जांच, डॉ. परवेज ने 15 साल पहले अयोध्या में की थी इंटर्नशिप, NIA कर रही पड़ताल
दिल्ली ब्लास्ट के UP लिंक की जांच, डॉ. परवेज ने 15 साल पहले अयोध्या में की थी इंटर्नशिप, NIA कर रही पड़ताल
बॉलीवुड
Dhurandhar Cast Fees: धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Sandeep Chaudhary: 'INDIA' गठबंधन में बवाल...वजूद पर ही सवाल! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आंसू गैस, लाठियां और पुलिस से झड़पें, शेख हसीना पर फैसले के बाद बांग्लादेश में बवाल, 2 लोगों की मौत
आंसू गैस, लाठियां और पुलिस से झड़पें, शेख हसीना पर फैसले के बाद बांग्लादेश में बवाल, 2 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट के UP लिंक की जांच, डॉ. परवेज ने 15 साल पहले अयोध्या में की थी इंटर्नशिप, NIA कर रही पड़ताल
दिल्ली ब्लास्ट के UP लिंक की जांच, डॉ. परवेज ने 15 साल पहले अयोध्या में की थी इंटर्नशिप, NIA कर रही पड़ताल
बॉलीवुड
Dhurandhar Cast Fees: धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
World Toilet Day 2025: इस देश में बना है टॉयलेट म्यूजियम, देखने वालों को देने पड़ते हैं इतने पैसे
इस देश में बना है टॉयलेट म्यूजियम, देखने वालों को देने पड़ते हैं इतने पैसे
लाइफस्टाइल
24 hours before Death: मौत से 24 घंटे पहले दिखने लगते हैं ये 3 लक्षण, जान लें क्या-क्या होता है महसूस?
मौत से 24 घंटे पहले दिखने लगते हैं ये 3 लक्षण, जान लें क्या-क्या होता है महसूस?
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget