कितने रुपये में मिलता है एपस्टीन जेट का टिकट, कम से कम कितना खर्च करना जरूरी?

अमेरिका में यौन अपराध के दोषी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े मामलों में अमेरिकी न्याय विभाग ने कई डॉक्यूमेंट का एक बड़ा जत्था सार्वजनिक किया है. वहीं जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी फाइल के सामने आने के बाद एक बार फिर उनके प्राइवेट जेट्स चर्चा में हैं. इन विमान में सबसे ज्यादा नाम Gulfstream G550 का आता है, जिसे एपस्टीन लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहे. इन सब के बीच एक सवाल यह भी सामने आने लगा है कि अगर कोई आम व्यक्ति एपस्टीन जेट का इस्तेमाल करना चाहे तो उसे कितने रुपये में टिकट मिलता है और कम से कम इसके लिए कितना खर्च करना जरूरी होता है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि एपस्टीन जेट का टिकट कितने रुपये में मिलता है और उसके लिए कम से कम कितना खर्च करना जरूरी है?

एपस्टीन के चर्चित विमान

एपस्टीन के विमानों में शामिल Gulfstream G550 एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज प्राइवेट जेट है. यह जेट बिना रुके अमेरिका से यूरोप तक उड़ान भरने में सक्षम है. FAA रिकॉर्ड्स के अनुसार यह विमान करीब 6,750 नॉटिकल माइल की रेंज देता है और इसमें आमतौर पर 12 से 16 यात्री सफर कर सकते हैं. अगर यह जेट नया खरीदा जाए तो Gulfstream G550 की कीमत करीब 61.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 500 करोड़ रुपये से ज्यादा होती है. हालांकि एपस्टीन ने यह विमान सेकंड हैंड खरीदा था. जिसकी कीमत इससे कम मानी जाती है. बाद में उसकी मौत के बाद यह जेट करीब 10.6 मिलियन डॉलर में बेचा गया. वहीं एपस्टीन का Boeing 727 का नाम लोलिता एक्सप्रेस के तौर पर भी बहुत चर्चित रहा.

एपस्टीन जेट का टिकट कितने रुपये में मिलता है?

एपस्टीन के इस्तेमाल में रहे प्राइवेट जेट्स में आम फ्लाइट्स की तरह टिकट सिस्टम नहीं था. इनमें सफर करने के लिए पूरा विमान चार्ट करना पड़ता है. यानी एक व्यक्ति या ग्रुप पूरे जेट को तय समय और रूट के लिए किराए पर लेता है. एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारी के अनुसार Gulfstream G550 जैसे प्राइवेट जेट को चार्टर करने का प्रति घंटे का खर्च करीब 10 हजार से 15 हजार डॉलर तक होता है. भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 8 से 12 लाख रुपये प्रति घंटा बैठती है.

वहीं अगर कोई छोटी दूरी की यात्रा भी करता है तो फ्यूल, क्रू फीस, एयरपोर्ट चार्ज और मेंटेनेंस मिलाकर कुल 20 से 30 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. वहीं अमेरिका से यूरोप या किसी लंबी इंटरनेशनल उड़ान के लिए यह खर्च 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है. यहीं वजह है कि ऐसे जेट पर सफर करना सिर्फ अरबपतियों, उद्योगपति और वीआईपी लोगों तक सीमित रहता है. एपस्टीन के साथ सफर करने वाले ज्यादातर लोग हाई प्रोफाइल थे, जिनके लिए यह खर्च कोई बड़ी बात नहीं थी.

