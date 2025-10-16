नॉर्मल इंसान को कितना दिया जाता है एनेस्थेसिया, कितनी ज्यादा डोज पर हो जाती है मौत?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक सर्जन पर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप लगा है. पुलिस के अनुसार, डॉक्टर ने अपनी पत्नी को इलाज के बहाने एनेस्थेसिया की ओवरडोज दी, जिससे उसकी मौत हो गई. यह घटना अप्रैल में हुई थी, लेकिन अब फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पूरा मामला अननेचुरल डेथ से मर्डर केस में बादल गया है.

फोरेंसिक रिपोर्ट में महिला के शरीर में प्रोपोफॉल नामक दवा पाई गई है, जो एक इंट्रावेनस एनेस्थेटिक होती है और आमतौर पर ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश करने के लिए दी जाती है. इस घटना के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर एनेस्थेसिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है और कितनी डोज देने पर यह जानलेवा साबित हो सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नॉर्मल इंसान को कितना एनेस्थेसिया दिया जाता है और कितनी डोज पर उसकी मौत हो सकती है.



क्या है एनेस्थेसिया?



सर्जरी के दौरान दर्द से राहत देने के लिए मरीज को एनेस्थेसिया दिया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत सावधानी से तय की जाती है. डॉक्टर मरीज के वजन उम्र और हेल्थ कंडीशन को देखकर यह डिसाइड करते हैं कि कितना एनेस्थेसिया देना है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, एनेस्थेसिया की डोज प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से तय की जाती है. वहीं कुछ दवाएं टोटल बॉडी वेट के अनुसार दी जाती हैं, तो कुछ लीन बॉडी मास के अनुसार दी जाती हैं. अगर मरीज की हालत गंभीर है या उम्र ज्यादा है तो डोज की मात्रा कम रखी जाती है, ताकि ब्लड प्रेशर पर असर न पड़े.



किस कंडीशन में कम दी जाती है डोज?

अगर मरीज का ब्लड प्रेशर कम है या शरीर से ज्यादा खून निकल गया है तो उसे बहुत कम मात्रा में एनेस्थेसिया दिया जाता है क्योंकि ज्यादा मात्रा में देने पर दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर दोनों खतरनाक लेवल पर गिर सकते हैं, जिससे मरीज की मौत भी हो सकती है.



क‍ितनी डाेज पर हो सकती है मौत?

आमतौर पर सर्जरी में दी जाने वाली एनेस्थेसिया की मात्रा सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन ओवरडोज की स्थिति में यह जानलेवा साबित हो सकती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक हेल्दी व्यक्ति में एनेस्थेसिया से मौत का खतरा 1 लाख लोगों में सिर्फ एक पर होता है. हालांकि मरीज को पहले से दिल, किडनी या फेफड़ों की बीमारी है तो उसका शरीर एनेस्थेसिया को सहन नहीं कर पाता है. इस स्थिति में थोड़ी सी ज्यादा मात्रा भी हार्ट अरेस्ट या ब्रेन ब्लीड जैसी स्थिति पैदा कर सकती है.

