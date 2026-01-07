दिल्ली में कितने बिजली उपभोक्ता, जानें दिसंबर में कितने परिवारों का बिल आया जीरो?

दिल्ली में बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिल से राहत देने वाली सब्सिडी योजना ने दिसंबर 2025 में अब तक का सबसे बड़ा असर दिखाया. दरअसल राजधानी में इस महीने बड़ी संख्या में ऐसे परिवार रहे, जिन्हें बिजली के लिए एक भी रुपया नहीं चुकाना पड़ा. ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में लाखों परिवारों का बिजली बिल पूरी तरह जीरो रहा है. वहीं कुल मिलाकर 63 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में से 58.7 लाख ने किसी न किसी रूप में बिजली सब्सिडी का फायदा उठाया. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में कितने बिजली उपभोक्ता और दिसंबर में कितने परिवारों का बिल जीरो आया.

दिल्ली में दिसंबर में कितने परिवारों का बिल जीरो आया?

दिसंबर 2025 में दिल्ली के 10 में से 9 से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी योजना का फायदा उठाया है. यह बीते तीन सालों में किसी एक महीने में सबसे ज्यादा कवरेज माना जा रहा है. आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में 46 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली बिल पूरी तरह जीरो रहा है. इसके अलावा दिसम्बर महीने में कुल उपभोक्ताओं का करीब 93 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी के दायरे में रहा. वहीं सर्दियों के मौसम में बिजली की खपत कम होने से ज्यादा परिवार सब्सिडी स्लैब के अंदर रहे हैं.

कैसे मिलती है दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी?

दिल्ली में लागू बिजली सब्सिडी योजना के तहत 0 से 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर पूरा बिल माफ होता है. वहीं 201 से 400 यूनिट तक खपत करने पर 50 फीसदी बिल देना पड़ता है. इसके बाद 400 यूनिट से ज्यादा खर्च करने वालों को कोई सब्सिडी नहीं मिलती है. वहीं 2025 में दिल्ली में 31 से 32 लाख उपभोक्ता ऐसे रहे, जिनकी महीने की बिजली खपत 200 यूनिट तक सीमित रही. यह संख्या 2024 में करीब 30 लाख और 2023 में लगभग 28 लाख थी. यानी हर साल 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ी है. 2025 में यह वर्ग दिल्ली के कुल घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का करीब आधा हिस्सा रहा. इसके अलावा जो उपभोक्ता 201 से 400 यूनिट के बीच बिजली खर्च करते हैं, उनकी संख्या भी 2025 में बढ़ी. पूरे साल यह आंकड़ा 12 लाख से 23 लाख के बीच बना रहा. 2024 की तुलना में 2025 में ज्यादातर महीनों में इस कैटेगरी के उपभोक्ता ज्यादा रहे, जिससे साफ है कि कई घर सब्सिडी सीमा के भीतर बने हुए हैं.

तीन साल में बढ़े घरेलू बिजली उपभोक्ता

आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. 2023 में 57 लाख, 2024 में 60 लाख और 2025 में 63 लाख उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ी है. इसके साथ ही सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं की औसत संख्या भी हर साल बढ़ती गई. वहीं गर्मी के मौसम में एसी और कूलिंग डिवाइस के चलते कई घर 400 यूनिट की सीमा पार कर जाते हैं, जिससे सब्सिडी कवरेज कम हो जाता है. अगस्त 2023 में सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ता घटकर 29 लाख रह गए थे. हालांकि अगस्त 2024 में यह संख्या 38 लाख और अगस्त 2025 में 42.5 लाख तक पहुंच गई.

