हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजमीन, पानी और हवा…‘न्यूक्लियर ट्राइएड’ के जरिए एकसाथ मौत बरसा सकते हैं ये देश

जमीन, पानी और हवा…‘न्यूक्लियर ट्राइएड’ के जरिए एकसाथ मौत बरसा सकते हैं ये देश

Ultimate Nuclear Power: तीन दिशाओं से एक साथ परमाणु हमला करने की क्षमता दुनिया में केवल चुनिंदा देशों के पास है. लेकिन असली सवाल यह है कि इन हथियारों के बढ़ते जमावड़े से भविष्य कितना सुरक्षित है.

By : निधि पाल | Updated at : 29 Nov 2025 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के ताकतवर देशों में धरती के नीचे, समुद्र की गहराइयों में और आसमान की ऊंचाइयों पर ऐसी खामोश तैयारियां चल रही हैं, जो पलक झपकते ही सब कुछ मिटा सकती हैं. बड़े-बड़े देश अपनी सुरक्षा नहीं, बल्कि दुश्मन को पलक झपकते खत्म कर देने की क्षमता बढ़ा रहे हैं. इनमें सबसे खतरनाक है न्यूक्लियर ट्राइएड, यानि एक ही देश तीन दिशाओं से परमाणु हमला कर सकता है. सवाल ये है कि आखिर कौन‑कौन से देश इस मौत के तिकोनिया सिस्टम के मालिक हैं?

क्या है न्यूक्यिर ट्राइएड

न्यूक्लियर ट्राइएड को समझने की सबसे आसान परिभाषा यह है कि किसी देश के पास मिसाइल दागने के तीन वेपन-प्लेटफॉर्म मौजूद हों, जैसे- जमीन आधारित इंटर-कॉन्टिनेंटल मिसाइलें, समुद्र से फायर होने वाली मिसाइलें और ऐसे बॉम्बर्स जो हवा से न्यूक्लियर हमला कर सकें. ये तीनों मिलकर उस देश को ऐसी सुरक्षा देते हैं कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर हमला कर उसे निष्क्रिय भी कर दिया जाए, तो बाकी दोनों सक्रिय रहकर जवाबी हमला कर सकें.

अमेरिका

इसी वजह से दुनिया में केवल कुछ गिने-चुने देश ही इस सामरिक व्यवस्था को हासिल कर सके हैं. सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का. कोल्ड वॉर के समय से अमेरिका ने सबसे पहले पूरी तरह विकसित ट्राइएड सिस्टम बनाया था. उसके पास मिनटमैन III ICBM जैसी लंबी दूरी वाली मिसाइलें हैं, ओहियो क्लास की मिसाइल सबमरीन हैं और B52 व B2 बॉम्बर जैसे घातक विमान मौजूद हैं. यह संयोजन अमेरिका को हर दिशा से रणनीतिक बढ़त देता है.

रूस

दूसरा सबसे शक्तिशाली ट्राइएड रूस का है. रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु भंडार है और इसके साथ ही अत्याधुनिक ट्राइएड सिस्टम भी. सर्मत RS‑24 जैसी मिसाइलें जमीन से फायर की जा सकती हैं, बोरेई क्लास सबमरीन समुद्र से हमला कर सकती हैं और Tu‑160 तथा Tu‑95MS बॉम्बर्स हवा में मौत लेकर उड़ने के लिए तैयार रहते हैं. यही कारण है कि रूस को ट्राइएड के मामले में दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति माना जाता है.

चीन

पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ा है चीन का न्यूक्लियर ट्राइएड. उसने DF‑41 जैसी मिसाइलों के जरिए जमीन आधारित क्षमता बढ़ाई है, जबकि जिन-क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन JL‑2 और JL‑3 मिसाइलों से लैस हैं। हवा से हमले के लिए चीन के पास H‑6 बॉम्बर्स उपलब्ध हैं और वह अगली पीढ़ी का H‑20 बॉम्बर बना रहा है, जिससे उसकी क्षमता और भी बढ़ जाएगी.

भारत

भारत ने भी पिछले कुछ सालों में न्यूक्लियर ट्राइएड को पूरा कर लिया है और यह दक्षिण एशिया में एक विशाल रणनीतिक संतुलन स्थापित करता है. भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं, जिन्हें जमीन से लॉन्च किया जा सकता है. हवा से हमला करने के लिए भारत के पास ऐसे फाइटर जेट हैं जो न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकते हैं. सबसे खास है आईएनएस अरिहंत-भारतीय नौसेना की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जो पानी की गहराइयों से घातक परमाणु हमला करने में सक्षम है.

फ्रांस और यूके

इन चार देशों के अलावा फ्रांस और यूके के पास भी दो‑प्लेटफॉर्म परमाणु क्षमता है, लेकिन पूर्ण न्यूक्लियर ट्राइएड का दर्जा दुनिया में अभी कुछ ही देशों को मिलता है. यह एक ऐसा सिस्टम है जो न सिर्फ हमले की ताकत बढ़ाता है, बल्कि किसी भी दुश्मन को हतोत्साहित करता है कि वह पहले हमला करने की गलती न करे.

यह भी पढ़ें: क्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 29 Nov 2025 09:55 AM (IST)
Tags :
Nuclear Triad Ballistic Missile Submarines Ultimate Nuclear Power
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
Advertisement

वीडियोज

श्मशान में 50 लाख का 'नकली मुर्दा' !
6 साल की बच्ची से दरिंदगी, जनता में आक्रोश
Imran Khan की मौत वाली खबर सच या झूठ?
Rabri आवास में Nitish Kumar होंगे शिफ्ट? सुनिए क्या बोले वरिष्ठ पत्रकार
'पत्नी आनंद का खिलौना...', WIFE का Full Form बताकर विवादों में जगद्गुरु Rambhadracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
हेल्थ
Repeat Test Guidelines: कोई टेस्ट कितने दिन में दोबारा कराना जरूरी, कितने वक्त में बदल जाती हैं बॉडी की इंटरनल हेल्थ?
कोई टेस्ट कितने दिन में दोबारा कराना जरूरी, कितने वक्त में बदल जाती हैं बॉडी की इंटरनल हेल्थ?
शिक्षा
डीएम और पुलिस कमिश्नर में कौन होता है ज्यादा पावरफुल, जान लीजिए दोनों के अधिकार और शक्तियां
डीएम और पुलिस कमिश्नर में कौन होता है ज्यादा पावरफुल, जान लीजिए दोनों के अधिकार और शक्तियां
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget