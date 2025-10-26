हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tax Free Countries: इन देशों में नहीं देना पड़ता एक भी रुपया टैक्स,‌ जानें कौन-कौन से देश इसमें शामिल

Tax Free Countries: इन देशों में नहीं देना पड़ता एक भी रुपया टैक्स,‌ जानें कौन-कौन से देश इसमें शामिल

Tax Free Countries: क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो बिल्कुल टैक्स फ्री हैं. आइए जानते हैं उन देशों के बारे में और साथ ही वहां की पॉलिसी.

26 Oct 2025 04:48 PM (IST)
Tax Free Countries: सोचिए कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां आपको अपनी पूरी तनख्वाह बिना किसी टैक्स दिए रखने की अनुमति हो. जिस ओर ज्यादातर देश बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं के लिए टैक्स लगाते हैं वहीं कुछ देशों ने एक अलग रास्ता चुना है. दरअसल यह देश अपने निवासियों पर शून्य व्यक्तिगत आयकर की पेशकश करते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.

बिना इनकम टैक्स वाले देश 

इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है बहामास का. यह जगह उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो धूप, रेत और आर्थिक आजादी चाहते हैं. यहां के निवासी इनकम टैक्स, कैपिटल गेंस टैक्स और इन्हेरिटेंस टैक्स जैसा कोई भी कर नहीं देते. हालांकि यहां पर जीवन यापन की लागत ज्यादा है और निवास प्राप्त करने के लिए संपत्ति या फिर स्थानीय व्यवस्था में एक जरूरी निवेश की जरूरत होती है. 

इसी के साथ इस लिस्ट में एक और नाम आता है वह है बहरीन. बहरीन एक खाड़ी देश है जहां पर शून्य आयकर और व्यापार अनुकूल वातावरण मौजूद है. संपत्ति निवेश के जरिए से लोग दीर्घकालिक निवास प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि यहां की नागरिकता प्राप्त करना अभी भी चुनौती पूर्ण है. 

इसी के साथ एक और देश इस लिस्ट में शामिल है. यह देश है बरमूडा. बरमूडा व्यक्तिगत आयकर नहीं लगाता लेकिन नियोक्ताओं पर पेरोल टैक्स जरूर लगाता है. यहां का भी दीर्घकालिक निवास प्राप्त करना मुश्किल है और यहां जीवन यापन की लागत भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है. 

कुछ और टैक्स फ्री देश 

ब्रूनेई दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है. यह देश अपनी कल्याणकारी व्यवस्था के लिए पहचाना जाता है. यहां के नागरिकों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और शून्य आयकर की सहूलियत है. हालांकि शाही स्वीकृति के बिना इस देश में बसना लगभग असंभव ही है. इसकी संपत्ति तेल राजस्व से आती है. इसी के साथ केमैन भी निवासियों पर कोई आय, संपत्ति या फिर पूंजीगत लाभ कर नहीं लगाता. हालांकि यहां पर निवास के लिए पर्याप्त निवेश की जरूरत होती है और नागरिकता के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ता है. 

कुवैत भी कुछ ऐसे ही प्रणाली को मानता है. यहां पर भी कोई टैक्स नहीं लिया जाता और साथ ही यह खाड़ी में सबसे अधिक वेतन पैकेजों में से एक प्रदान करता है. हालांकि विदेशियों के लिए यहां पर नागरिकता प्राप्त करना काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन इसके बावजूद भी लाखों प्रवासी यहां रहते और काम करते हैं. 

इस लिस्ट में एक और देश आता है जिसका नाम है मोनाको. यह फ्रेंच रिवेरा पर बसा है और यहां के निवासी पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं. हालांकि यहां पर बसने के लिए वित्तीय स्थिरता का प्रमाण देना होता है. यहां की सुरक्षा और शानदार रियल एस्टेट दुनिया भर के अरबपतियों को आकर्षित करता है.

ये देश भी शामिल 

वैसे तो मालदीव के ज्यादातर स्थानीय लोग टैक्स नहीं देते लेकिन विदेशी नागरिक स्थायी निवास को प्राप्त नहीं कर सकते. यह देश ज्यादातर एक पर्यटन और लग्जरी यात्रा केंद्र के रूप में काम करता है ना की दीर्घकालिक टैक्स फ्री जगह के रूप में. इसी के साथ ओमान और कतर में भी जीरो टैक्स पॉलिसी है. हालांकि कतर कड़ी शर्तों के तहत 20 साल के बाद स्थायी निवास प्रदान करता है, जबकि ओमान के नए वीजा कार्यक्रम विदेशी उद्योगों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखते हैं.

26 Oct 2025 04:48 PM (IST)
