पानी की किल्लत से परेशान हुए भारती सिंह-हर्ष लिंबाचिया, बोले- बिसलेरी से नहाना पड़ रहा है

हर्ष लिंबाचिया और भारती सिंह टीवी इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं. दोनों अक्सर अपने व्लॉग्स और मजेदार वीडियोज के जरिए फैंस को एंटरटेन करते रहते हैं. हाल ही में कपल ने एक नया व्लॉग शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि घर में पानी की कमी की वजह से वे काफी परेशान हैं. यहां तक कि उन्हें बिसलेरी के पानी से नहाने तक की नौबत आ गई है.

पानी की कमी से भारती सिंह-हर्ष लिंबाचिया का हुआ बुरा हाल

भारती सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लिंबाचियाज पर एक व्लॉग शेयर किया था. जिसमें हर्ष लिंबाचिया ने बताया कि उनकी बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है. हर्ष ने कहा, 'ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से आ रही हैं. जबकि हम अंधेरी की सबसे अच्छी बिल्डिंग में रहते हैं. लेकिन फिर भी पिछले एक दो साल ये पानी की काफी प्रॉब्लम हो रही है यहां पर.'

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वहीं अब उन्होंने एक नया व्लाॅग शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया, 'आज भी वही हालत है. पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. सुबह बोला था कि पानी आयेगा लेकिन वो इतने कम टाइम के लिए आया कि पता ही नहीं चला कब आया और कब चला गया.'

'पीने का भी पानी नहीं है'

व्लॉग में आगे भरती सिंह ने बताया कि पीने का भी पानी नहीं है. कल से चार-पांच बिसलेरी की बड़ी बॉटल्स खत्म कर चुके हैं. बिसलेरी के पानी से नहाना पड़ रहा है. भरती ने आगे बताया कि बिल्डिंग में कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है. और पानी के बिना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है.

बता दें, कुछ दिनों पहले एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने भी एक वीडियो शेयर कर बताया था उनके घर में पानी नहीं आ रहा है. एक्ट्रेस ने बताया था कि वो मुंबई के ओशिवारा इलाके की एक हाउसिंग सोसायटी में पिछले लगभग 19 सालों से रह रही हैं. पिछले दो महीनों से उनके किचन में पानी नहीं आ रहा है, जिससे एक्ट्रेस को रोजमर्रा के कामों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.

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