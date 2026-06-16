'इसमें वायलेंस थोड़ा ज्यादा है', रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' पर बोले प्रकाश पादुकोण

साल 2025 में रिलीज हुई 'धुरंधर' ने दर्शकों का दिल जीत लिया था फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी औक कई रिकॉर्डस् तोड़े थे. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर' को दर्शकों के साथ-साथ कई सेलेब्स ने भी खूब पसंद किया था और इसकी जमकर तारीफ की थी. धुरंधर' के बाद इसके सीक्वल को भी खूब पसंद किया गया था.

ऐसे में अब फिल्म की रिलीज के कई महीनों के बाद अब रणवीर सिंह के ससुर और फेमस एक्स इंडियन बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण ने भी अपने दामाद की फिल्म का रिव्यू किया है.

प्रकाश पादुकोण ने की धुरंधर की तारीफ

हाल ही में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में धुरंधर की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा, 'अच्छी फिल्म है. इसमें सभी एक्टर्स ने काफी अच्छा काम किया है.' उन्होंने आगे कहा, 'हमें ऐसा लगा कि फिल्म में थोड़ा ज्यादा वायलेंस था लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे पसंद किया है तो मुझे भी लगता है यही बात सबसे जरूरी भी है.'

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प्रकाश पादुकोण ने अपने और रणवीर सिंह के रिश्ते पर भी बात की. उन्होंने बताया कि वो बेटी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दोनों के ही काफी क्लोज हैं. वो अक्सर फैमिली के साथ वैकेशन पर भी जाते रहते हैं. उन्होंने कहा कि वे रणवीर से अक्सर फिल्मों के बारे में पूछते रहते हैं क्योंकि उन्हें फिल्मी कारोबार के बारे में सीखना है. वहीं रणवीर भी स्पोर्ट्स के बारे में पूछते रहते हैं.

'धुरंधर' के बारे में

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इसमें अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी सहित कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आए. पहले पार्ट की सफलता के बाद मेकर्स ने इसी साल 19 मार्च को 'धुरंधर: द रिवेंज' को रिलीज किया, जिसे दर्शकों मे खूब पसंद किया था.

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