यूट्यूबर अरमान मलिक की पहली पत्नी की प्रेग्नेंसी है फेक? पायल मलिक ने तोड़ी चुप्पी

मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक के घर जल्द ही एक नन्हा मेहमान आने वाला हैं. अरमान मलिक 5वें बच्चे के पिता बनने वाले हैं. उनकी पहली पत्नी पायल मलिक तीसरी बार प्रेग्नेंट हैं. पायल की प्रेग्नेंसी को लेकर सोशल मीडिया कई सवाल उठ रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि मलिक फैमिली सिर्फ ध्यान खींचने के लिए प्रेग्नेंसी का ढोंग कर रही है. वहीं अब काफी ट्रोलिंग झेलने के बाद पायल ने तीसरी बार मां बनने को लेकर चुप्पी तोड़ी है.

पायल मलिक ने तोड़ी चुप्पी

पायल मलिक अपनी फेक प्रेग्नेंसी को लेकर चुप्पी तोड़ी, उन्होंने अपना व्लॉग शेयर कर यूजर्स को करारा जवाब दिया है. पायल ने कहा कि, जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरी प्रेग्नेंसी फेक है. वो साबित करें. पायल ने कहा कि अगर कोई ये साबित कर देता है कि मेरी प्रेग्नेंसी फेक है, तो अगले 10 साल मैं उसकी गुलामी करूंगी. जो कुछ मेरे नाम है. वो सबकुछ उसके नाम करूंगी.

आगे उन्होंने कहा कि जो भी मेरी प्रेग्नेंसी को झूठा साबित करने आए, वो मुझे किसी भी हॉस्पिटल ले चले. मैं ये नहीं कहती कि मेरा जहां ट्रीटमेंट चल रहा है. वहां लेकर जाओ. आप कहीं भी लेकर जा सकते हो. आप मेरे वो सारे टेस्ट कराओ, जो एक प्रेग्नेंट लेडी के होते हैं. अगर सब पॉजिटिव आया है, तो आपके लिए भी मेरी तरफ से शर्त है कि अपने साथ पांच लाख रुपये लेकर आना.

अरमान मलिक की शादियां

बता दें, यूट्यूबर अरमान मलिक ने दो शादियां की हैं. अरमान मलिक ने पहली शादी 2011 में पायल मलिक से की थी, जिसके बाद उनके बेटे चिरायु मलिक का जन्म हुआ. पायल के साथ अपनी प्रेम कहानी के बारे में बात करते हुए एक बार अरमान ने बताया था कि मुलाकात के सातवें दिन ही वह पायल के साथ भाग गए थे और शादी कर ली.

2018 में, पायल से तलाक लिए बिना ही, अरमान ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त कृतिका से शादी कर ली, जिनसे उनकी मुलाकात उनके बेटे चिरायु की बर्थडे पार्टी में हुई थी. हालांकि कुछ समस्याएं आईं, लेकिन बाद में उन्होंने एक परिवार की तरह साथ रहने का फैसला किया. 2023 में, जब पायल ने अपने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, तो कृतिका एक बेटे जैद की मां बनीं.