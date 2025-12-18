अनुज सचदेवा ने अपने करियर में 'सबकी लाडली बेबो', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'कयामत', 'तुझ संग प्रीत लगाई सजना', 'किस देश में है मेरा दिल', 'साजन घर जाना है', 'सपना बाबुल का..बिदाई', 'ससुराल गेंदा फूल', 'साथ निभाना साथिया' और 'मन की आवाज प्रतिज्ञा' जैसे हिट शोज में काम किया है.

हाल ही में एक्टर पर जानलेवा हमला हुआ था. ये घटना मुंबई के गोरेगांव में हुई थी. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर एक्टर ने इस बारे में जानकारी दी.एक वक्त था जब एक्टर का उर्वशी ढोलकिया संग अफेयर था.लेकिन, कुछ वक्त बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया.अब शादी को लेकर एक्टर ने ये बात कही है.टेली मसाला से बात करते हुए अनुज सचदेवा ने अपनी शादी पर रिएक्शन दिया है.

शादी करने से डरते हैं लोग

एक्टर ने कहा,'मैं आज ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि सेलिना जेटली ने अपने पति से 50 करोड़ रपुये मांगे हैं. उनके रिश्ते के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं. क्या था, मुझे नहीं पता. लेकिन ऐसे आर्टिकल पढ़ने के बाद हर आदमी डरने लगा है. मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा. न मैं कोई सफाई दे रहा हूं और न ही उस पर कोई राय दे रहा हूं, लेकिन आदमी आज के समय में शादी करने से डरते हैं.'

अनुज ने आगे कहा,'ऐसे कितने दोस्त हैं मेरे आसपास, जिनके साथ ऐसा हुआ है. मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन कई ऐसे कपल्स हैं, जिनको मैं अच्छा मानता था. 6-7 साल से शादी हो रखी है.बच्चा हो रहा था लेकिन खबर आती है कि बीवी ने उस पर केस कर दिया. वो जहां रह भी रहा था, वो भी घर ले लिया. अब वो रेंट पर रह रहा है. उसके पास i20 है. पहले वो मर्सडीज में घूमता था.अपने ही पैसे खर्च करने के बावजूद, अपनी ही औलाद से वो मिल नहीं सकता. वो अपनी बीवी को पैसे दे रहा है एलिमनी के. ये कौन सा धंधा है?ये तो बहुत अमेजिंग है.'

एक वक्त पर इनसिक्योरिटी आ जाती है

अनुज ने इंटरव्यू में आगे कहा कि ये तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है कि पहले आप आदमी ढूंढो जिसके पास पैसे हों.जो मेरे से ज्यादा कमाता हो क्योंकि मेरा करियर तो खत्म हो रहा है. मेरी ऐज हो रही है. सच कहूं तो एक उम्र के बाद लोगों के मन में इनसिक्योरिटी आ जाती है कि उनको शायद करियर में अब काम नहीं मिलेगा उतना, जो वो मिलता था.शायद बहन, भाभी या भैया या दादा-पापा ये सब रोल मिलेंगे, वो होगा. ऐसा सबके साथ होता है.'

इंटरव्यू में अनुज ने आगे बताया,'महिलाएं एक तरफ कहती हैं कि वो इंडीवपेंडेंट हैं और एक तरफ आप कहती हैं कि मुझे पैसे चाहिए. मुझे डर है कि मेरी बीवी ना हो. मुझे सिर्फ चाहिए कि बच्चे हों. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मैंने इतनी मेहनत से कमाया है, वो मेरी बीवी एक 50% में एकदम से ले जाए. ये कहकर की अब तो मुझे कोई और मिल गया है.'

एक्टर का कहना है कि इन सबसे निकलने में सालों लगते हैं. महिलाओं को तो दो हफ्ते में दूसरा आदमी मिल जाता है.अनुज कहता है कि मैं शादी करना चाहूंगा ऐसा नहीं है. लेकिन मैं बस आज की रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं. हमेशा एक डर रहता है कि आदमी 12 से 14 घंटे तक सेट पर काम करता है.इतने सालों में एक घर बनाया या कुछ किया है या दो घर बनाएं हैं, वो रेंट पर क्यों रहें.

