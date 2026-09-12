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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनतान्या शर्मा ने छोड़ा 'ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा' सीरियल, सामने आई ये वजह

तान्या शर्मा ने छोड़ा 'ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा' सीरियल, सामने आई ये वजह

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस तान्या शर्मा 'ओ हमनवा: तुम देना साथ मेरा' में सपोर्टिंग रोल निभाते हुए नजर आई हैं. हालांकि अब वो इस शो का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने शो को अलविदा कह दिया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 12 Sep 2026 04:34 PM (IST)
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स्टार प्लस के चर्चित शो 'ओ हमनवा: तुम देना साथ मेरा' से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. एबीपी न्यूज को प्राप्त जानकारी के अनुसार शो से एक्ट्रेस तान्या शर्मा ने खुद को दूर कर लिया है. उन्होंने इस शो को अलविदा कह दिया है. एक्ट्रेस ने ये शो क्यों छोड़ा है. इसकी वजह भी सामने आ चुकी है.

तान्या शर्मा ने शो को कहा अलविदा

30 वर्षीय तान्या शर्मा 'ओ हमनवा: तुम देना साथ मेरा' में सपोर्टिंग रोल निभाते हुए नजर आई हैं. हालांकि अब वो इस शो का हिस्सा नहीं हैं. बता दें कि तान्या इस पॉपुलर सीरियल में इरा के किरदार में नजर आती थीं. वहीं सीरयल में लीड रोल में शब्बीर अहलूवालिया और श्रीति झा की जोड़ी नजर आती है, जिसे दर्शक काफी पसंद करते हैं. इसे स्टूडियो LSD द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. स्टार प्लस पर आने वाले ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा की शुरुआत अप्रैल 2026 में हुई थी.

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तान्या ने क्यों बनाई शो से दूरी?

तान्या शर्मा के शो से दूर होने की वजह का भी खुलासा हो गया है. शो में एक्ट्रेस को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा था और इस वजह से उन्होंने शो छोड़ दिया. इसके अलावा एक वजह ये भी है कि शो की टाइम लाइन में भी बदलाव कर दिया गया था. शो छोड़ने के बाद तान्या ने iwmbuzz से बात की और अपने फैसले को लेकर कहा, 'हां, मैंने शो छोड़ दिया है. यह आपसी सहमति से लिया गया फैसला था.'

तान्या शर्मा ने छोड़ा 'ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा' सीरियल, सामने आई ये वजह

इस एक्ट्रेस की हुए इन्ट्री

मेकर्स को तान्या का रिप्लेसमेंट भी मिल गया है. iwmbuzz की रिपोर्ट के मुताबिक शो में तान्या की जगह एक्ट्रेस ऐश्वर्या राज भकुनी ने ले ली है. वो शो में निगेटिव रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी. क्योंकि तान्या भी इसमें निगेटिव रोल में ही थीं.

कौन हैं तान्या शर्मा?

30 वर्षीय तान्या शर्मा टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम है. दिल्ली में जन्मीं तान्या 'ससुराल सिमर का 2' और 'साथ निभाना साथिया' जैसे पॉपुलर सीरिल्स में अहम किरदार निभा चुकी हैं. तान्या शर्मा की सोशल मीडिया पर भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर इस टीवी हसीना को 34 लाख लोग फॉलो करते हैं.

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Input By : कलीम सलमानी
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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 12 Sep 2026 03:54 PM (IST)
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Tanya Sharma
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