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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड ने टॉपलेस होकर कराया फोटोशूट, तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग

अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड ने टॉपलेस होकर कराया फोटोशूट, तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग

अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी का नया फोटोशूट सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. उन्होंने टॉपसेल लुक में अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 12 Sep 2026 01:57 PM (IST)
अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी का नया फोटोशूट सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. उन्होंने टॉपसेल लुक में अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.

अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी ने हाल ही में फोटोशूट कराया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. उनके ग्लैमरस लुक ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और फैंस उनकी तस्वीरों पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

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जॉर्जिया एंड्रियानी एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. वो हमेशा अपने ग्लैमरस लुक को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.
जॉर्जिया एंड्रियानी एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. वो हमेशा अपने ग्लैमरस लुक को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.
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अब हाल ही में वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. जॉर्जिया एंड्रियानी का लेटेस्ट पोस्ट खूब चर्चा में हैं.
अब हाल ही में वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. जॉर्जिया एंड्रियानी का लेटेस्ट पोस्ट खूब चर्चा में हैं.
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जॉर्जिया एंड्रियानी ने इंस्टाग्राम पर अपनी टॉपसेल लुक में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज शेयर की है.
जॉर्जिया एंड्रियानी ने इंस्टाग्राम पर अपनी टॉपसेल लुक में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज शेयर की है.
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इन लेटेस्ट फोटोज में जॉर्जिया एंड्रियानी सिर्फ स्टॉकिंग और ब्लैक शूज पहने नजर आ रही हैं.
इन लेटेस्ट फोटोज में जॉर्जिया एंड्रियानी सिर्फ स्टॉकिंग और ब्लैक शूज पहने नजर आ रही हैं.
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इसके अलावा उन्होंने हाथों में गलव्ज वियर किए हैं. खुले बाल और मिनिमल मेकअप में वो बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं.
इसके अलावा उन्होंने हाथों में गलव्ज वियर किए हैं. खुले बाल और मिनिमल मेकअप में वो बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं.
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टॉपसेल लुक में जॉर्जिया एंड्रियानी ने एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं. उनकी इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर आग लगा दी है.
टॉपसेल लुक में जॉर्जिया एंड्रियानी ने एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं. उनकी इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर आग लगा दी है.
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जॉर्जिया एंड्रियानी की इन फोटोज को अब तक 70k से ज्याजा लाइक्स मिल चुके हैं.
जॉर्जिया एंड्रियानी की इन फोटोज को अब तक 70k से ज्याजा लाइक्स मिल चुके हैं.
Published at : 12 Sep 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Giorgia Andriani

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