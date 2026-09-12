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अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड ने टॉपलेस होकर कराया फोटोशूट, तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग
अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी का नया फोटोशूट सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. उन्होंने टॉपसेल लुक में अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.
अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी ने हाल ही में फोटोशूट कराया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. उनके ग्लैमरस लुक ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और फैंस उनकी तस्वीरों पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.
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Published at : 12 Sep 2026 01:57 PM (IST)
Tags :Giorgia Andriani
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